Mijn vriend volgt een camgirl: is dit vreemdgaan? 8x jullie mening

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: mijn vriend volgt een camgirl op Instagram

Valerie* kwam erachter dat haar vriend een camgirl op Instagram volgt. Nu schrok ze daar best van en vind het eigenlijk een beetje als vreemdgaan voelen. Valerie vraagt dus aan het VIVA-forum hoe de mensen daar zich hierover zouden voelen? Of dat ze vinden dat het moet kunnen? Dit is 8x jullie mening.

Nena1996 : ‘Ik zou er niet vrolijk van worden. Ik vind porno kijken geen probleem maar als mijn vriend een andere vrouw actief zou vragen bepaalde dingen voor hem te doen online zou ik er klaar mee zijn denk ik. Overleg het eerst met hem.’

: ‘Ik vind een video bekijken als je jezelf bevredigt wel degelijk anders dan daadwerkelijk contact met iemand hebben. Daar zou voor mij ook een grens liggen.’ Droprolletje : ‘Qua porno en playboys e.d. ben ik best wel relaxed, maar met chatten e.d., komt iemand te dichtbij op persoonlijk vlak. Ik zou hier ook veel moeite mee hebben. Bedenk wel dat je vriend dit misschien anders ziet, omdat je noemt dat jullie relatie verder heel fijn is denk ik dat de kans groot is dat hij hiervan echt niet inziet waarom dit moeilijk is voor jou. Als je een beetje geduld hebt en hem niet meteen heel hard afrekent, denk ik dat het belangrijk is om hierover in gesprek te gaan. Dat zou ik bij mijn vriend wel doen tenminste.’

Hexopbezemsteel : ‘Het maakt toch niet uit wat wij er allemaal van vinden? Valerie vindt het vervelend en het gaat over haar grens. Lijkt me bij uitstek iets om te bespreken met haar vriend.’

: ‘Als hij deze dame speciaal opzoekt en er ook nog chatcontact mee heeft, is dat voor mij een afknapper. Dan is het persoonlijk contact.’ pinklemonade : ‘Ik vind het niet kunnen, maar dat is mijn mening. Andere vrouwen kunnen het misschien geen enkel probleem vinden. Het gaat erom hoe jij je hierbij voelt. Ik zou erover praten met hem en vragen waarom hij de behoefte heeft om webcamsex te hebben met andere vrouwen, terwijl hij een relatie heeft. Komt hij iets tekort? Ook zou ik vragen of hij die dingen van zijn instagram wil weg halen of wil ontvolgen. Dat is mijn mening! En zo te horen heb jij er ook problemen mee, dus ik zou het sowieso aangeven bij hem!

*De naam Valerie is gefingeerd.

