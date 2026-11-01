VIVA’s Napraat van Expeditie Robinson afl. 1: ‘De teams zijn ouderwets compleet oneerlijk verdeeld, ZIN IN’

Nu moet ik zeggen dat de voorbereidingen beter hadden gekund, want het is dit jaar met Vlaamse én Nederlandse deelnemers en ik ken vooralsnog welgeteld twee namen. Van de negentien. En ja, ik weet dat het elk jaar enorm populair is om te zeggen "dat de BN'ers vast weer op waren", omdat we dan zo weinig namen kennen, maar ik vrees dat dit ook grotendeels aan het feit ligt dat ik een oude millennial aan het worden ben.