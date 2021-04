Wat zeg je als mensen commentaar hebben op het geslacht van je baby? 8x jullie advies

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: mijn omgeving heeft commentaar op het geslacht van mijn baby.

De omgeving van Julia* is zichtbaar teleurgesteld als ze (weer) een jongetje krijgt. Ze geloven niet dat Julia net zo blij is met een jongetje als een meisje. Julia vraagt aan het VIVA-forum wat ze moet doen als iemand commentaar heeft op het geslacht van haar baby. Dit is 8x jullie advies.

Dannas : ‘Ik zou echt geneigd zijn om dan lekker iets shockerends te zeggen. Iets als: ‘Ja, baal enorm dat het weer een jongen is. Merk ook echt dat ik veel minder van deze hou.”

: ‘Ik zou echt geneigd zijn om dan lekker iets shockerends te zeggen. Iets als: ‘Ja, baal enorm dat het weer een jongen is. Merk ook echt dat ik veel minder van deze hou.” Lavalamp11 : ‘Ik zou de bal terug gooien, vind je dat geen rare vraag? Zoiets.’

: ‘Ik zou de bal terug gooien, vind je dat geen rare vraag? Zoiets.’ Krullen-bol : ‘Ik zou ook lekker sarcastisch reageren ‘We ruilen hem binnekort in voor een meisje,’ of ‘Verkoop op Marktplaats loopt al, dan gaan we voor de volgende hopelijk toch echt voor een meisje.”

: ‘Ik zou ook lekker sarcastisch reageren ‘We ruilen hem binnekort in voor een meisje,’ of ‘Verkoop op Marktplaats loopt al, dan gaan we voor de volgende hopelijk toch echt voor een meisje.” Aardbeienslof: ‘Wat een rare onaardige mensen heb je toch. Hoe komen ze erbij. Ik zou ze denk ik hard uitlachen.’

Jufjoke : ‘Vaak werkt een dom antwoord het beste.’

: ‘Vaak werkt een dom antwoord het beste.’ Bladiebladiebla2016 : ‘Ik heb altijd gewoon antwoord op de vraag gegeven en er nooit een probleem van gemaakt. Je loopt je alleen maar onnodig te irriteren. Zonde van de negatieve energie.’

: ‘Ik heb altijd gewoon antwoord op de vraag gegeven en er nooit een probleem van gemaakt. Je loopt je alleen maar onnodig te irriteren. Zonde van de negatieve energie.’ Iyanlavanzandt : Ik hou er altijd van om ‘de waarom vraag’ te stellen als mensen ongepaste vragen stellen. Dan moeten ze gelijk nadenken over hun ongepaste vraag of opmerking om antwoord te geven.’

: Ik hou er altijd van om ‘de waarom vraag’ te stellen als mensen ongepaste vragen stellen. Dan moeten ze gelijk nadenken over hun ongepaste vraag of opmerking om antwoord te geven.’ Dreuzel84: ‘Mensen maken altijd opmerkingen, over alles. Let it go is mijn advies’

*De naam Julia is gefingeerd.

