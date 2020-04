Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Onaardige vriendengroep van partner

G. heeft nu ruim een jaar een relatie met haar vriend, maar steeds is het voor haar weer een drama om zijn vriendengroep te zien. Ze mogen haar niet en laten dat op alle mogelijke manier merken. G. denkt dat het komt doordat ze de eerste paar ontmoetingen zenuwachtig was en een verkeerd beeld heeft gegeven. Toch veranderd er niets en gaan de opmerkingen zelfs zo ver dat G. er vaak echt verdrietig om is geweest. Ze vraagt de VIVA-forummers om advies. Hier zijn 10x jullie tips.

DeVerlorenMan : ‘Ik zou dit met jouw vriend bespreken want hij hoort er eigenlijk voor te zorgen dat jij je comfortabel voelt als zijn vrienden in jouw buurt zijn. Ik zou me in ieder geval doodschamen als ik in jouw vriend zijn schoenen stond en mijn vrienden zo zouden reageren, ik zou boos worden en tegen hun zeggen dat ze zich moeten gedragen. Zo ga je niet met mensen om.’

Marnamai : 'En waarom ben je nog samen met een kerel wiens vrienden niet normaal kunnen doen? 1 keer zou ik dat best willen slikken. Maar geen heel jaar.'

Karl_Marx : 'Zeg je dan niet gewoon; ik vind dat jullie onaardig doen? confronteer je ze?'

Het-groepje : 'Daar zou ik niet meer naartoe gaan. Nouja behalve als ik een kutbui heb en even mensen wil uitschelden, zijn ze prima geschikt voor.'

Soleil8: 'Wellicht heb jij iets geflikt waardoor zij jou niet meer mogen, kan me niet voorstellen dat het alleen maar komt omdat jij een zenuwachtig persoontje was. Gooi het open, vraag wat hun probleem is zodat je desnoods excuses kunt maken en als ze je gewoon niet mogen zonder reden, dan laat je ze de pest krijgen.'

TijdvoorTaart : ‘3 opties. 1: Je bijt van je af en zegt dat ze je normaal kunnen behandelen. 2: Je gaat gewoon niet meer en gaat lekker met je eigen vrienden op stap. 3: Je dumpt je vriend, want iemand die niet voor je op komt als zijn vrienden je uitschelden is een dikke vette loser.’

Hamerhaai : 'Jullie klinken allemaal erg infantiel. Niets is zo leuk op puberleeftijd om iemand op de kast te jagen. En jij zit daar kennelijk heel snel op. Dus de volgende keer dat ze zeggen "oh, nee heb je haar weer", reageer dan niet zielig of geschrokken, maar maak een opmerking terug dat je erboven staat. PS: tegen je partner zeggen dat hij zijn vrienden beter niet kan zien of voor jou moet kiezen, dan werkt meestal niet. Andersom trouwens ook niet.'

Retrostar : 'Jaloers misschien? Die vriend van jou is overigens een nul omdat hij dergelijke woorden niet onmiddellijk in de kiem smoort.'

MissMaran: 'Als ze misbruik van hem maken en jou pesten lijkt het geen zaak van vriendschap maar moeten jullie afstand nemen.'

Beeld: iStock