VIVA400 Visionista’s: Wijs in Parijs

De VIVA400 Visionista’s vervolgen hun ‘route du succès’ in Parijs. Met een bezoek aan L’Atelier Renault, een masterclass personal branding én een kijkje achter de schermen bij Google!

Je hebt een idee. Maar hóe maak je daar een echt bedrijf van? Design director Agneta Dahlgren van Renault legt uit: ‘Zorg ervoor dat de kern van je verhaal klopt en bouw daar vervolgens je strategie omheen. Bij Renault hebben we onze auto’s gekoppeld aan zes levensfases van de klant, beginnend met verliefdheid, eindigend in wijsheid. We bekijken steeds: in welke levensfase zit de doelgroep en wat zijn de interesses op dat moment? Spreek je doelgroep daarmee aan, maar vergeet niet dat je gekozen strategie op alle klanten toepasbaar moet zijn. En verbind ook je visie met je bedrijf. Ben je milieubewust? Straal het uit, dat maakt je bedrijf extra onderscheidend.’

Ga voor kwaliteit

Als bedrijf is het belangrijk om gezien te worden, ook online. Maar hóe bepaal je de juiste social media-strategie? Dat weet Birgit Zuurveld van Dorst & Lesser: ‘Het is vooral belangrijk dat je écht bent op je social media-kanalen. Als je een geforceerd beeld van jezelf wilt neerzetten, valt dat meteen op. Stel jezelf altijd de vraag: waarom post ik dit, wat wil ik vertellen? Het is een misverstand dat je de hele dag op alle kanalen aanwezig moet zijn. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Kijk naar Heineken op Facebook: zij posten niet vaak, maar áls ze het doen, is het altijd raak.

Elk kanaal werkt anders. Voor Instagram is het aantal volgers en de look & feel van je totale feed belangrijk, bij een YouTube-kanaal is het juist belangrijk welke content je biedt.’ Tot slot verwacht Birgit dat LinkedIn en Pinterest een grotere rol gaan spelen. ‘LinkedIn is heel handig voor je netwerk en heeft een organisch bereik zonder dat je geld hoeft te investeren. Zorg altijd voor een persoonlijke bood-schap als je iemand een uitnodiging stuurt en accepteer niet zomaar iedereen.’

Kijk naar Heineken: áls ze iets posten is het raak’

Pak het moment

Op het hoofdkantoor van Google legt Senior Industry manager Ghislaine van der Knaap uit hoe je als bedrijf handig kunt inspelen op de behoeften van potentiële klanten. ‘Per dag kijken we gemiddeld 150 keer op onze telefoon, zogeheten ‘micro moments’. Bied je online zwemkleding aan? Bedenk dan wanneer iemand daar voor gaat winkelen. Als je tijdens een regenachtige dag naar buiten staart en droomt van een mooi wit strand, bijvoorbeeld. Of als je voor de zoveelste keer in de rij staat voor een pashokje. Dat zijn de momenten waarop mensen online jouw product zoeken, de micromomenten die je wilt pakken.

Tekst: Kimberly Palmaccio | Beeld: Mehdi Taamallah