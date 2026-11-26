Vandaag: thrillerserie The Good Daughter op HBO Max.

The Good Daughter op HBO Max

Je merkt al na een paar minuten dat The Good Daughter een Karin Slaughter-verfilming is. Een klein Amerikaans stadje, een gewelddadige aanval die een familie kapotmaakt en geheimen die decennialang onder het tapijt blijven liggen. Het voelt soms een beetje als hapsnapentertainment, alsof je aan het zwembad een lekker simpel thrillertje zit weg te lezen. Toch heb ik de eerste drie afleveringen in één ruk gekeken.

Even het verhaal. Charlie en Sam Quinn zijn nog tieners als twee mannen op klaarlichte dag hun huis in het Amerikaanse stadje Pikeville binnenvallen. Hun moeder Gamma (Olivia Williams) overleeft de aanval niet. De meisjes ontsnappen ternauwernood.

Achtentwintig jaar later is Charlie (Meghann Fahy) advocaat geworden, net als haar vader Rusty (Brendan Gleeson), en woont ze nog altijd in Pikeville. Sam (Rose Byrne) is ook advocaat, maar dan bij een groot kantoor in New York. Ze loopt mank en heeft door de aanval neurologische schade die soms haar spraak beïnvloedt. Met haar familie heeft ze nauwelijks contact. Tot er op een school in Pikeville een schietpartij plaatsvindt, Rusty de verdediging van de verdachte op zich neemt en vervolgens zelf wordt aangevallen. Dan moet Sam terug naar huis, en naar een zus van wie ze jarenlang afstand heeft gehouden.

Slaughter, Fahy en Byrne: van getalenteerde vrouwen moet je het hebben

Slaughter heeft alle zes de afleveringen zelf geschreven. Van haar kwam ook Pieces of Her, de Netflix-serie met Toni Collette uit 2022, die door hetzelfde productiehuis werd gemaakt als deze serie. Elke aflevering heet ‘What Happened to...’ en zoomt in op de voorgeschiedenis van een ander personage. Fahy kennen de meesten van The White Lotus en vorig jaar speelde ze in Sirens ook al een zus met een beladen verleden. Harper Steele (Will & Harper) is heerlijk droog als Charlies collega Lenore.

Het zijn Fahy en Byrne die deze serie naar een hoger niveau tillen. Zodra ze samen in beeld zijn, ruzie maken of met tegenzin toch samenwerken, wil je niets missen. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het in elk geval in de eerste drie afleveringen een gevalletje 3 out of 5 stars blijft. In Amerika zijn de critici ook verdeeld: TheWrap en Variety zijn lovend over de zussen, The Daily Beast noemt het de minst kijkbare serie van het jaar.

Alleen is drie sterren soms precies wat je zoekt. Je kunt niet elke avond The Wire of The Sopranos van een nieuwe serie verwachten. En waar madam Slaughter echt goed in is: je een mysterie in zuigen en je de hele tijd op het verkeerde been zetten. Ik wil nu al weten hoe het afloopt.

Let op: vanaf hier spoilers

Ik verklap niet alles, maar een paar dingen moet ik kwijt. Als je zelf ook al aan de serie bent begonnen, let’s talk. Ben je nog niet begonnen? Wat ik hierna bespreek, is wat er in de eerste drie afleveringen gebeurt. Charlie is zelf toevallig op de lokale middelbare school als de schoten vallen. Ze staat daar net te praten met Huck (Jake McDorman), met wie ze de nacht ervoor in bed is beland, terwijl ze officieel nog getrouwd is met Ben (Michael Dorman). Ze ziet twee mensen dood op de grond liggen: een meisje en een mannelijke docent. Een andere leerling, Kelly Wilson, vindt ze met het pistool in haar hand.

En dan de rechtszaal. Volgens de sheriff vroeg Kelly na de schietpartij of ‘de baby’ dood was. Zo noemde de familie van het doodgeschoten meisje haar, dus dat lijkt eerst op een bekentenis. Tot Kelly na afloop in Sams oor fluistert dat ze zelf zwanger is. Precies dat op het verkeerde been zetten waar Slaughter zo goed in is.

Ondertussen wordt in flashbacks duidelijk wat er vroeger precies is gebeurd. De mannen die het huis binnenvielen en hun moeder doodschoten, waren de lokale losers, de Culpeppers. Ze namen de zussen mee het bos in. Charlie rende weg en Sam bleef achter. Zij werd neergeschoten en in het water gedumpt en overleefde dat ternauwernood.

Achtentwintig jaar later woont de familie Culpepper gewoon nog in Pikeville en Zach Culpepper Jr. zegt Sam recht in haar gezicht dat ze eigenlijk dood had moeten zijn. Haar antwoord: dan had zijn vader maar beter moeten richten. Heerlijk.

Waarom de zussen tien jaar niet met elkaar hebben gepraat, krijg je in aflevering drie te zien. In New York zegt Charlie haar sollicitatiegesprekken af, omdat ze denkt dat ze zwanger is en bij Ben wil blijven. Sam ontploft en geeft Charlie de schuld van alles, ook van haar eigen verwondingen. Pas later blijkt dat Sam tijdens die ruzie in de badkamer een miskraam had, terwijl Charlie door de deur tegen haar stond te schreeuwen. Man, man, man, wat een heerlijke intriges.

Waar: te zien op HBO Max. Alle zes de afleveringen staan klaar.

Waarom je dit moet kijken: voor Rose Byrne en Meghann Fahy, die als zussen met heel veel bagage elke scène dragen, en voor een mysterie dat je steeds op het verkeerde been zet.

Kijk dit als: je Pieces of Her hebt verslonden en wel zin hebt in nog een duister familiegeheim in een Amerikaans dorp.

Kijk dit absoluut niet als: je een strakke, geloofwaardige rechtbankthriller verwacht of geen zin hebt in zware thema's als dorpsgeweld, spanningen tussen zussen en een schietpartij op een school.

Pluspunt: de chemie tussen Byrne en Fahy, en Brendan Gleeson als vader die je nooit helemaal vertrouwt. Wat moet die clownsneus voorstellen?

Minpunt: het blijft vaak hapsnap en simpel, meer zwembadthriller dan prestigedrama.

Meer van dit: Pieces of Her (2022), Sharp Objects (2018), The Undoing (2020), Sirens (2025).

Bekijk hieronder de trailer van The Good Daughter op HBO Max.