Terugblik op het tweedaagse VIVA400 Visionista’s Masterclass event: wie heeft het beste idee?

Tijdens de eerste masterclassdag van VIVA400 Visionista’s op 15 mei, gingen van de vijftig geselecteerde vrouwen, vijftien topvrouwen door naar de volgende ronde. Zij mochten maandag 25 en dinsdag 26 juni het tweedaagse masterclass event in het prachtige Château St. Gerlach bijwonen. In the pocket: een onvergetelijke en leerzame ervaring én een stap dichterbij succes.

Foto’s: Jessica Brouwer

Vanuit het hele land arriveerden maandagochtend vijftien enthousiaste vrouwen bij het indrukwekkende en luxe Château St. Gerlach. Dit kasteel is gelegen in het pittoreske kerkdorp Houthem tussen de Zuid-Limburgse heuvels. Terwijl de dames hun ogen uitkeken en niet uitgepraat raakten, heette hoofdredacteur Debby Gerritsen hen van harte welkom. En zo werd het feestelijke startsein gegeven voor twee fantastische dagen.

De eerste masterclass werd gegeven door personal branding specialist Chris Potter. Zij leerde de vrouwen hoe zij hun talenten en onderscheidende waarden kunnen ontdekken, versterken en zichtbaar maken om zo meer succes en plezier in je werk te realiseren. Haar belangrijkste les: wat los jij op voor je klant?

Na deze inspirerende masterclass was het tijd voor pauze. De dames leerden elkaar wat beter kennen en genoten ondertussen van een heerlijke lunch.

Tijd voor de volgende masterclass van Titia Wolf. Zij bracht de vrouwen alles bij over storytelling. Ze legde de kracht van verhalen uit en gaf de dames tips over hoe zij hun verhaal zó kunnen vertellen, zodat het krachtig overkomt. Haar motto luidt: ‘Als je wat te vertellen hebt, moet je een goed verhaal hebben!’

De derde en laatste masterclass van die dag werd gegeven door Mariska Wimmers, eveneens van Bureau Beaufort. Zij verkondigde de vrouwen alle ins & outs op het gebied van persoonlijk leiderschap. Ze gaf advies over hoe je uit je comfortzone kan komen en welke (beperkende) gedachtes je bijvoorbeeld kan tegenhouden.

Vervolgens ging het avondprogramma van start. De dames schoven aan voor een heerlijk diner en later op de avond volgde een wijnproeverij. Cheers!

De volgende ochtend startten de dames al vroeg met een yogasessie. Een uurtje yoga zorgde ervoor dat de geselecteerde vrouwen weer fris en fruitig en helemaal zen waren. Na een opfrismoment was het tijd voor de vierde masterclass ‘Uit het hoofd in het lijf’. Deze masterclass werd gegeven door Michelle de Bruijn en Marjolein Ruitenbeek van het Oplaadpunt. Rust, inspiratie en nieuwe energie waren de thema’s die in deze masterclass centraal stonden. In de drukke wereld waarin we leven, geloven de twee dames dat het nu meer dan ooit nodig is om regelmatig op te laden door het nemen van rust, echte rust. ‘Het vinden van volledige ontspanning, bij voorkeur op een mooie plek in de natuur. Meditatie, mindfulness en yoga kunnen je helpen de balans te geven in je hectische leven’.

Hierna brak het moment van de waarheid aan: de vrouwen moesten voor de laatste keer hun idee pitchen aan de jury. En dat is natuurlijk altijd spannend…

Na alle pitches mochten de dames lekker buiten lunchen en zaten de twee inspirerende dagen erop.

What’s next? De drie finalisten die volgende week bekendgemaakt worden, mogen een personal coaching traject volgen om zich klaar te maken voor de grote finale in november. Dan zal, tijdens de VIVA400 awards, de VIVA400 Visionista 2018 worden uitgeroepen, die ervandoor gaat met het prijzenpakket van ruim € 10.000.

VIVA400 is powered by Renault Captur.