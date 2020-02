N. (38) is single en twijfelt hoe ze er op deze leeftijd nog mee om moet gaan, 10x jullie advies

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: 38 en (nog) single

Over het algemeen is N. (38) best tevreden over zichzelf en haar situatie. Toch zou ze ook graag een serieuze relatie willen starten, maar het lijkt maar niet te lukken. Ze dacht dat ze er goed aan deed om dit soort dingen niet te pushen – een relatie nemen puur zodat ze niet meer alleen is – maar de opmerkingen uit haar omgeving zetten haar steeds meer aan het denken. Ze vraagt het VIVA-forum om hun mening, dit is 10x jullie advies.

Pergamon: ‘Wil JIJ graag een relatie of ben je zo ook gelukkig? Hoe denk JIJ over JOUW al dan niet aanwezige kinderwens? Die hele omgeving moet zich eens niet zo met jouw leven bemoeien, probeer je niks van die opmerkingen aan te trekken.’

‘Wil JIJ graag een relatie of ben je zo ook gelukkig? Hoe denk JIJ over JOUW al dan niet aanwezige kinderwens? Die hele omgeving moet zich eens niet zo met jouw leven bemoeien, probeer je niks van die opmerkingen aan te trekken.’ Viva-amber: ‘Dus single zijn is niet normaal?’

‘Dus single zijn is niet normaal?’ Hondenmens: ‘Ik ben 34 en ook (nog) single. Geen serieuze relatie gehad. Bijna iedereen waar ik vroeger mee omging is al jaren samenwonend. Veel hebben ook een gezin. De mannen die mij leuk vonden bleken helemaal mijn types niet en áls ik al eens iemand wat leuker vind is diegene bezet of onbereikbaar. Mijn gevoel over wel of geen relatie willen schommelt nogal. Meestal vind ik het wel prima alleen. Doen en laten wat ik wil. Maar soms zou ik het best willen ervaren. Die liefde waar iedereen het over heeft.’

‘Ik ben 34 en ook (nog) single. Geen serieuze relatie gehad. Bijna iedereen waar ik vroeger mee omging is al jaren samenwonend. Veel hebben ook een gezin. De mannen die mij leuk vonden bleken helemaal mijn types niet en áls ik al eens iemand wat leuker vind is diegene bezet of onbereikbaar. Mijn gevoel over wel of geen relatie willen schommelt nogal. Meestal vind ik het wel prima alleen. Doen en laten wat ik wil. Maar soms zou ik het best willen ervaren. Die liefde waar iedereen het over heeft.’ Anoniem21022020110130: ‘Steeds meer mensen wonen/zijn alleen. Gelukkig kan dat ook tegenwoordig.Ik heb ook geen relatie, ben jaartje of 8 jonger, echter wel een dochtertje. Ik voel totaal geen druk tot het aangaan van een relatie. Misschien ooit nog eens latten, maar samenwonen zie ik niet meer zitten. Hou ervan om te kunnen doen en laten wat ik zelf wil.’

‘Steeds meer mensen wonen/zijn alleen. Gelukkig kan dat ook tegenwoordig.Ik heb ook geen relatie, ben jaartje of 8 jonger, echter wel een dochtertje. Ik voel totaal geen druk tot het aangaan van een relatie. Misschien ooit nog eens latten, maar samenwonen zie ik niet meer zitten. Hou ervan om te kunnen doen en laten wat ik zelf wil.’ Sjulia: ‘Ik was ook wel gelukkig single dus ik had al besloten dat ik het niet erg zou vinden om single te blijven. Ik vond mijn huidige vriend wel leuk, ik kende hem via via.We waren dus een soort vrienden. Maar die vriendschap is toch uitgebloeid tot meer. Had het echt niet verwacht. Het kan dus altijd nog. Maar inderdaad met de juiste persoon, want waarom zou je het anders doen?’

Cappi: ‘Ik ben na een reeks van teleurstellende ervaringen nu ook 4 jaar single. Ik zie weinig leuke mannen, ben er ook niet echt mee bezig en men zegt ook wel dat ik iets uitstraal niet benaderbaar te zijn. Kan kloppen, al meer gehoord maar hoe verander je dan zoiets?’

‘Ik ben na een reeks van teleurstellende ervaringen nu ook 4 jaar single. Ik zie weinig leuke mannen, ben er ook niet echt mee bezig en men zegt ook wel dat ik iets uitstraal niet benaderbaar te zijn. Kan kloppen, al meer gehoord maar hoe verander je dan zoiets?’ Madamzondern: ‘Wil je een relatie? De omgeving heeft verwachtingen en je ziet een ‘norm’ voor jezelf n.a.v. je leeftijd. Je noemt “Ik wil graag een leuke serieuze relatie…” maar voor nu leest het me als “Als ik een relatie wil, wil ik graag een leuke relatie” ook om je “Ik neem geen relatie om niet alleen te zijn”

‘Wil je een relatie? De omgeving heeft verwachtingen en je ziet een ‘norm’ voor jezelf n.a.v. je leeftijd. Je noemt “Ik wil graag een leuke serieuze relatie…” maar voor nu leest het me als “Als ik een relatie wil, wil ik graag een leuke relatie” ook om je “Ik neem geen relatie om niet alleen te zijn” Icequeen2000: ‘Iedereen is kieskeurig, hoe ge het draait of keert, ge pakt op straat toch ook niet de eerste de beste die je tegenkomt direct binnen? Nu hoe ouder je ook wordt ga je idd ook al meer mannen tegenkomen met bagage, en ik denk niet dat je daar ook op zit te wachten.’

‘Iedereen is kieskeurig, hoe ge het draait of keert, ge pakt op straat toch ook niet de eerste de beste die je tegenkomt direct binnen? Nu hoe ouder je ook wordt ga je idd ook al meer mannen tegenkomen met bagage, en ik denk niet dat je daar ook op zit te wachten.’ Mia1981: ‘Ik ben 38 en nu vijf jaar alleen. Een keer een scharrel gehad maar dat was het hem ook niet. Heb twee kinderen, een baan, een hond, zorg voor mijn moeder, etc. Online daten doe ik niet aan, en verder kom ik eigenlijk amper leuke vrijgezelle mannen tegen. Het is moeilijk iemand te ontmoeten. En ik moet zeggen ik ben er weinig mee bezig ook.’

‘Ik ben 38 en nu vijf jaar alleen. Een keer een scharrel gehad maar dat was het hem ook niet. Heb twee kinderen, een baan, een hond, zorg voor mijn moeder, etc. Online daten doe ik niet aan, en verder kom ik eigenlijk amper leuke vrijgezelle mannen tegen. Het is moeilijk iemand te ontmoeten. En ik moet zeggen ik ben er weinig mee bezig ook.’ Mick87: ‘Het al dan niet vinden van een partner is vaak ook een kwestie van geluk hebben. En als ik jou zo lees wil je alleen een relatie als het echt een aanvulling is. Anderen noemen dat misschien kieskeurig. Maar ik denk dat dat heel normaal en gezond is. Laat je vooral niets aanpraten. Het is jouw leven. Sommigen hebben meer geluk, zijn sneller verliefd en tevreden dan anderen. Ga zeker geen relatie aan om maar een relatie te hebben.’

