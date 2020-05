Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: bedtijd 4/5 jarige

Het jongste kind van Hanneke* is nu vier jaar. Normaal gesproken gaat de kleuter rond half zeven naar bed, maar nu het langer licht en zonnig is weigert ze te gaan slapen. Wat ook meespeelt is dat ze rond deze tijd vaak nog andere kinderen lekker hoort buitenspelen. Hanneke vraagt zich af of ze te streng is en vraagt aan de VIVA-Mama’s welke bedtijd zij voor hun vier of vijfjarige hebben. Dit zijn jullie antwoorden.

Gatekeeper : ‘Mijn 3 en 4 jarige gaan om 20:00 uur. Om half 7 zijn wij net klaar met eten.’

: ‘Mijn 3 en 4 jarige gaan om 20:00 uur. Om half 7 zijn wij net klaar met eten.’ Watdachtjehiervan : ‘Hier gingen ze op de leeftijd om 19.00 uur naar bed. Ook in het weekend. Anders waren ze de dag daarna echt moe. En om 19.00 uur waren ze ook altijd moe. Ze wilde ook wel is niet. Maar ze gingen toch echt naar bed. Wij hebben wel rolluiken. Echt ideaal.’

: ‘Hier gingen ze op de leeftijd om 19.00 uur naar bed. Ook in het weekend. Anders waren ze de dag daarna echt moe. En om 19.00 uur waren ze ook altijd moe. Ze wilde ook wel is niet. Maar ze gingen toch echt naar bed. Wij hebben wel rolluiken. Echt ideaal.’ Herfstblaadje : ‘Onze 4-jarige ligt doordeweeks uiterlijk om 19.15 uur plat. In het weekend soms 19.30 uur.’

: ‘Onze 4-jarige ligt doordeweeks uiterlijk om 19.15 uur plat. In het weekend soms 19.30 uur.’ Rosalind : ‘Als ze om 19.00u of 19.30u naar bed gaat, kan ze de klok rond slapen en nog op tijd op school zijn lijkt me. Mijn kinderen zijn nooit zo vroeg naar bed gegaan maar hebben minder slaap nodig.’

: ‘Als ze om 19.00u of 19.30u naar bed gaat, kan ze de klok rond slapen en nog op tijd op school zijn lijkt me. Mijn kinderen zijn nooit zo vroeg naar bed gegaan maar hebben minder slaap nodig.’ Wissewis: ‘uiteraard zijn al die kabaalmakers buiten “veel ouder”. Als ze straks pakweg 8 is, mag ze dus mee wat later blijven spelen.

Maar voorlopig is ze 4 en nog te jong.’

FlurryAC : ‘Ik ging altijd na Sesamstraat naar bed op die leeftijd. Uur of 7 dacht ik. Mijn moeder is pedagoge. En sommige ouders laten hun kind tot 10 uur buiten spelen. Zou dat niet als voorbeeld zien.’

: ‘Ik ging altijd na Sesamstraat naar bed op die leeftijd. Uur of 7 dacht ik. Mijn moeder is pedagoge. En sommige ouders laten hun kind tot 10 uur buiten spelen. Zou dat niet als voorbeeld zien.’ Intotheunknown : ‘Die van mij ging op die leeftijd ook om half 7 naar bed. Maar in de zomer weer het meestal later, omdat het nog zo licht is buiten. Prima toch? Zelf ben ik in de winter om 21.30 echt wel moe, terwijl dat in de zomer pas tegen 23.00 is.’

: ‘Die van mij ging op die leeftijd ook om half 7 naar bed. Maar in de zomer weer het meestal later, omdat het nog zo licht is buiten. Prima toch? Zelf ben ik in de winter om 21.30 echt wel moe, terwijl dat in de zomer pas tegen 23.00 is.’ Selin : ’19u vind ik echt wel heel vroeg eigenlijk. Gewoon ook al om wat tijd na het werk samen te hebben en al zou ik het willen, dan zouden wij om 18.30 ten laatste naar boven moeten want haar slaapritueel duurt al een half uur.’

: ’19u vind ik echt wel heel vroeg eigenlijk. Gewoon ook al om wat tijd na het werk samen te hebben en al zou ik het willen, dan zouden wij om 18.30 ten laatste naar boven moeten want haar slaapritueel duurt al een half uur.’ Pandax : ‘Mijn 5-jarige gaat om 20.30 richting bed. Hij slaapt om 21.00 – 21.30, denk ik. Maar ik heb afwijkende kinderen, dus ik zou dat niet als maatstaf nemen.’

: ‘Mijn 5-jarige gaat om 20.30 richting bed. Hij slaapt om 21.00 – 21.30, denk ik. Maar ik heb afwijkende kinderen, dus ik zou dat niet als maatstaf nemen.’ m-april: ‘Het is voor de spijsvertering helemaal niet goed om kort na het eten te gaan slapen.’

*De naam Hanneke is gefingeerd.

