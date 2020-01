N. heeft last van een vergeetachtig zwanger brein. 10x jullie hilarische ervaringen

Elke zondag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: Vreemde acties door zwanger brein

N. is zwanger en heeft erg veel last van geheugenproblemen. Ze maakt de gekste dingen mee en vergeet van alles. Ze is benieuwd naar alle grappige verhalen van de zwangere breinen van de VIVA-Forummers.

Okkervil: ‘Ik was al jaaaaren het huis uit, maar tijdens mijn zwangerschap stond ik na een werkdag ineens bij mijn ouders op de oprit. Toen ik uitstapte dacht ik: wat doe ik hier eigenlijk?’

‘Ik was al jaaaaren het huis uit, maar tijdens mijn zwangerschap stond ik na een werkdag ineens bij mijn ouders op de oprit. Toen ik uitstapte dacht ik: wat doe ik hier eigenlijk?’ Leolux: ‘Ik ben vergeten om een van mijn cavia’s terug in de kooi te zetten. Ik moest plassen en had hem op een kussentje op de bank gezet en ‘blijf hier even zitten’ gezegd. Toen bedacht ik me dat ik dringend mandarijnen nodig had en ben ik naar de winkel gegaan. Toen ik thuis kwam zat mijn cavia nog steeds heel braaf op het kussentje. Wel het kussentje onder gepiest..’

‘Ik ben vergeten om een van mijn cavia’s terug in de kooi te zetten. Ik moest plassen en had hem op een kussentje op de bank gezet en ‘blijf hier even zitten’ gezegd. Toen bedacht ik me dat ik dringend mandarijnen nodig had en ben ik naar de winkel gegaan. Toen ik thuis kwam zat mijn cavia nog steeds heel braaf op het kussentje. Wel het kussentje onder gepiest..’ Pindakaasjes: ‘Hadden jullie nooit dat woorden of zinnen er heel raar of zelfs achterstevoren uitkwamen?? Het leek bij mij soms haast een spraak-afasie. Heel raar was dat.’

‘Hadden jullie nooit dat woorden of zinnen er heel raar of zelfs achterstevoren uitkwamen?? Het leek bij mij soms haast een spraak-afasie. Heel raar was dat.’ LoveLucy: ‘Schillen gekookt en aardappels weggegooid.’

‘Schillen gekookt en aardappels weggegooid.’ Fluttershy: ‘Ik at elke ochtend yoghurt en èlke ochtend zette ik het pak op de aanrecht ipv in de koelkast. Op vrijdag stonden er 5 pakken yoghurt gezellig naast elkaar.’

‘Ik at elke ochtend yoghurt en èlke ochtend zette ik het pak op de aanrecht ipv in de koelkast. Op vrijdag stonden er 5 pakken yoghurt gezellig naast elkaar.’ Loes23: ‘Ik heb wel eens ‘s ochtends een half uur naar m’n telefoon lopen zoeken. Vriendlief vond ‘m uiteindelijk in de koelkast toen ie z’n ontbijt wilde pakken. Veel te laat op m’n werk dus.’

‘Ik heb wel eens ‘s ochtends een half uur naar m’n telefoon lopen zoeken. Vriendlief vond ‘m uiteindelijk in de koelkast toen ie z’n ontbijt wilde pakken. Veel te laat op m’n werk dus.’ Jufjoke: ‘Een keer de afstandsbediening van de televisie in de prullenbak gegooid. Geen idee wat mijn gedachte daarachter was.’

‘Een keer de afstandsbediening van de televisie in de prullenbak gegooid. Geen idee wat mijn gedachte daarachter was.’ Idrisindra: ‘Bij mijn eerste zwangerschap kwam ik ooit op het werk met m’n pantoffels nog aan. Daar hebben de collega’s hartelijk om gelachen.’

‘Bij mijn eerste zwangerschap kwam ik ooit op het werk met m’n pantoffels nog aan. Daar hebben de collega’s hartelijk om gelachen.’ Anoniem18122019172326: ‘Ik ben tot 2 keer toe mijn portemonnee met alle pasjes erin kwijtgeraakt. Tweemaal alles opnieuw kunnen aanvragen. Het jaar erop heb ik beide teruggevonden in een jaszak en in een oud kastje in de schuur.’

‘Ik ben tot 2 keer toe mijn portemonnee met alle pasjes erin kwijtgeraakt. Tweemaal alles opnieuw kunnen aanvragen. Het jaar erop heb ik beide teruggevonden in een jaszak en in een oud kastje in de schuur.’ Roze-roos: ‘Last van obstipatie hebben en dan 20 kiwi’s kopen terwijl ik ze niet eens lekker vind. Nu sta ik dagelijks verdrietig naar mijn 20 kiwi’s te kijken omdat ze maar niet rijp worden.’

