Peuter durft niet meer achterop de fiets, 8x jullie tips

Het zoontje van Tanja is pas met fiets en al gevallen toen hij achterop in zijn stoeltje zat. Gelukkig heeft hij er geen schrammen of andere pijnlijke dingen aan over gehouden, maar hij is wel erg geschrokken. Inmiddels heeft Tanja een nieuw stoeltje gekocht en wilt ze graag weer met hem kunnen fietsen, maar zodra haar zoontje in het zitje moet, raakt hij in paniek. Tanja vraagt de VIVA-Mama’s om advies. Hier zijn 8x jullie tips!

Skawa : ‘Mijn dochter helpt t bij angst om af te leiden en iets heel positiefs te doen dus dan bv achterop om een fel begeert ijsje te gaan eten.’

Sugarmiss : 'Voor 1x een pop in het zitje of lopen naast de fiets is een goed idee. Daarna is het toch echt kind in het zitje en gaan. Hoe langer hij kans krijgt om er tegen aan te hikken hoe banger hij wordt. Het is ook niet voor niets dat ze zeggen dat je na een auto ongeluk zo snel mogelijk weer achter het stuur moet. Voor je niet met durft. In zijn hoofd maakt hij het nu steeds enger.'

BO2punt0 : 'Toch eerst gewoon voorop. Veel voorzitjes zijn geschikt tot 15 kilo, dus dat kan nog, en zo kun je hem weer ontspannen laten fietsen. Haal het achterzitje er gewoon even af, en probeer het over een paar weken ofzo nog eens.'

Hopperdepopper: 'Heeft hij geen favoriete knuffel of iets dergelijks? Misschien wordt het wat duidelijker als je die in het zitje zet. Zo van: Kijk eens! Nijntje durft ook op de fiets.'

Lisa_ : ‘Ach wat sneu. Het is voor hem ook gewoon eng. Mijn dochter heeft haar voet tussen de spaken gehad toen ze vier was, en daarna nooit meer achterop gezeten. Tja, aan mij heb je niet veel. Misschien mamafiets inruilen voor bakfiets.’

Marielouisa : 'De tip uit het boek the whole brain child is om samen met hem de gebeurtenis nog eens te doorlopen. Bijv. Weet je nog dat je laatst gevallen was met de fiets? Papa ging iets afgeven bij de buurvrouw en jij bleef zitten in het zitje. Wat gebeurdeer toen? Etc etc, feitelijk blijven, niet ingaan op papas schuld oid want dat snapt hij niet. En dit zo blijven herhalen totdat zijn emotie is verwerkt. Kinderen onder de 4 handelen vooral naar emotie en niet met logica zoals volwassen.'

LoveDobby : 'Weet niet of hij die op had, maar misschien samen een mooie fietshelm uitzoeken, voor een veilig gevoel voor hem.'

Alecta: 'Wat sneu, mijn zoon kon zich op die leeftijd ook echt enorme zorgen over dat soort dingen maken. Soms was ik dan ook nog weleens van de onpedagogische aanpak om kind een klein zetje over de hobbel te geven. Zeggen dat je een stukje gaat fietsen naar de ijssalon bijvoorbeeld.'

De gebruikte naam van Tanja is om privacyredenen gefingeerd.

Beeld: iStock