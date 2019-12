Wat is het ergst wat je ex ooit tegen je gezegd heeft? 9x jullie verhalen

Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Wat is het ergst wat je ex ooit tegen je gezegd heeft?

In het heetst van de strijd worden er soms heftige woorden gewisseld in een relatie die niet lekker loopt. Ook D. herkent dit. Ze is benieuwd wat voor gemene of lompe uitspraken de exen van de VIVA-forummers hebben gespuwd.

PhiIae: ‘Ik zou een arrogante feminist zijn.’

DS1971: 'Tijdens de scheiding: als je niet met mijn ultimatum akkoord gaat, dan wordt dit een vechtscheiding.'

Letsgetlosttonight: 'Dat hij het al een half jaar lang wilde uitmaken maar dat ik hem daar de mogelijkheid niet tot gaf. Want hij kon met mij niet praten.'

Huppeldefiets: 'Hij zei dat de seks met z'n nieuwe liefje veel beter was.'

Mermedina: 'Het pijnlijkste is toch wel dat hij meldde dat zijn nieuwe vriendin op één stond, zijn baan op twee en zijn kinderen op drie, onder het motto: 'Mijn leven gaat nu eenmaal gewoon door."

Granny71: 'Ik verwacht dat je geen alimentatie gaat eisen want ik wil verder met mijn leven'

Janena: 'Toen ik achter zijn jarenlange leugens en vreemdgaan kwam sprak hij de magische woorden: 'Kun je niet gewoon doen alsof je het niet weet zodat wij gewoon verder kunnen?"

Wilgentak: Hij zei tegen een goede vriendin dat zijn seksleven saai was (waar ik bij zat), omdat ik bepaalde dingen echt niet wilde. Alle details over ons seksleven lagen opeens op tafel. Woest, was ik.'

EmmadePemma: 'Uitspreken dat hij zich ergert en zaken niet leuk vindt, maar nooit aangeven wat…'

Beeld: iStock