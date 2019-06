Elke week geven we je een kijkje in een populaire topic op het VIVA-forum. Deze week: Wat doe je als je partner gevoelens heeft voor een ander?

Jullie zijn al jaren in love, maar dan kom je erachter dat je geliefde een oogje op iemand anders heeft. Enorm pijnlijk, natuurlijk. Ga je nog vechten voor de relatie of verbreek je ‘m?

Dat is de vraag die forummer J. zichzelf stelt. Sinds vier maanden heeft haar man gevoelens voor een collega. De collega in kwestie weet dat nog niet. J. is erachter gekomen door zijn appjes te bekijken en sindsdien zit het stel in een relatiecrisis. Haar vriend weet niet voor wie hij wil gaan. Hij en J. hebben drie kinderen en zijn al acht jaar samen, waarvan vijf jaar getrouwd.

Moet ze afscheid nemen van hem? Of vechten voor de relatie? Dit het advies van de VIVA-forummers.

Iemoos2: ‘Hij weet niet waarvoor hij wil gaan? Heeft hij dan opties? Ik denk namelijk niet dat er veel vrouwen te vinden zijn die staan te springen om een vent in scheiding met een alimentatieplicht voor drie kinderen.’

Linnylow: 'Kinderen of niet: je wilt wel een man die volledig voor jou gaat. Ook jouw leven telt en als hij nu al niet weet waarvoor hij moet kiezen… Het is niet zo dat jij nu ook nog eens voor de relatie moet gaan vechten, vind ik.'

Marigold1986: 'Helpt hij mee met de kinderen, is hij een teamplayer of was het altijd al een slappe zak? Als dat zo is kun je hem beter laten rotten. Dan toch liever in je eentje verder?'

Verbinder: 'Ik zou er zeker voor vechten. Jullie hebben een groot gezin en zijn al acht jaar bij elkaar. Ik zou hem zeggen dat-ie wel gek zou zijn om voor die zo gezegde 'speciale band' te gaan (en ook in de illusie leeft dat die vrouw hem sowieso zou willen). Die vrouw ziet er ook lelijk uit in de ochtend, poept minstens één keer per dag, peutert in d'r neus en heeft een stom klinkende lach. Druk hem even met z'n neus op de feiten zodat hij beseft wat hij op het spel gaat zetten voor die zo gezegde 'speciale band'.'

Roosje1976: 'Niet opgeven en ervoor gaan. Je man is ook maar een mens. Jullie hebben op dit moment een druk leven met kids en werk. Dan moet je uitkijken dat je elkaar niet verliest. Praten, praten en nog eens praten.'

Viva-Amber: 'Zolang die collega het niet weet is dit toch niet veel meer dan een fantasie?'

Elfjetwaalfje: 'Wij hebben ook zo'n crisis meegemaakt. Man heeft (weer) voor mij gekozen en heeft er echt werk van gemaakt en ik trouwens ook. Gevoelens overkomen je, wat je er mee doet is een wilsbesluit. Zeker in een gezin met jonge kinderen (waar hij medeverantwoordelijk voor is), moet je bewust tijd voor elkaar maken in je agenda, anders ben je alleen nog maar vadertje en moedertje aan het spelen. Op aanraden van een collega deden wij dat zo: vrijdagavond was heilig; kinderen vroeg eten en naar bed, daarna was de avond van ons en kookten we lekker of haalden of bestelden we wat, lekker dessertje en drankje er bij. Samen de week doornemen of een filmpje kijken en allebei iets doen wat de ander fijn vindt, van tegen elkaar aanliggen tot verhaaltje voorlezen, tot massage, tot elkaar het hof maken, tot leuke spelletjes onder de lakens… Beiden verantwoordelijk voor. Kan bij jullie ook, dat begint bij allebei willen en verantwoordelijkheid voor nemen.'

Pindakaasjes: 'Ik zou niet direct mijn koffers pakken en mijn huwelijk eindigen om een paar appjes.'

MarindaH: 'Vertrek zelf en laat de kinderen bij hem. Dat wordt een stuk minder rooskleurig voor hem.'

Beeld: iStock