10x jullie grootste irritaties in het openbaar vervoer

Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: irritaties in het openbaar vervoer.

Reizigers die niet aan de kant gaan, mensen die hun koffer op de zitplaats naast hen neerzetten, of zij die te vroeg instappen… VIVA-forummer C. gaat dagelijks met het openbaar vervoer en ergert zich dan honderduit. Ze is benieuwd of de andere forummers zich hierin herkennen en wat hun grootste irritaties zijn.

Timetraveler: ‘Mensen die later aan komen lopen, zien dat er al een heel groepje mensen voor de trein staat te wachten om in te stappen, en dan toch vinden dat ze eerst mogen. En die zich dus met een stalen gezicht langs je heen wurmen terwijl jij netjes in de rij staat te wachten.’

‘Mensen die later aan komen lopen, zien dat er al een heel groepje mensen voor de trein staat te wachten om in te stappen, en dan toch vinden dat ze eerst mogen. En die zich dus met een stalen gezicht langs je heen wurmen terwijl jij netjes in de rij staat te wachten.’ Pokkewijf: ‘Bus/metro/tram die vrolijk wegrijdt terwijl ik ter hoogte van de deur sta.’

‘Bus/metro/tram die vrolijk wegrijdt terwijl ik ter hoogte van de deur sta.’ BloemetjesPantoffel: ‘Gepraat in een stiltecoupè. Ik vind het geen probleem als er even kort gesproken wordt, maar die ellenlange gesprekken of getreiter met kinderen… Ga dan gewoon ergens anders zitten, denk ik dan!’

‘Gepraat in een stiltecoupè. Ik vind het geen probleem als er even kort gesproken wordt, maar die ellenlange gesprekken of getreiter met kinderen… Ga dan gewoon ergens anders zitten, denk ik dan!’ SadSloth: ‘Vieze wc, geen wc of een defecte wc. Ik heb een kleine blaas, dus moet vaak naar de wc.’

‘Vieze wc, geen wc of een defecte wc. Ik heb een kleine blaas, dus moet vaak naar de wc.’ TinderExpert: ‘Met stip op 1: vouwfietsen en mensen die die rotdingen IN de trein gaan in- en uitvouwen, en niet BUITEN de trein, zoals het hoort. Of ze daar neerzetten waarbij ze meteen vier zitplaatsen innemen terwijl er mensen moeten staan. Geïrriteerder krijg je me niet op een maandagochtend.’

‘Met stip op 1: vouwfietsen en mensen die die rotdingen IN de trein gaan in- en uitvouwen, en niet BUITEN de trein, zoals het hoort. Of ze daar neerzetten waarbij ze meteen vier zitplaatsen innemen terwijl er mensen moeten staan. Geïrriteerder krijg je me niet op een maandagochtend.’ Sneeuwwitje80: ‘Met de roltrap naar beneden gaan naar de stationshal en dan één stap zetten en eens rustig rondkijken waar ze toch terecht zijn gekomen. Iedereen die daarna van de roltrap komt kan geen kant op.’

‘Met de roltrap naar beneden gaan naar de stationshal en dan één stap zetten en eens rustig rondkijken waar ze toch terecht zijn gekomen. Iedereen die daarna van de roltrap komt kan geen kant op.’ Anoniem01072019180220: ‘Vertragingen en afgelastingen zijn al zo’n dagelijkse kost dat ik me op den duur verbaas als ie wel een keer op tijd is. En we dan niet ergens onderweg in the middle of nowhere blijven stilstaan.’

‘Vertragingen en afgelastingen zijn al zo’n dagelijkse kost dat ik me op den duur verbaas als ie wel een keer op tijd is. En we dan niet ergens onderweg in the middle of nowhere blijven stilstaan.’ Kleppeboxx: ‘Dat de intercity’s bij vertraging altijd voorrang hebben op de sprinters. Net alsof de reizigers die van de sprinters afhankelijk zijn als tweede rangreiziger worden beschouwd en die wél langer onderweg mogen zijn.’

‘Dat de intercity’s bij vertraging altijd voorrang hebben op de sprinters. Net alsof de reizigers die van de sprinters afhankelijk zijn als tweede rangreiziger worden beschouwd en die wél langer onderweg mogen zijn.’ DrMcNinja: ‘Voedsel in de trein. Heb een beetje fatsoen en koop een koek, of een smoothie… of iets wat net zo ongezond en vullend is als een patatje pindasaus maar niet zo heftig ruikt!’

‘Voedsel in de trein. Heb een beetje fatsoen en koop een koek, of een smoothie… of iets wat net zo ongezond en vullend is als een patatje pindasaus maar niet zo heftig ruikt!’ Quattro-stagioni: ‘Dat er bij treinuitval kortere treinen worden ingezet. Dan moeten al die mensen die de uitgevallen trein hadden moeten hebben, in die kortere trein geperst worden.’

Beeld: iStock