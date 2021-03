Wat is een no-go bij vriendschappen? 10x jullie dealbreakers

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: wat zijn jouw dealbreakers in vriendschappen?

Een dierbare vriend van Petra* heeft nogal extreme politieke meningen waar Petra het niet mee eens is. Ondanks dat de vriendschap hecht is, is ze bang dat zijn overtuigingen de vriendschap kapot zullen maken. Ze vraagt dan ook aan het VIVA-forum wat voor hun het einde van een vriendschap is. Dit zijn 10x jullie dealbreakers.

Bladiebladiebla2016 : ‘Ik heb er een hekel aan vrienden die hun mening op willen leggen. Zeker als het zo hoog oploopt tot een woordenwisseling. Met sommige vrienden moet je het over bepaalde onderwerpen gewoon niet hebben.’

: ‘Ik heb er een hekel aan vrienden die hun mening op willen leggen. Zeker als het zo hoog oploopt tot een woordenwisseling. Met sommige vrienden moet je het over bepaalde onderwerpen gewoon niet hebben.’ Retrostar : ‘Criminaliteit van elke soort, drugs en overmatig alcohol. Afwijkende ideeën vind ik wel leuk. Tenzij hij vindt dat ik zijn visie moet overnemen; dan weer niet.’

: ‘Criminaliteit van elke soort, drugs en overmatig alcohol. Afwijkende ideeën vind ik wel leuk. Tenzij hij vindt dat ik zijn visie moet overnemen; dan weer niet.’ Sodermalm : ‘Wat voor mij wel een dealbreaker is zijn van die ”vrienden” die op een gegeven ogenblik een relatie krijgen en dan nog maar één keer per jaar kunnen afspreken.’

: ‘Wat voor mij wel een dealbreaker is zijn van die ”vrienden” die op een gegeven ogenblik een relatie krijgen en dan nog maar één keer per jaar kunnen afspreken.’ SusieFlower : ‘Als het contact van één kant moet komen vind ik dat wel een echte dealbreaker.’

: ‘Als het contact van één kant moet komen vind ik dat wel een echte dealbreaker.’ Groentespies: ‘Ik heb een langdurige vriendschap dood laten bloeden omdat alles volgens haar normen en waarden moesten verlopen en we alleen afspraken als het haar uit kwam.’

Vampierprinsesje : ‘Wat voor mij een echte dealbreaker is zijn high-maintenance vrienden die meteen gekwetst zijn als je ze even niet ziet of spreekt.’

: ‘Wat voor mij een echte dealbreaker is zijn high-maintenance vrienden die meteen gekwetst zijn als je ze even niet ziet of spreekt.’ Lillybit : ‘Ik heb één keer bewust een vriendschap verbroken omdat degene steeds dieper bij een geloof betrokken raakte en ook hele hatelijke dingen ging verkondigen.’

: ‘Ik heb één keer bewust een vriendschap verbroken omdat degene steeds dieper bij een geloof betrokken raakte en ook hele hatelijke dingen ging verkondigen.’ Bellinis : ‘Ik heb een keer een vriendschap verbroken omdat ik me eraan ergerde dat ze per se moest roken als haar baby in de buurt was. Ik vond het ook niet leuk dat ik dan altijd boos op haar werd, maar ik kon er niet niet boos om worden. Ik gun haar nog steeds de wereld, maar die vriendschap kostte mij uiteindelijk teveel energie.’

: ‘Ik heb een keer een vriendschap verbroken omdat ik me eraan ergerde dat ze per se moest roken als haar baby in de buurt was. Ik vond het ook niet leuk dat ik dan altijd boos op haar werd, maar ik kon er niet niet boos om worden. Ik gun haar nog steeds de wereld, maar die vriendschap kostte mij uiteindelijk teveel energie.’ Lovestar : ‘Racisme, seksisme of elke andere vorm van onrespectloos gedachtegoed en gedrag is een nee.’

: ‘Racisme, seksisme of elke andere vorm van onrespectloos gedachtegoed en gedrag is een nee.’ Dingadong: ‘Vriendinnen die kwaadspreken over hun andere vriendinnen. Dan zullen ze dat ook wel over mij doen.’

*De naam Petra is gefingeerd.

Beeld: Getty