Lig jij ook vaak wakker door het gesnurk van je partner? 10x jullie tips

S. heeft ’s nachts veel last van haar snurkende vriend. Ze vermoeden dat het door zijn huig komt, maar een operatie is volgens de KNO geen optie. S. heeft een paar keer geprobeerd om met oordoppen te slapen, maar die bleven ’s nachts niet goed zitten. De twee slapen hierdoor steeds vaker apart van elkaar en daarom vraagt S. het VIVA-forum om hulp. Hier zijn 10x jullie tips!

Marnamai: ‘Slaaponderzoek laten doen. En als dat op niets uitdraait terug naar een andere KNO. Hij moet hier nog een heel leven mee.’

‘Slaaponderzoek laten doen. En als dat op niets uitdraait terug naar een andere KNO. Hij moet hier nog een heel leven mee.’ Nemain: ‘Oordoppen op maat laten maken. Is volgens mij niet eens zo heel erg duur.’

‘Oordoppen op maat laten maken. Is volgens mij niet eens zo heel erg duur.’ Mabelle: ‘Bijzonder: mijn man ging 1 keer naar dokter en kreeg een verwijzing voor een operatie. Bij hem hebben ze huig weg gehaald. Al zegt hij dat hij zich veel verslikt en de R… kan hij niet zo goed uitspreken. Let dus op welke ingreep ze willen doen. Ze kunnen ook knipjes zetten in de huig. Iets wat mijn man wilde maar ze hebben dus heel de huig weggesneden grrr… Dus mogelijk werkt een snurkbeugel?’

Elgar: ‘Een vriend van mij snurkte verschrikkelijk. Slaaponderzoek gehad, hij bleek apneu te hebben, veroorzaakt door een te lange huig. Nu dus aan een apneu-masker.’

‘Een vriend van mij snurkte verschrikkelijk. Slaaponderzoek gehad, hij bleek apneu te hebben, veroorzaakt door een te lange huig. Nu dus aan een apneu-masker.’ Sonnemaatje: ‘Wat hier een heel stuk hielp was een extra kussen. Zo ligt hij een stuk hoger, zakt zijn huig minder ver in zijn keel en is het snurken een stuk gereduceerd. Niet helemaal, ik roep nog zeker 3 keer per nacht “DRAAI JE OM!” en dan kunnen we weer een uur of 2 doorrr…..’

Anoniem05042020233453: ‘Een logeerbed. Of een pyjama of t-shirt aan met ingenaaide tennisbal op de rug. Dan blijft hij op zijn zij liggen.’

‘Een logeerbed. Of een pyjama of t-shirt aan met ingenaaide tennisbal op de rug. Dan blijft hij op zijn zij liggen.’ Eefje1980: ‘Wil jullie echt aanraden het uit te zoeken. Desnoods second opinion. Je kunt beter de oorzaak proberen weg te nemen dan je in allerlei bochten wringen nu. En of je liever samen slaapt of apart hoeft daar dan weer niets aan af te doen.’

‘Wil jullie echt aanraden het uit te zoeken. Desnoods second opinion. Je kunt beter de oorzaak proberen weg te nemen dan je in allerlei bochten wringen nu. En of je liever samen slaapt of apart hoeft daar dan weer niets aan af te doen.’ Kattenkop: ‘Je beseffen dat samen slapen in een tweepersoonsbed ooit uit armoede is ontstaan en dat het dus een luxe is om apart te slapen.’

‘Je beseffen dat samen slapen in een tweepersoonsbed ooit uit armoede is ontstaan en dat het dus een luxe is om apart te slapen.’ Nursy: ‘Echt, ik heb van alles bedacht. Tot er uit het slaaponderzoek kwam dat hij zeer zware slaapapneu heeft. Nu slaap ik veel beter, hoor niets van dat hele masker/ apparaat.’

‘Echt, ik heb van alles bedacht. Tot er uit het slaaponderzoek kwam dat hij zeer zware slaapapneu heeft. Nu slaap ik veel beter, hoor niets van dat hele masker/ apparaat.’ Duratys: ‘Ik heb zelf vijf jaar geleden een operatie gehad waarbij mijn huig en een deel van mijn verhemelte is weggehaald. Was in het begin even wennen met drinken en ik kan geen rollende R meer maken, maar ik snurk (bijna) niet meer en ik slaap heerlijk.’

