VIVA’s Napraat van Expeditie Robinson afl. 1: ‘De teams zijn ouderwets compleet oneerlijk verdeeld, ZIN IN’

Maar goed, dat mag de pret niet drukken, want binnen no time kennen we al deze kandidaten als de besten.
VIVA's Napraat: Expeditie Robinson aflevering 1
- Oooh, je wéét dat we zijn begonnen als de dramatische covers weer ingezet worden. This is a wild, game of surviiiiiival... Wanneer Expeditie Robinson-soundtrack?
- Oké, dit is wel nieuw: Expeditie Robinson begint met een... cocktailparty? Hebben ze wat inspiratie opgedaan bij Love Island misschien?
- De tactiek van Red Sebastian is zo nu en dan een liedje zingen en dat klinkt misschien als een gaar plan de campagne, maar ik zie er wel wat in. Ieder jaar worden de meest fitte (de atleten en sporters) er het snelst uitgebonjourd en de gezelligste kandidaten blijven het langst hangen – dus ik zou zeggen dat een a-capellaoptreden zo nu en dan zeker je kansen vergroot. Slim, Rooie Sebas. Als ik je zo nu al mag noemen.
- En ik wil het niet meteen Nederland vs. België maken, maar dat is wel precies wat ik nu ga doen... We hopen toch wel gewoon dat een Nederlander wint, toch? Sorry, zuiderburen.
- Ook een unicum voor Expeditie Robinson: op de eerste dag even een paar kilo vis vangen. Hoe dan? En dan loopt het spaak op het vuur maken. Als dit een beetje een indicatie is van hoe dit seizoen gaat lopen, dan wordt het absoluut verrassend. Maar ook: kom op, vuur maken. Dat is hét ding van Expeditie Robinson dat je moet kunnen voor je erheen gaat. Prutsers (zeg ik veilig vanaf m'n bank terwijl ik precies nog nooit vuur heb gemaakt).
- Kijk, nú zijn we LOS. De eerste proef.
- Mijn meest toxic eigenschap? Dat ik vanaf m'n luie reet op de bank er altijd van overtuigd ben heus het úren uit te kunnen houden op die balk. Zet mij er maar neer, hoor. Dit kan ik.
- In werkelijkheid zou ik er waarschijnlijk binnen twee minuten afliggen en ook bij de eerste eilandraad linea recta naar huis worden gestuurd.
- Wacht, wát: over linea recta naar huis gesproken... Gaan we nú al mensen wegsturen? Wout of Shelly's hoofd op het hakblok?! Neeee, dat kan niet – toch??
- "Wout, je mag vertrekken", aldus Edson. Maar kijk, dat is een interessante woordkeuze. Vertrekken is níet hetzelfde als naar huis gaan... Ik voel een Afvallerseiland aankomen.
- Mag ook gezegd worden: ik vind de eerste aflevering(en) van Expeditie Robinson vaak echt een beetje inkomen, maar het tempo zit er nu lekker in. Ik zag het even helemaal misgaan doordat we begonnen met een cocktailparty, maar die zorgen waren nergens voor nodig. Check éven deze eerste proef. Waanzinnig.
- En beter misschien dat Wout er al niet meer bij is, want ik kan deze uitleg nauwelijks volgen. Hij had hier nooit chocola van kunnen maken.
- Bij nader inzien heb ik het idee dat niemand echt doorheeft wat ze moeten doen. HAHA. Wat. Een. Chaos. De communicatie gaat nog niet zo heul lekker en dat is een understatement.
- Nou ja, voor Team Blauw dan, hè. Team Rood gaat er flink soepel doorheen. Wat zeg ik: die vliégen er echt doorheen. Hoe die Eliyah en Luca dat gevaarte inklimmen. Dacht even dat het versneld afgespeeld was.
- Nu moet ik ook wel toegeven dat Team Rood qua fysieke krachten wel hier en daar wat streepjes voor heeft in de vorm van atleten, sporters en militairen. Team Blauw is meer het bourgondische team. Geen idee wat daar de voordelen van zijn als je meedoet aan Expeditie Robinson, maar hé – het is sowieso wel een gezellige groep.
- Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben deze aflevering doorheen gevlógen. Is het al volgende week zondag? Ik ken volgens mij inmiddels vijf namen, dus ook daar zit vooruitgang in. Er was een héle mooie eerste proef, er zijn kilo's vis gevangen, er is geen vuur gemaakt en de teams zijn compleet oneerlijk verdeeld. Oftewel: Expeditie Robinson is TERUG. ZIN IN.
- ZIE JE. This is not my first rodeo, leer mij Expeditie Robinson kennen. Afvallerseiland, laat je horeeeeennn.
- Oh ja: en dank aan de makers dat ze even een rood of blauw bolletje hebben gezet naast de namen. Maakt het voor ons toch weer een stukje makkelijker – ook zij weten inmiddels dat het voor ons een hele dagtaak is om alle namen én teams te onthouden.