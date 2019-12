Elke zondag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: slecht slapen door de speen

F.’s zoontje van 9 maanden heeft sinds het begin een speen. ’s Avonds slaapt hij goed in, maar wordt gedurende de nacht meerdere keren wakker. Hij is dan zijn speen kwijt en gaat huilen. Ondanks dat hij de speen zelf kan pakken, doet hij dat niet automatisch als hij wakker wordt. Hierdoor huilt F.’s kindje tot iemand zijn speen terugstopt. Meestal valt hij snel na het terugstoppen van de speen weer in slaap, maar andere momenten moet ze wel 20 minuten met hem lopen om hem weer rustig te krijgen. Ondanks dat haar man en F. afwisselen, breekt dat inmiddels echt op en ze weet niet meer zo goed wat ze eraan kan doen. Daarom vraagt F. tips en ervaringen aan de VIVA Mama-forummers.

GlitterCupcake: ‘Knuffel of 1/4 hydrofiel er aan maken en er 4 in het ledikant leggen.’

‘Knuffel of 1/4 hydrofiel er aan maken en er 4 in het ledikant leggen.’ Pamelacourson: ‘Toen ik dat begon te merken bij mijn dochter (die was toen nog wel wat jonger) heb ik cold turkey de speen niet meer gegeven. Heeft twee nachten geduurd en toen hoorde ik haar niet meer, alleen nog een tijdje voor een nachtvoeding.’

‘Toen ik dat begon te merken bij mijn dochter (die was toen nog wel wat jonger) heb ik cold turkey de speen niet meer gegeven. Heeft twee nachten geduurd en toen hoorde ik haar niet meer, alleen nog een tijdje voor een nachtvoeding.’ Dikkoppie: ‘Volgens mij vind hij het wel gezellig dat jullie ’s nachts bij hem komen en is het een soort van gewenning geworden.’

‘Volgens mij vind hij het wel gezellig dat jullie ’s nachts bij hem komen en is het een soort van gewenning geworden.’ Wiriehorn: ‘Mooi moment om de speen af te bouwen. Vanaf een maand of 9 verdwijnt de echte zuigbehoefte.’

‘Mooi moment om de speen af te bouwen. Vanaf een maand of 9 verdwijnt de echte zuigbehoefte.’ SEM72: ‘Bij mij had mijn dochter de speen vast met een speenkoort aan de slaapzak. Enne de speen tot 2,5 jaar gehad. Toen kiepte ze hem zelf in de prullenbak.’

‘Bij mij had mijn dochter de speen vast met een speenkoort aan de slaapzak. Enne de speen tot 2,5 jaar gehad. Toen kiepte ze hem zelf in de prullenbak.’ ToevalligeDwaas: ‘Bij mijn eerste ging het ook zo en was de speen weghalen wel degelijk de oplossing (en speen kan oorzaak zijn van oorontstekingen en keelontstekingen).’

‘Bij mijn eerste ging het ook zo en was de speen weghalen wel degelijk de oplossing (en speen kan oorzaak zijn van oorontstekingen en keelontstekingen).’ Staafmixer: ‘Hier merk ik altijd als ze overdag wat minder drinkt dat ze in de nacht wakker word.’

‘Hier merk ik altijd als ze overdag wat minder drinkt dat ze in de nacht wakker word.’ Dansenindewind: ‘Veel slijm of snot kan een gevolg zijn van een irritatie van de slijmvliezen. Mogelijk zit er iets in de voeding waar je kind overmatig slijm door produceert. Ik twijfel of ik de speen zou weglaten bij je kind. Ik zou eerst de oorzaak zoeken achter het vele wakker worden. Want waarom raakt jullie kind soms overstuur ’s nachts dat je er rondjes mee moet lopen?’

‘Veel slijm of snot kan een gevolg zijn van een irritatie van de slijmvliezen. Mogelijk zit er iets in de voeding waar je kind overmatig slijm door produceert. Ik twijfel of ik de speen zou weglaten bij je kind. Ik zou eerst de oorzaak zoeken achter het vele wakker worden. Want waarom raakt jullie kind soms overstuur ’s nachts dat je er rondjes mee moet lopen?’ Teckeltje88: ‘Onze peuter heeft dit als baby ook gehad. En nog steeds is hij ’s nachts z’n speentje wel eens kwijt. Toen we er meer in z’n bed gingen leggen werd het wel beter.’

‘Onze peuter heeft dit als baby ook gehad. En nog steeds is hij ’s nachts z’n speentje wel eens kwijt. Toen we er meer in z’n bed gingen leggen werd het wel beter.’ Tiswa: ‘Ik denk persoonlijk dat je beter in één keer kunt stoppen. Dan heb je waarschijnlijk een paar hele zware nachten, maar dan is het klaar. Ga je afbouwen, is het vaak voor een kind niet helemaal duidelijk wanneer het nu wel en niet mag, plus als je zelf even een moment van zwakte hebt, ga je weer toegeven op de afgebouwde momenten en mag je weer opnieuw beginnen.’

Beeld: iStock