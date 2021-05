Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: wat is het ergste relatieschandaal dat je ooit hebt gehoord?

Paula* hoorde een verhaal over een au-pair die er met de echtgenoot vandoor ging. Nu vraagt ze zich af of er nog meer van die juicy verhalen zijn. Paula vraagt aan het VIVA-forum wat het ergste relatieschandaal is waar de forummers ooit van hebben gehoord. Dit zijn 10x jullie verhalen.

Salopette : ‘Collega woonde al jaren samen. Toen kreeg hij een nieuwe, veel jongere vriendin. Zijn nieuwe vriendin kwam al binnen een paar weken bij hem inwonen, maar zijn ex woonde er ook nog. Hij lag dus met zijn nieuwe vriendin in de slaapkamer, terwijl zijn ex er naast lag in de logeerkamer. Zijn ex heeft zo’n 6 maanden moeten wonen met ze, voor ze een eigen huisje had.’

: ‘Collega woonde al jaren samen. Toen kreeg hij een nieuwe, veel jongere vriendin. Zijn nieuwe vriendin kwam al binnen een paar weken bij hem inwonen, maar zijn ex woonde er ook nog. Hij lag dus met zijn nieuwe vriendin in de slaapkamer, terwijl zijn ex er naast lag in de logeerkamer. Zijn ex heeft zo’n 6 maanden moeten wonen met ze, voor ze een eigen huisje had.’ Yoehoehoehoe : ‘Een stel dat ging trouwen nadat ze al tien jaar samen waren. Één week na de bruiloft kwam de bruidegom erachter dat zijn nieuwe vrouw het met een collega deed. De minnaar was ook op de bruiloft.’

: ‘Een stel dat ging trouwen nadat ze al tien jaar samen waren. Één week na de bruiloft kwam de bruidegom erachter dat zijn nieuwe vrouw het met een collega deed. De minnaar was ook op de bruiloft.’ MDH : ‘De gehele fractie van een plaatselijke politieke partij die onderling aan partnerruil deden, met instemming van de partners, totdat jaloezie een rol ging spelen en ingrijpen van het plaatselijke bestuur nodig was. De lijsttrekker is uiteindelijk via partijkanalen weggepromoveerd naar een andere provincie.’

: ‘De gehele fractie van een plaatselijke politieke partij die onderling aan partnerruil deden, met instemming van de partners, totdat jaloezie een rol ging spelen en ingrijpen van het plaatselijke bestuur nodig was. De lijsttrekker is uiteindelijk via partijkanalen weggepromoveerd naar een andere provincie.’ Cuculuscanorus : ‘Man ging in zijn ogen volstrekt gelegitimeerd vreemd omdat zijn vrouw twee weken na een zware bevalling nog steeds geen seks wilde en hij dus zielig was.’

: ‘Man ging in zijn ogen volstrekt gelegitimeerd vreemd omdat zijn vrouw twee weken na een zware bevalling nog steeds geen seks wilde en hij dus zielig was.’ MajaDB: ‘Ik heb genoten van het verhaal van een man die dacht zijn vrouw te betrappen op vreemdgaan met de buurman, nadat hij 2x een gebruikte condoom in de prullenbak had gevonden. De beelden van de verborgen camera bevestigden zijn idee van de buurman. Alleen de buurman deed het niet met zijn vrouw, maar met zijn (volwassen) zoon.’

MissPiglet : ‘Schooldirecteur had na school buitenschoolse activiteiten met de juf op de zolder van school. Ze werden betrapt door een leerling die zijn tas was vergeten.’

: ‘Schooldirecteur had na school buitenschoolse activiteiten met de juf op de zolder van school. Ze werden betrapt door een leerling die zijn tas was vergeten.’ Pestopiraat : ‘Personeelslid in een verzorgingshuis gaat een ‘relatie’ aan met een hoogbejaarde man en laat zich door hem in zijn testament zetten. Na ontdekking is ze op staande voet ontslagen.’

: ‘Personeelslid in een verzorgingshuis gaat een ‘relatie’ aan met een hoogbejaarde man en laat zich door hem in zijn testament zetten. Na ontdekking is ze op staande voet ontslagen.’ Serengeti : ‘Ik had ooit een collega die ’s ochtends een zwangerschapstest deed en ze bleek inderdaad zwanger. Hoera! ’s Middags komt ze thuis en betrapt ze haar vriend in bed met de buurvrouw.’

: ‘Ik had ooit een collega die ’s ochtends een zwangerschapstest deed en ze bleek inderdaad zwanger. Hoera! ’s Middags komt ze thuis en betrapt ze haar vriend in bed met de buurvrouw.’ Hamer : ‘Sportvereniging waar hele gezinnen lid van waren. Bleken vier stellen onderling aan partnerruil te doen. Één had daarnaast ook nog een minnares van diezelfde vereniging.’

: ‘Sportvereniging waar hele gezinnen lid van waren. Bleken vier stellen onderling aan partnerruil te doen. Één had daarnaast ook nog een minnares van diezelfde vereniging.’ Samarinde: ‘De secretaresse die er na een geheime affaire van ruim tien jaar eindelijk echt vandoor ging met haar baas, stond al kort daarna op zijn begrafenis, waar ze een emotionele speech hield (ten overstaan van zijn kinderen en verdere familie/vrienden) waarin ze vertelde dat hij als een blok was gevallen voor haar lange benen die zo goed uitkwamen in haar korte rokje.’

