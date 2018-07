Dit zijn de VIVA400 Visionista 2018 finalisten!

Een heleboel vrouwen lieten ze achter zich in de strijd om de VIVA400 Visionista 2018 te worden. Dit zijn de drie finalisten!

1. Birgit van der Heide wil haar bedrijf ‘Babs Oppasservice’ naar een hoger plan tillen. Haar doel: dé landelijke oppasservice worden die zich onderscheidt door persoonlijk contact.

Hoe vind je het om bij de laatste drie finalisten te zitten?

‘Te gek! Ik weet zeker dat dit laatste traject een enorme boost zal geven aan Babs Oppasservice.’

Hoe kwam je op het idee voor een oppasservice?

‘Tijdens mijn middelbare schoolperiode fietste ik van familie naar familie om zo veel mogelijk op te passen. Steeds vaker kreeg ik dubbele aanvragen voor dezelfde avond of middag. Toen ontstond het idee om een oppasservice te starten om voor alle ouders een lieve oppas te regelen: Babs Oppasservice (2010).’

Wat is jouw ultieme droom?

‘Dé landelijke oppasservice worden die zich onderscheidt door persoonlijk te blijven. Als ouder heb je één direct contactpersoon en kun je binnen 24 uur een (vaste) oppas regelen. Deze service zorgt ervoor dat ouders samen weg kunnen, de kinderen een lieve, betrouwbare oppas hebben en de oppassers de allerleukste bijbaan.’

Wat heb je al bereikt?

‘Op dit moment breiden acht regiomanagers de service uit door hun eigen oppasteam(s) samen te stellen, de oppasgezinnen te zoeken en alle aanvragen in te vullen. We zijn vooral in de Randstad te vinden: van Leiden en Rotterdam tot het Westland, maar er is ook een oppasteam in Enschede.’

Wat vond je het allerleukste van VIVA400 Visionista’s?

‘De pitch! Daar leefde ik echt naartoe. Met de feedback die ik kreeg, kan ik ook erg veel.’

Waarom moet jij de VIVA400 Visionista 2018 worden?

‘Babs Oppasservice staat op het punt om door te breken, maar heeft nét dat zetje van VIVA nodig om het te halen. Het is iets waar ik al zo lang zo hard voor werk. Ik wil mijn droom werkelijkheid maken.’

2. Melissa Tolud wil met haar handgemaakte sieradenlijn ‘Jewelry by Mellola’ vrouwen wereldwijd inspireren en motiveren. Ze werkt samen met huisvrouwen uit Indonesië, die daardoor een beter toekomstperspectief hebben.

Had je verwacht dat je bij de laatste drie finalisten zou zitten?

‘Nee, eigenlijk niet. Ik had er wel heel veel tijd in gestoken, maar er waren zo veel goeie en mooie ideeën. Ik ben dan ook superenthousiast dat ik bij de laatste drie Visionista’s zit!’

Hoe is het avontuur begonnen?

‘Nadat ik in 2014 mijn broer verloor door een auto-ongeluk, belandde ik in een zwart gat. Ik volgde een cursus om mijn creatieve kant aan te wakkeren. Daaruit ontstond het idee om sieraden te maken.’

Wat is jouw ultieme droom?

‘Met mijn sieraden wil ik vrouwen wereldwijd bewust maken van hun innerlijke kracht. Ik werk samen met Indonesische huisvrouwen uit de stad Yogyakarta, waardoor zij zichzelf en hun gezin nu kunnen onderhouden en een betere toekomst tegemoet gaan. Zij hebben bijvoorbeeld de nieuwe leren Mellola-collectie ontworpen. In de toekomst zou ik nog veel meer vrouwen op deze manier aan een baan willen helpen.’

Wat heb je al bereikt?

‘Kim Kiyosaki is ambassadrice van mijn sieradenlijn. Zij is een Amerikaanse ondernemer die vrouwen helpt om financieel onafhankelijk te zijn. Mijn sieraden zijn

tentoongesteld bij verschillende netwerkevents in Nederland en het buitenland, en ik heb in het internationale Business Fit Magazine gestaan.’

Wat heb je tot nu toe geleerd van VIVA400 Visionista’s?

‘Ik vond de masterclasses personal branding en storytelling heel leerzaam. Van tevoren besef je niet dat je overal en in elke situatie storytelling kunt toepassen. Het is belangrijk om mensen mee te nemen in jouw verhaal.’

Wat vond je het allerleukste?

Het pitchen. Ik vond het superleuk om de prachtige ideeën van alle dames te horen.’

Waarom moet jij de VIVA400 Visionista 2018 worden?

‘Ik heb een authentieke brand en het is mijn passie om te connecten met vrouwen wereldwijd: ik sta voor women empowerment.’



3. Gabrielle Claushuis wil een app ontwikkelen (Mygappie), waarmee je, als je je op straat onveilig voelt, snel een vriendin aan de telefoon hebt om te laten weten waar je bent en wat er aan de hand is.

Had je verwacht dat je een van de drie finalisten zou zijn?

‘Ik sta natuurlijk achter mijn idee en ik hoopte het heel erg, maar het was toch spannend. Een beetje zoals vroeger, toen ik nerveus zat te wachten op het belletje met de eindexamenuitslag.’

Hoe ontstond het idee voor deze app?

‘In november fietste ik op straat en werd ik weer eens achtervolgd en nagefloten. Het gebeurde zo vaak, wel vier of vijf keer per week, en ik was er helemaal klaar mee. Ik vind het op dat soort momenten fijn om iemand te bellen, omdat dat een afschrikwekkend effect heeft op degene die je lastigvalt. Toen bedacht

ik deze app: hoe handig zou het zijn als je meteen iemand aan de lijn krijgt als je je onveilig voelt?’

Wat is jouw ultieme droom?

‘Ik wil dat mijn app gerealiseerd wordt! Daar ligt op de korte termijn mijn focus. Daarnaast ben ik met mijn camera de straat opgegaan en heb ik vrouwen gevraagd naar hun ervaringen met betrekking tot intimidatie. Deze foto’s en verhalen post ik op de Instagram-pagina van Mygappie, zodat het probleem een gezicht en stem krijgt.’

Wat heb je al bereikt?

‘In november was intimidatie een actueel onderwerp, onder andere door de #metoo-discussie en het verhaal van Anne Faber. Daardoor kreeg ook mijn verhaal extra

aandacht. Zo ben ik bijvoorbeeld geïnterviewd door VICE, Folia en radiozenders als FunX Radio en Limburg1.’

Waarom moet jij de VIVA400 Visionista 2018 worden?

‘Omdat ik een maatschappelijk en actueel onderwerp behandel en een unieke oplossing voor het probleem heb.’