Schuldgevoel na schreeuwen tegen je kind: 10x jullie mening

Annemarie* is voor het eerst moeder van een dochtertje van 5 weken. Ze was erg gestresst en viel toen uit tegen haar baby. Annemarie vraagt aan het VIVA-forum of iemand dit ook herkent en vraagt wat anderen er van vinden. Dit is 10x jullie mening.

Boomtak2 : ‘Kan gebeuren. Zorgen dat het niet meer gebeurt. Ik heb ook één keer geschreeuwd tegen mijn kind en voelde me er zo rot over dat het nooit meer is gebeurd. Van je fouten leer je.’

: ‘Kan gebeuren. Zorgen dat het niet meer gebeurt. Ik heb ook één keer geschreeuwd tegen mijn kind en voelde me er zo rot over dat het nooit meer is gebeurd. Van je fouten leer je.’ Friezin71 : ‘Ach meid, het is ook een megaheftige tijd een baby. Als je schreeuwt komt dat meestal omdat alles je teveel is en je niets meer kan hebben. Dat gaat nog wel vaker gebeuren.’

: ‘Ach meid, het is ook een megaheftige tijd een baby. Als je schreeuwt komt dat meestal omdat alles je teveel is en je niets meer kan hebben. Dat gaat nog wel vaker gebeuren.’ PlayingTheAngel : ‘Je wilt een super moeder zijn, logisch! Maar je bent gewoon een mens. Het is niet erg om menselijk te zijn.’

: ‘Je wilt een super moeder zijn, logisch! Maar je bent gewoon een mens. Het is niet erg om menselijk te zijn.’ Bladiebladiebla2016 : ‘Voel je niet schuldig. Het is een heftige tijd en je zoekt daarin de juiste weg. Durf ook gewoon voor de makkelijke weg te kiezen en blijf niet tobben.’

: ‘Voel je niet schuldig. Het is een heftige tijd en je zoekt daarin de juiste weg. Durf ook gewoon voor de makkelijke weg te kiezen en blijf niet tobben.’ Saivash: ‘Geen zorgen meid. Laat achter je wat is gebeurd. Je komt er nog wel achter dat geen enkele moeder perfect is, en dit soort gevoelens horen nu eenmaal bij het moederschap. Wees een beetje zacht voor jezelf’

Jonesboro : ‘Je gaat in het leven van je kind nog veel vaker jezelf tegenkomen met gevoelens van jezelf die je niet kende of wilt. Ik denk dat je het goed aanpakt. Je herkent dat het niet goed is, je wilt ermee aan de slag, dat is al heel wat.’

: ‘Je gaat in het leven van je kind nog veel vaker jezelf tegenkomen met gevoelens van jezelf die je niet kende of wilt. Ik denk dat je het goed aanpakt. Je herkent dat het niet goed is, je wilt ermee aan de slag, dat is al heel wat.’ Luci_Mster2 : ‘Dat je dat niet altijd even goed trekt, is echt niet vreemd/raar. Echt niet. Maar zorg voor een andere uitlaadklep en kijk naar wat jij en de andere ouder samen kunnen doen zodat jij meer rust krijgt.’

: ‘Dat je dat niet altijd even goed trekt, is echt niet vreemd/raar. Echt niet. Maar zorg voor een andere uitlaadklep en kijk naar wat jij en de andere ouder samen kunnen doen zodat jij meer rust krijgt.’ Thalas : ‘Ik kon in de eerste maanden van de geboorte opeens best begrijpen hoe het kwam dat sommige ouders echt verkeerde dingen doen. Die eerste maanden, zonder slaap, zonder tijd voor jezelf, met een baby die veel huilt kunnen slopend zijn. Wees lief voor jezelf, neem zoveel mogelijk rust, zorg ervoor dat anderen je helpen.’

: ‘Ik kon in de eerste maanden van de geboorte opeens best begrijpen hoe het kwam dat sommige ouders echt verkeerde dingen doen. Die eerste maanden, zonder slaap, zonder tijd voor jezelf, met een baby die veel huilt kunnen slopend zijn. Wees lief voor jezelf, neem zoveel mogelijk rust, zorg ervoor dat anderen je helpen.’ Vutje : ‘Natuurlijk is het niet goed om te schreeuwen. Tegen niemand eigenlijk. Maar dit soort dingen kunnen gebeuren, zeker in die heftige baby-periode.’

: ‘Natuurlijk is het niet goed om te schreeuwen. Tegen niemand eigenlijk. Maar dit soort dingen kunnen gebeuren, zeker in die heftige baby-periode.’ Arequipa: ‘Mijn kraamverzorgster heeft er echt ingeramd: ‘Gaat het niet, geeft niks. Leg je kind ergens veilig neer en stap uit de situatie’. Het is niet schadelijk als een baby even huilt, wel als een moeder het niet meer aankan.’

*De naam Annemarie is gefingeerd.

