Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: een schuldgevoel bij ziekmelding.

Beau* moet zich ziek melden, maar voelt zich hier erg schuldig over. Zeker nu we allemaal thuis werken is het toch makkelijker om gewoon even aan het werk te gaan en je over dat belabberde gevoel heen te zetten. De vraag aan het forum is: hebben meer mensen last van een schuldgevoel als ze zich ziek melden op het werk? Op het VIVA-forum beantwoorden jullie Beau’s vraag. Dit is 8x jullie mening.

VickyP : ‘Ja, vreselijk. Ik weet heus dat ik me nooit zomaar ziek meld, maar toch voel ik me rot als ik ziek ben. Nu is het helemaal lastig, het is superdruk bij ons, dus ik kan het echt niet maken tegenover collega’s om ziek naar mijn werk te gaan.’

: ‘Ja, vreselijk. Ik weet heus dat ik me nooit zomaar ziek meld, maar toch voel ik me rot als ik ziek ben. Nu is het helemaal lastig, het is superdruk bij ons, dus ik kan het echt niet maken tegenover collega’s om ziek naar mijn werk te gaan.’ Bia-pia : ‘Nee, geen last van. Ten eerste niet omdat ik als zzp’er niet doorbetaald krijg als ik ziek ben. Ten tweede niet omdat de laatste keer dat ik 2 dagen ziek was, ik een acute blindedarmontsteking bleek te hebben.’

: ‘Nee, geen last van. Ten eerste niet omdat ik als zzp’er niet doorbetaald krijg als ik ziek ben. Ten tweede niet omdat de laatste keer dat ik 2 dagen ziek was, ik een acute blindedarmontsteking bleek te hebben.’ Tijgerprintje2 : ‘Ja, ook last van. Maar als ik me slecht voel meld ik me wel ziek hoor. Dan hoef ik niet eerst half dood te zijn. Dat is pas een ongezonde mindset.’

: ‘Ja, ook last van. Maar als ik me slecht voel meld ik me wel ziek hoor. Dan hoef ik niet eerst half dood te zijn. Dat is pas een ongezonde mindset.’ Zanahoria: ‘Ja, herkenbaar. Alleen is het voor mij niet herkenbaar wat vele anderen dan schrijven (“als ik me ziek meld is het zó erg, dan voel je je echt niet schuldig hoor). Er zijn altijd wel dagen dat je ziek bent, maar niet doodziek. Als je de hele nacht ziek bent geweest, maar het ’s ochtends grotendeels weer over is bijvoorbeeld. Ik meld me dan ziek, maar toch voel ik me dan schuldig omdat ik niet doodziek ben. Maar ik werk in de zorg en wil ook niet iets overbrengen op patiënten en collega’s, dat speelt ook mee. Plus je weet gewoon niet hoe de dag gaat verlopen. Misschien ettert het de hele dag nog door, misschien slaap je tot 12 uur en voel je je dan best weer fris.’

Merrick : ‘Ik herken het enorm. Ook van huis uit meegekregen. Ik heb inmiddels echter ook geleerd dat als ik niet goed voor mezelf zorg, niemand anders dat doet. Als je ziek bent, ben je ziek.’

: ‘Ik herken het enorm. Ook van huis uit meegekregen. Ik heb inmiddels echter ook geleerd dat als ik niet goed voor mezelf zorg, niemand anders dat doet. Als je ziek bent, ben je ziek.’ RoamingZombie : ‘Nee, geen schuldgevoel. Nooit gehad ook. Dat praten andere mensen je aan met gestoorde verwachtingen. Iedereen mag ziek worden en zich ziek voelen. Het is van de zotte als je je daar schuldig over gaat voelen.’

: ‘Nee, geen schuldgevoel. Nooit gehad ook. Dat praten andere mensen je aan met gestoorde verwachtingen. Iedereen mag ziek worden en zich ziek voelen. Het is van de zotte als je je daar schuldig over gaat voelen.’ MrsLady : ‘Ik herken je schuldgevoel ontzettend. Zeker gezien ik in de zorg werk, zitten ze er totaal niet op te wachten dat ik vervolgens alle patiënten ga besmetten. Rationeel snap ik het volledig, maar gevoelsmatig voel ik me inderdaad ook schuldig omdat ik weet wat nu op de schouders van mijn collega’s terecht komt.’

: ‘Ik herken je schuldgevoel ontzettend. Zeker gezien ik in de zorg werk, zitten ze er totaal niet op te wachten dat ik vervolgens alle patiënten ga besmetten. Rationeel snap ik het volledig, maar gevoelsmatig voel ik me inderdaad ook schuldig omdat ik weet wat nu op de schouders van mijn collega’s terecht komt.’ Meelezertjuh: ‘Ik herken het wel. Maar ik zet het dan van me af. Ziek is ziek. Sinds corona realiseer ik me eigenlijk pas helemaal hoe het is om snotverkouden anderen te besmetten.’

*De naam Beau is gefingeerd.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: Pexels