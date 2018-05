VIDEO: VIVA400 Visionista’s selectie event: pitches voor de jury, masterclasses en méér

Op 15 mei vond de eerste masterclassdag van VIVA400 Visionista’s plaats. Sanny Verhoeven doet verslag van deze inspirerende dag.

VIVA organiseert voor het tweede jaar op rij VIVA400 Visionista’s: de springplank voor aanstormend talent. Vijftig geselecteerde vrouwen volgden dinsdag 15 mei diverse inspirerende masterclasses en hoopten met hun idee een plek in de volgende ronde in de wacht te slepen. De dag ging van start met een panelgesprek onder leiding van Sanny Verhoeven met:

VIVA-hoofdredacteur Debby Gerritsen

Rianne Swierstra (oprichtster van het erotische label RIANNE S)

Eve Tomaszewski (editor en oprichtster van The Goaldiggers Club)

Verder waren er masterclasses van:

Personal branding specialist Chris Potter (bureau Beaufort)

Nathalie Mangelaars (Pitch Queen)

Ondernemer en fitnessgoeroe Fajah Lourens

De deelnemers konden hun opgedane kennis na de pitch-masterclass meteen in de praktijk brengen, want zij kregen de kans om in 1 minuut hun idee toe te lichten voor een jury. Op basis van deze pitches heeft de jury een shortlist van 15 kandidaten samengesteld die meegaan naar de volgende ronde in juni. De uiteindelijke bestemming is de VIVA400 awardshow in november waar de VIVA400 Visionista van 2018 bekend zal worden gemaakt en het bijbehorende prijzenpakket van meer dan €10.000,- zal worden uitgereikt.

VIVA400 is powered by Renault.

