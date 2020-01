Wel of geen ruggenprik tijdens de bevalling? 10x jullie verhalen

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: pijnloos bevallen met ruggenprik?

M. kreeg tijdens de bevalling bij de laatste centimers opeens last van horrorweeeën. Ze vraagt zich af of ze deze pijn minder had gevoeld, als ze eerder de ruggenprik had gekregen. 10x de hulp van de VIVA-Forummers.

Suzyqfive: ‘Het is vooral een mindset denk ik. Of je je eraan over kan geven of niet. Voor jou was het nu waarschijnlijk nog even erger omdat je je had ingesteld op pijnstilling.’

‘Het is vooral een mindset denk ik. Of je je eraan over kan geven of niet. Voor jou was het nu waarschijnlijk nog even erger omdat je je had ingesteld op pijnstilling.’ Valisa: ‘Ik begrijp je frustratie! Toen ik om pijnstilling vroeg….duurde het (vanwege drukte in het ziekenhuis) nog 2 uren voordat de anesthesist kwam.Toen hij er eindelijk was had ik al teveel ontsluiting en kon ik geen pijnstilling meer krijgen. Maar nu, met de bevalling vers in je geheugen, kijk je er waarschijnlijk anders op terug dan als je 2 jaren verder bent.’

‘Ik begrijp je frustratie! Toen ik om pijnstilling vroeg….duurde het (vanwege drukte in het ziekenhuis) nog 2 uren voordat de anesthesist kwam.Toen hij er eindelijk was had ik al teveel ontsluiting en kon ik geen pijnstilling meer krijgen. Maar nu, met de bevalling vers in je geheugen, kijk je er waarschijnlijk anders op terug dan als je 2 jaren verder bent.’ Het-groepje: ‘Om je gerust te stellen: bij 9cm ontsluiting wordt de ruggenprik uitgezet en persen moet je gewoon voelen en dus zelf doen.’

‘Om je gerust te stellen: bij 9cm ontsluiting wordt de ruggenprik uitgezet en persen moet je gewoon voelen en dus zelf doen.’ ClaireSophie: ‘Ik ben groot fan van een ruggenprik. Van 3 naar 10 cm in anderhalf uur en tijdens het persen bleef de ruggenprik aanstaan, erg lekker, maar ik voelde de persweeën prima.’

‘Ik ben groot fan van een ruggenprik. Van 3 naar 10 cm in anderhalf uur en tijdens het persen bleef de ruggenprik aanstaan, erg lekker, maar ik voelde de persweeën prima.’ Eenhoornn: ‘Je hebt geen medicatie in je lichaam gehad waar ook weer complicaties aan kunnen zitten. Probeer het negatieve in het positieve om te zetten!’

Domninoz: ‘Bij de eerste wel een ruggenprik, maar voorafgaand aan die prik uren pijn gehad. Na de prik voelde ik niets meer, ook geen persweeën of persdrang. Ik kan je vertellen dat dat alles behalve fijn was. Ik had werkelijk geen idee wat ik aan het doen was.Bij de tweede bevallen zonder pijnstilling en heb die bevalling toch echt als prettiger ervaren.’

‘Bij de eerste wel een ruggenprik, maar voorafgaand aan die prik uren pijn gehad. Na de prik voelde ik niets meer, ook geen persweeën of persdrang. Ik kan je vertellen dat dat alles behalve fijn was. Ik had werkelijk geen idee wat ik aan het doen was.Bij de tweede bevallen zonder pijnstilling en heb die bevalling toch echt als prettiger ervaren.’ Laatbloeiertje: ‘Is er ruimte om dit nog te bespreken? Ik zou sowieso even een momentje aangrijpen met de verloskundige of kraamhulp, vaak kunnen zij een helder licht schijnen op deze situatie.’

‘Is er ruimte om dit nog te bespreken? Ik zou sowieso even een momentje aangrijpen met de verloskundige of kraamhulp, vaak kunnen zij een helder licht schijnen op deze situatie.’ Chantilly21_2: ‘Ik vond het de eerste keer ook echt geen doen zonder ruggenprik. En toen kwam bevalling 2 en ging alles zo razendsnel, van begin tot eind binnen 2,5 uur, dat ik niet eens tijd heb gehad om na te denken of we naar het ziekenhuis wilden ja of nee. Bij allebei was de hele ervaring zo anders. En nu snap ik vrouwen die zeggen dat het zonder pijnstilling te doen is. Maat dat was mijn ervaring bij de eerste namelijk helemaal niet..’

‘Ik vond het de eerste keer ook echt geen doen zonder ruggenprik. En toen kwam bevalling 2 en ging alles zo razendsnel, van begin tot eind binnen 2,5 uur, dat ik niet eens tijd heb gehad om na te denken of we naar het ziekenhuis wilden ja of nee. Bij allebei was de hele ervaring zo anders. En nu snap ik vrouwen die zeggen dat het zonder pijnstilling te doen is. Maat dat was mijn ervaring bij de eerste namelijk helemaal niet..’ Poppie0022: ‘Ik had beide keren op tijd een ruggenprik gekregen. De verpleegkundige moest toen op basis van de monitor aangeven wanneer ik kon gaan persen. Wat dat betreft was het voor mij geen “echte” bevalling, want ik heb maar puur op aangeven van de verpleging/verloskundige/gyn geperst maar ik voelde verder eigenlijk helemaal niks. Geen pijn dus ook, maar wat had ik graag willen voelen hoe ik mijn kinderen naar buiten perste.’

‘Ik had beide keren op tijd een ruggenprik gekregen. De verpleegkundige moest toen op basis van de monitor aangeven wanneer ik kon gaan persen. Wat dat betreft was het voor mij geen “echte” bevalling, want ik heb maar puur op aangeven van de verpleging/verloskundige/gyn geperst maar ik voelde verder eigenlijk helemaal niks. Geen pijn dus ook, maar wat had ik graag willen voelen hoe ik mijn kinderen naar buiten perste.’ Pamelacourson: ‘Ik snap de frustratie wel die je op dat moment had. Ik ben twee keer bevallen en beide keren was het eerst te vroeg toen ik om een ruggenprik vroeg en daarna te laat. Dan baal je wel even. Maar ja, die pijn ging voorbij en achteraf was ik blij dat ik hem niet had gehad, want de bevalling was voorbij met zo min mogelijk risico voor mijn baby.’

