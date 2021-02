Elke week geven we je een kijkje in een populaire topic op het VIVA-forum. Deze week: is seks met je partner als je baby in dezelfde kamer slaapt gek?

Amber* vindt het moeilijk te pijlen of ze kan vrijen met haar partner als de baby in dezelfde kamer ligt te slapen. Ze vraagt de meningen van de anderen op het VIVA-forum. Dit is 8x jullie mening.

Keesjeaap5: ‘Ja, ik vind dat raar. Zou dat zelf nooit doen. Helemaal niet als je kind ook echt naast je bed ligt.’

Luci_Mster2: 'Je kan overal intieme momentjes hebben. Dus als je dat niet wil waar de baby bij is. Probeer eens wat anders qua plek dan in bed.'

Poeszie: 'Tja, ik weet niet of ik me daar prettig bij zou voelen, maar als jullie dat gevoel niet hebben, dan maakt het technisch gezien niet uit, want baby krijgt er niets van mee. Het boeit toch niet of een ander dat gek vindt?'

Madamecannibale: 'Ik denk niet dat je baby er een trauma van krijgt. Vind er niets vreemd aan.'

A_nick_is_crini: ‘Seks met een baby is altijd een no-go. Wie er dan ook maar verder op die kamer is.’

Helena_z: 'Sommigen vinden het al raar als de kat meekijkt. Van anderen mag de hele buurt het gezien hebben. De baby zal er in ieder geval niets van meekrijgen, dus daar hoef je, je geen zorgen over te maken.'

UnexpextedMom: 'Ik heb er geen moeite mee zolang de baby slaapt.'

Beetjegek: 'Nee, ik deed dat niet. En mee kijkende huisdieren wil ik ook niet. Ik had laatst seks in de woonkamer en zat die vogel daar naar ons te kijken…'

*De naam Amber is gefingeerd.

