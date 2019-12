Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: De eerste keer

V. is 25 en nog maagd . Ze heeft de seks tot nu toe zelf afgehouden, maar ze weet niet goed waarom. Misschien heeft het ermee te maken dat ze van haar ouders altijd heeft meegekregen dat de eerste keer heel bijzonder moet zijn.

V. probeert los te komen van dat idee, maar is nog niet zeker van wat ze nou echt graag wil. Ze overweegt nu om het gewoon eens eenmalig te doen met iemand die ze heeft ontmoet, maar twijfelt of ze hier geen spijt van zal krijgen. Het is immers wel haar eerste keer.



De VIVA-forummers geven advies:

Lila_Lilly_: ‘Wat ik mij herinner van de eerste keer, was dat het niet heel makkelijk ging. Het werd (veel) beter, maar dat had wel wat oefening nodig. Na één keer ‘kun’ je het echt nog niet en ben je nog steeds zo bleu als wat. Het is toch veel leuker om echt samen met iemand die weg in te slaan.’ Grijskleedje31: ‘Je moet het zelf willen en niet omdat anderen dit van je verwachten. Ga het dus niet doen, omdat je druk voelt vanuit je omgeving/vrienden…’ Kokoro: ‘Mijn eerste keer was in een relatie en ik kijk er niet heel positief op terug. Ook niet heel negatief, maar bijzonder was het zeker niet. De seks die ik drie à vier jaar na die relatie gehad heb was veeeel beter. Hoe langer je wacht, hoe groter het wordt, denk ik. Dus als ik jou was zou ik gewoon lekker ontdekken.’ ToosTosti: ‘Na de eerste keer kan de ‘druk’ , en dan bedoel ik niet druk uit de omgeving maar voor jezelf, er wel af zijn. Mij heeft dit geholpen in verdere relaties. Ik had het al eens gedaan en was dus minder bang.’ Illinois: ‘Je ontwikkelt geen trauma van een slechte eerste keer. Bij mij was het ook dramatisch. De plek, de persoon en de daad zelf. Als de seks vijftien jaar later nog zo dramatisch was geweest had ik mij pas druk gemaakt.’ Lollypopje: ‘Mijn eerste keer was ik er eigenlijk nog niet aan toe. Deed het meer voor hem en herinner me vooral dat ik er niet veel aan vond. Maar ook van dat ik er niet aan toe was geen trauma, daarna gewoon een tijd niet meer gedaan en inmiddels geniet ik er heel erg van.’ Bamboo_90: ‘Ik zou in ieder geval zorgen dat man in kwestie weet dat het je eerste keer is.’ Pinaco: ‘Ik zou je kans grijpen, ga er gewoon voor. Dan staat het je daarna niet meer in de weg, want dat kan denk ik wel gebeuren als je er heel lang mee wacht.’ Essychan: ‘Niet doen. En wees niet bang dat een nieuwe potentiële vriend je minder leuk vindt omdat je maagd bent.’ Zarah: ‘Is-ie ook lief? En geduldig? Dat lijken me belangrijkere criteria? Is-ie in staat om zorgvuldig met je om te gaan voor een eerste keer? Of wil hij vooral zelf seks?’

Beeld: iStock