Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: parrtime werken de nieuwe standaard?

K. werkt fulltime en vindt het opvallend dat zoveel mensen om haar heen vragen of ze ook een doordeweekse dag tijd heeft voor afspraken. Ze vraagt zich af of parttime werken het nieuwe standaard is geworden. De VIVA-forummers geven hun mening.

JonathanStrange: ‘Als je het je kunt veroorloven, hóóp ik voor heel veel mensen dat parttime de nieuwe norm is, zodat ze kunnen genieten van het geld dat ze verdiend hebben in de dagen tussen het werk in.’

‘Als je het je kunt veroorloven, hóóp ik voor heel veel mensen dat parttime de nieuwe norm is, zodat ze kunnen genieten van het geld dat ze verdiend hebben in de dagen tussen het werk in.’ Marana: ‘Ik ben voor de 30-34-urige werkweek. Ik heb 20 jaar fulltime gewerkt en ben toen terug gegaan naar 4 dagen, en ik vind het heerlijk. Wereld van verschil. Ik heb geen spijt van die 20 jaar fulltime, maar met nog 20 jaar werken voor de boeg vind ik nu 4 dagen wel genoeg.’

‘Ik ben voor de 30-34-urige werkweek. Ik heb 20 jaar fulltime gewerkt en ben toen terug gegaan naar 4 dagen, en ik vind het heerlijk. Wereld van verschil. Ik heb geen spijt van die 20 jaar fulltime, maar met nog 20 jaar werken voor de boeg vind ik nu 4 dagen wel genoeg.’ Rosings: ‘Ik ben pas 4 dagen gaan werken toen ik een kind kreeg en ik wou dat ik het JAREN eerder had gedaan. 5 dagen vind ik echt overrated. Je hebt zo een relaxter weekend als je door de weeks ook nog een dagje voor jezelf hebt. De balans in mn leven is er echt leuker door.’

‘Ik ben pas 4 dagen gaan werken toen ik een kind kreeg en ik wou dat ik het JAREN eerder had gedaan. 5 dagen vind ik echt overrated. Je hebt zo een relaxter weekend als je door de weeks ook nog een dagje voor jezelf hebt. De balans in mn leven is er echt leuker door.’ Anoniem28012020105635: ‘Niet per se de norm maar ik denk dat veel mensen zodra ze zich dat kunnen veroorloven graag een dag minder werken. Waarom zou je 40 uur werken als je van 28 uur ook prima kan rondkomen?’

‘Niet per se de norm maar ik denk dat veel mensen zodra ze zich dat kunnen veroorloven graag een dag minder werken. Waarom zou je 40 uur werken als je van 28 uur ook prima kan rondkomen?’ Raindance: ‘Ik wou dat het de nieuwe norm was. Om mij heen alleen maar fulltimers die janken over hoe moe ze zijn en hoe ze balen dat ‘het morgen alweer maandag is. Dat vind ik pas vermoeiend.’

Lattemachiato: ‘Ik zie wel dat de generatie die in de laatste paar jaar op de arbeidsmarkt is gekomen er veel maar 32 uur werken. Deels komt dat denk ik omdat er veel meer parttime banen zijn nu.’

‘Ik zie wel dat de generatie die in de laatste paar jaar op de arbeidsmarkt is gekomen er veel maar 32 uur werken. Deels komt dat denk ik omdat er veel meer parttime banen zijn nu.’ Dreamer: ‘Mijn man en ik werken allebei 4 dagen en dat hebben we eigenlijk altijd wel gedaan, ook voordat er kinderen waren. Man heeft vanwege een nieuwe baan wel een aantal jaren fulltime gewerkt, maar heeft inmiddels die dag weer ingeleverd. En ja, dat kost geld, maar echt, het is zoveel prettiger.’

‘Mijn man en ik werken allebei 4 dagen en dat hebben we eigenlijk altijd wel gedaan, ook voordat er kinderen waren. Man heeft vanwege een nieuwe baan wel een aantal jaren fulltime gewerkt, maar heeft inmiddels die dag weer ingeleverd. En ja, dat kost geld, maar echt, het is zoveel prettiger.’ Guppekop: ‘Ik werk al jaren 40 uur en dat wordt een beetje als ouderwets beschouwd.’

‘Ik werk al jaren 40 uur en dat wordt een beetje als ouderwets beschouwd.’ LevadeII: ‘Ja ik denk dat het de nieuwe norm gaat worden om parttime te werken. Of door kortere dagen of door minder dagen. Mensen zijn productiever wanneer zij 6 uur op een dag werken. Privé en werk is veel beter in balans, mensen zijn gelukkiger en energieker.’

‘Ja ik denk dat het de nieuwe norm gaat worden om parttime te werken. Of door kortere dagen of door minder dagen. Mensen zijn productiever wanneer zij 6 uur op een dag werken. Privé en werk is veel beter in balans, mensen zijn gelukkiger en energieker.’ OwlyOne: ‘Zelf werk ik fulltime (40 uur) vanuit huis, echt een enorme luxe. Als ik 40 uur op kantoor zou moeten zitten, zou ik allang parttime hebben gewerkt. Ik word daar zo onproductief en chagrijnig van.’

