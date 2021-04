Mijn schoonmoeder bemoeit zich te veel met de opvoeding: wat moet ik doen? 10x jullie advies

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: mijn schoonmoeder bemoeit zich te veel met de opvoeding van mijn kinderen.

Noa* vindt dat haar schoonmoeder zich te veel met de opvoeding van haar kinderen bemoeit. In het begin dacht ze dat het tijdelijk zou zijn, maar nu vindt ze het wel erg vervelend worden. Noa vraagt aan het VIVA-forum wat zij zouden doen in deze situatie? Dit is 10x jullie mening.

ExodusRedux : ‘Gewoon zeggen dat jij de moeder bent en dus jij bepaalt.’

: ‘Gewoon zeggen dat jij de moeder bent en dus jij bepaalt.’ Poeszie : ‘Oh god, mijn schoonouders deden dit ook. Mijn man en ik hebben toen samen besloten dat we beter van een vaste oppasdag naar incidentele oppas over konden gaan.’

: ‘Oh god, mijn schoonouders deden dit ook. Mijn man en ik hebben toen samen besloten dat we beter van een vaste oppasdag naar incidentele oppas over konden gaan.’ Lady*Voldemort : ‘Ik vind dat ze klinkt als een lieve bezorgde oma. Je hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat je kind door oma wordt volgestopt met ongezond voedsel of dat oma lekker zit te appen terwijl je kind zojuist op drie hoog voor het open raam in de vensterbank geklommen is.’

: ‘Ik vind dat ze klinkt als een lieve bezorgde oma. Je hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat je kind door oma wordt volgestopt met ongezond voedsel of dat oma lekker zit te appen terwijl je kind zojuist op drie hoog voor het open raam in de vensterbank geklommen is.’ SjaanRoeispaan : ‘In het vervolg moet je gewoon zeggen dat ze zich er niet mee moet bemoeien.’

: ‘In het vervolg moet je gewoon zeggen dat ze zich er niet mee moet bemoeien.’ herfstappeltaart: ‘Ik zou gewoon een keer met haar praten en zeggen: “Ik vind het niet leuk dat je mijn opvoed methode afkraakt en overal commentaar op hebt, zeker niet in het bijzijn van mijn kind”, misschien schrikt ze zich wel dood en had ze zich niet gerealiseerd hoe ze doet. Eye-opener.’

Mevrouw75 : ‘ Volgens mij ben jij onzeker in de interactie met je schoonmoeder. Tegen je eigen moeder zou je gewoon zeggen dat ze er niet mee moet bemoeien.’

: ‘ Volgens mij ben jij onzeker in de interactie met je schoonmoeder. Tegen je eigen moeder zou je gewoon zeggen dat ze er niet mee moet bemoeien.’ toffifee : ‘Ik zou dit uitspreken. Jij voelt je aangevallen en dus niet prettig bij haar opmerking. Dan mag je dat best uitspreken. Liever dat, dan de boel aan laten sudderen en jullie over een tijdje geen contact meer hebben omdat het te hoog is opgelopen. Dat zou zonde zijn.’

: ‘Ik zou dit uitspreken. Jij voelt je aangevallen en dus niet prettig bij haar opmerking. Dan mag je dat best uitspreken. Liever dat, dan de boel aan laten sudderen en jullie over een tijdje geen contact meer hebben omdat het te hoog is opgelopen. Dat zou zonde zijn.’ AaltjeR : ‘Wij hebben afgesproken, bij ons thuis ben ik de baas en bij oma thuis is zij de baas. Soms moet ik dat wel even herhalen. We vinden allebei wel wat van de ander, maar sommige dingen kan ze ook heel goed. Dus soms gaan dingen het ene oor in en het andere oor uit en verder ben ik blij met haar hulp.’

: ‘Wij hebben afgesproken, bij ons thuis ben ik de baas en bij oma thuis is zij de baas. Soms moet ik dat wel even herhalen. We vinden allebei wel wat van de ander, maar sommige dingen kan ze ook heel goed. Dus soms gaan dingen het ene oor in en het andere oor uit en verder ben ik blij met haar hulp.’ poezewoefje : ‘Wij hebben hierom ook besloten de grootouders niet te laten oppassen. Dan heb je er veel minder last van.’

: ‘Wij hebben hierom ook besloten de grootouders niet te laten oppassen. Dan heb je er veel minder last van.’ fifty: ‘Ik zou het contact niet opzoeken. Zo weinig mogelijk op laten passen en niet zelf op bezoek gaan, alleen samen met je man.’

*De naam Noa is gefingeerd.

Beeld: Getty