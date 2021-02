Wel of niet je kinderen hun telefoon mee laten nemen naar bed? 10x jullie mening

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: mogen je kinderen hun telefoon mee naar bed?

Charlie* wil niet dat de kinderen hun telefoons mee naar boven nemen. Toch is de vraag of andere ouders het ook zo doen. Op het VIVA-forum vraagt Charlie de meningen van de andere forummers. Dit is 10x jullie mening.

Lilalinda : ‘Oh ja, hier mogen ze hem meenemen. Ze nemen hun eigen verantwoordelijkheid, zetten hem op tijd uit en leggen hem in toetsweken weg. Wij maakten altijd afspraken op basis van eigen verantwoordelijkheid. Telefoon mag mee, maar cijfers mogen er niet onder lijden. Of, telefoon mag mee, maar morgen zonder gezeur vroeg op.’

Polsjef : 'Nee, hier worden nog berichten om 2 uur verstuurd door vrienden. Dat moet begrensd worden in mijn beleving.'

KamilleT : 'Ik heb er nooit regels voor gehad. Ze gebruiken hun telefoon ook als wekker. Het verbaast me trouwens wel hoe lang die schoolgroepsapps actief blijven, tot diep in de nacht, ook toen ze 12 waren. Mijn kinderen gingen op een bepaald moment wel slapen, ik heb althans nooit iets gemerkt qua opstaan of fitheid.'

Doorenvogel : 'Ja, hoor van mij mag hij mee naar boven. Ik doe het zelf ook.'

Nursy: 'Mijn kind kan er niet mee om gaan. Die levert haar telefoon in om 21.00 uur.'

Merys : ‘Ja, hier nemen ze hem mee naar boven. Zeker nu ze hun sociale contacten van het online gebeuren moeten hebben.’

Luci_Mster2 : 'Hier gaat hij niet mee, de puber legt hem elke avond aan het oplader station beneden.'

Suy : 'Dochter van bijna 11 mag hem niet mee naar bed in de avond. Die zou zonder twijfel tot de volgende ochtend Tik Tok filmpjes zitten maken. Gelukkig weet ze dat zelf ook dus nooit strijd over.'

Alecta : 'Hier mag het wel. Gewoon omdat het praktisch is. Ik heb drie kinderen met een telefoon en een laptop (voor school). Ik zou niet weten waar ik die allemaal op zou moeten laden in de huiskamer. Daarnaast ga ik vroeger naar bed dan de oudste twee, dus hoe zou ik het moeten controleren? Leren en opdrachten maken doen ze ook veelal 's avonds.'

jo12345: 'Hier blijven alle telefoons in de woonkamer aan de oplader liggen 's nachts. Al die achterlijke figuren die maar blijven appen in een groepsapp om 1 uur, daar heb ik persoonlijk geen zin in.'

*De naam Charlie is gefingeerd.

