Red flags, oftewel waarschuwingssignalen: 10x jullie knal rode vlaggen

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: rode vlaggen

H. is benieuwd naar wat de andere VIVA-forummers rode vlaggen vinden bij een date of een relatie. Ook wil ze weten hoe anderen er mee omgaan en of ze ze wel eens bewust genegeerd hebben. De VIVA forummers delen enthousiast hun rode vlaggen en ervaringen. Dit zijn 10x jullie ervaringen.

Siimonee : ‘In mijn beleving zijn rode vlaggen dingen/eigenschappen van iemand die laten zien dat iemand geen relatie materiaal is voor mij voor de toekomst. De vlaggen die ik heb leren kennen zijn: 1. Over andere vrouwen praten, dat je ontzettend goed in de markt ligt. 2. Je telefoon overal mee naartoe nemen. Zelfs als je even het vuilnis weg gaat gooien. 3. Je werk op nummer 1 hebt staan en dit ook altijd vermelden. Zelfs al heb je kinderen, deze nog niet op nummer 1 staan.’

: ‘In mijn beleving zijn rode vlaggen dingen/eigenschappen van iemand die laten zien dat iemand geen relatie materiaal is voor mij voor de toekomst. De vlaggen die ik heb leren kennen zijn: 1. Over andere vrouwen praten, dat je ontzettend goed in de markt ligt. 2. Je telefoon overal mee naartoe nemen. Zelfs als je even het vuilnis weg gaat gooien. 3. Je werk op nummer 1 hebt staan en dit ook altijd vermelden. Zelfs al heb je kinderen, deze nog niet op nummer 1 staan.’ Helena_z : ‘Ik doe niets anders dan rode vlaggen negeren omdat ik denk dat ik “hem een kans moet geven”, “te snel oordeel” of “het goede in hem moet zien”. Ik werk eraan, beloofd!’

: ‘Ik doe niets anders dan rode vlaggen negeren omdat ik denk dat ik “hem een kans moet geven”, “te snel oordeel” of “het goede in hem moet zien”. Ik werk eraan, beloofd!’ YagaBaba : ‘Door iedereen in de steek gelaten zijn cq met iedereen ruzie hebben. Controlerend gedrag. Geobsedeerd zijn met het voorkomen van vreemdgaan. The silent treatment als iets hem niet aanstaat. Jou niet voorstellen aan vrienden en familie. etc…’

: ‘Door iedereen in de steek gelaten zijn cq met iedereen ruzie hebben. Controlerend gedrag. Geobsedeerd zijn met het voorkomen van vreemdgaan. The silent treatment als iets hem niet aanstaat. Jou niet voorstellen aan vrienden en familie. etc…’ Joséphine : ‘Respectloos gedrag naar zijn moeder toe.’

: ‘Respectloos gedrag naar zijn moeder toe.’ Murrmurr: ‘When you look at someone through rose-colored glasses, all the red flags just look like flags.’

Lee ook

Wat als de vrienden van je partner jou niet mogen?

Makreel : ‘Ik denk: iemand die me negeerde na een soort meningsverschil. Echt geen ruzie, maar ik liet weten dat ik iets niet zo leuk vond. Normaal stuurde hij wel 20 berichtjes per dag, maar toen drie dagen niks. En toen stuurde hij weer een berichtje, alsof er niks aan de hand was. Ik dacht: koek koek, en heb gezegd dat ik hier geen zin in had.’

: ‘Ik denk: iemand die me negeerde na een soort meningsverschil. Echt geen ruzie, maar ik liet weten dat ik iets niet zo leuk vond. Normaal stuurde hij wel 20 berichtjes per dag, maar toen drie dagen niks. En toen stuurde hij weer een berichtje, alsof er niks aan de hand was. Ik dacht: koek koek, en heb gezegd dat ik hier geen zin in had.’ -Sam- : ‘Blijven vertellen hoe geweldig hij is en wat hij wel niet allemaal heeft gedaan voor anderen. Enkel over zichzelf praten en altijd de overtreffende trap hebben.’

: ‘Blijven vertellen hoe geweldig hij is en wat hij wel niet allemaal heeft gedaan voor anderen. Enkel over zichzelf praten en altijd de overtreffende trap hebben.’ Dinedi : ‘Rode vlag voor mij is de goedgeklede perfecte man. Zelfde hobby’s, zelfde muzieksmaak. Dure etentjes, die hij betaald. En natuurlijk een dure auto. MAAR: met de tweede date al mijn grenzen uit willen testen, te snel te ver willen gaan.’

: ‘Rode vlag voor mij is de goedgeklede perfecte man. Zelfde hobby’s, zelfde muzieksmaak. Dure etentjes, die hij betaald. En natuurlijk een dure auto. MAAR: met de tweede date al mijn grenzen uit willen testen, te snel te ver willen gaan.’ WeBey : ‘OK, eentje vanuit mannelijk oogpunt, gebaseerd op eigen ervaring en die van vrienden. Daddy issues, dus een slechte of geen relatie met de vader. Agressieve vrouwen: een keer een dame gehad die na enkele weken al om het minst geringste ruzie maakte. Toen ze me hard wegduwde heb ik er gelijk een punt achter gezet. En overmatig Social Media gebruik: wat videogames en porno voor mannen is, is Social Media voor vrouwen.’

: ‘OK, eentje vanuit mannelijk oogpunt, gebaseerd op eigen ervaring en die van vrienden. Daddy issues, dus een slechte of geen relatie met de vader. Agressieve vrouwen: een keer een dame gehad die na enkele weken al om het minst geringste ruzie maakte. Toen ze me hard wegduwde heb ik er gelijk een punt achter gezet. En overmatig Social Media gebruik: wat videogames en porno voor mannen is, is Social Media voor vrouwen.’ Katkaatje: ‘Rode vlag: Iemand die vreemdgaat met jou!’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock