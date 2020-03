Hoe krijg je je partner in ‘the mood’? 10x jullie tips

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Hoe krijg je hem in the mood

D. vraagt naar manieren om haar man snel in de stemming te krijgen. Ze is de “Zullen we…?” zat en vraagt daarom de VIVA-forummers naar subtiele trucjes waarmee je een man gelijk in the mood krijgt. Hier zijn 10x jullie tips!

Jaw: ‘Teasen tijdens het reclameblok, wanneer zijn aandacht niet bij de TV is. En ja, strelen in de schaamstreek werkt echt wel als tease. En hem pas meesleuren naar het bed wanneer de TV serie is afgelopen en hij naar de wc is geweest.’

Poloppie: 'Yoga oefeningen doen, dat werkt hier.'

Apppie: Hem overdag alvast appen dat je zin in hem hebt, uitnodigen om mee te gaan als je gaat douchen of alleen gaan douchen en terugkomen in een chillpakje waarin je sterke punten goed zichtbaar zijn. Maar ja, dit is wel heel persoonlijk natuurlijk. Ik ken ook stellen die dit allemaal oncomfortabel zouden vinden.

Tijdvoortaart: 'Stiletto's! Kan ik verder een huispak dragen, maar hooggehakte schoenen wekken hier veel enthousiasme op.'

Retrostar: 'Fluisteren.'

Eunice90: ‘Mooie lingerie aandoen en laten zien/voelen voordat je een avond weg gaat. Als we weer thuis zijn is het dan vaak raak.’

Charlotte1994: 'Je zou bijvoorbeeld eens rollenspellen kunnen proberen. Wees gewoon allebei even iemand anders. Je kunt elkaar op die manier ook lekker teasen wanneer je op de bank zit. Probeer ook eens, wanneer jullie niet in de gelegenheid zijn om seks te hebben, hem alvast subtiel te verleiden. Dit kan al een bepaalde blik of aanraking zijn, hem iets in zijn oor fluisteren. Dan wil hij vast direct de kleding van je lijf rukken wanneer jullie thuis komen!'

Kokoro: 'Beetje zoenen in zn nek en hand over zn borstkas laten glijden is voldoende. Als ik zin heb, heeft hij ook.'

Oceangirl22: 'Wat bij heel veel mensen werkt is zoenen/likken/sabbelen bij erogene zones. Vooral oren en tepels doen het altijd goed.'

Sophie_emma: 'Stiletto's, kort rokje met ministring of niets eronder en dan even bukken, naast hem op de bank zitten in een rokje en dan één been optrekken, onder de douche uitkomen met een handdoek om me heen die beneden net onder mijn billen komt en van boven halverwege mijn borsten. En dan gewoon aankijken.'

