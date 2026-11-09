VIVA’s Napraat van Expeditie Robinson afl. 2: ‘Serieus, weten ze echt wel wat dit programma inhoudt?’

Maar vooralsnog heb ik geen expliciete voorkeur, maar daar kan natuurlijk deze aflevering verandering in komen. Zitten we er klaar voor? ZIN IN.
Lees hier de Expeditie Robinson Napraat van aflevering 1 terug.
Expeditie Robinson, Napraat aflevering 2
- "Welkom op Wraakeiland." Hmm, dit klinkt meteen een stuk grimmiger dan Afvallerseiland. De toon is gelijk gezet.
- Maar wél meteen verwelkomd worden met een halve immuniteitsmunt. "Ik ga nooit meer Wout", juicht Wout. Nu ben je nog blij, maar als je daar wekenlang alleen zit... wordt het toch een flinke mentale opdracht. Weten we Rijk Hofman nog, in 2019? Die was geen blije panda meer na twee weken solo te zijn geweest.
- Toch leuk dat Wout binnen no time vuur heeft gemaakt, terwijl het andere kamp hier de vorige aflevering uren over heeft gedaan, zonder al te veel succes. Ja jongens, jullie hebben de verkeerde naar Wraakeiland gestuurd.
- Goed, het was natuurlijk wel een tikkeltje terecht, omdat Wout maar één taak had tijdens de allereerste proef en hij die ook even vergat omdat hij simpelweg niet naar de uitleg had geluisterd. Ach, Expeditie Robinson is ook weer niet iets waar je máándenlang voor traint en naar uitkijkt...
- Seppe (a.k.a. Rode Sebas) klaagt nú al over slechte nachten, vieze handen en het feit dat hij het zwaar heeft. Eh, Seppe... Je weet aan welk programma je meedoet, toch? Desinfectiegel heb je de komende tijd niet binnen handbereik, en als je echt rekende op comfortabele nachten, dan gok ik dat het meer aan jouw voorbereiding ligt.
- In diezelfde categorie: Eliyah, die zegt het "niet zo op insecten te hebben". Weten deze mensen wel dat ze niet meedoen aan Temptation Island?
- Wout is na nacht één zijn visnet al kwijt. HAHA. Ik vind het echt een aandoenlijke vent, maar het lukt hem nog niet echt om het hele Expeditie Robinson-ding onder de knie te krijgen. Letterlijk álles gaat mis. Behalve vuur maken dan.
- Maar goed, geen tijd om te klagen, ook geen tijd om bijna over je nek te gaan van een banaan: de tweede proef staat voor de deur.
- Die Denise: "Stiekem hoopte ik eigenlijk dat we een rustdag zouden hebben." VRIENDIN. Je bént er net. Serieus, weten ze echt wel wat dit programma inhoudt? Ik begin er steeds meer aan te twijfelen.
- Ik zei het de vorige aflevering ook al, maar deze proef vind ik ook alweer echt wáánzinnig. Zou bijna zin hebben om zelf mee te gaan doen. Min dat gevaarte van 400 kilo, dan.
- Maar het vertrouwen dat je in je team moet hebben dat je niet door die brug heen zakt... Ik krijg er vanaf m'n comfortabele bankje al zweethanden van. Mijn motoriek is al niet om over naar huis te schrijven, dus ik zou sowieso binnen een paar seconden beneden liggen.
- Vooralsnog staat Team Rood flink voor en heeft Team Blauw twee gekneusde voeten en een Seppe die bijna beneden lag.
- Oh. Team Rood heeft gewonnen. Dat zagen we aankomen. Maar het voelde een beetje... anticlimactisch? Het gebeurde en... dat was het? Hm.
- Ah nooo, Maxime heeft pijn. Laat dat gauw over zijn, want zij was een van de weinige namen die ik wel al wist. Die kunnen we niet missen.
- Ho ho HO. Ineens nog een proef? Tussen Denise en Cath? Ik heb het even hélemaal gemist: waarom strijden ze? Ik voel me nu net Wout, die heus leuk wil meedoen maar geen idee heeft wat er gaande is of wat de bedoeling is.
- Oooh, wacht, dit is bepaald door het andere team. Aaaaah. Spuit elf is er ook weer bij.
- Laat die eerste Eilandraad maar komen. Ik heb zelf ook echt géén idee wiens hoofd er op het hakblok zou kunnen liggen.
- Oh noooo, ik zei het al: Maxime willen we helemaal niet missen. Wat een domper. En, het mag gezegd worden: wat pakt ze dit sportief op. Weggestemd worden omdat je een misser maakte met je voet. Ik vind het stom.
- Maar goed, Maxime gaat Wraakeiland natuurlijk op stelten zetten. Zij als kluns, Wout die naar geen enkele instructie luistert. Kan niet anders dan een succes worden daar.
- Wacht. HO. Maxime bedankt vriendelijk voor Wraakeiland?! Dit was het dan? Twee afleveringen, en that's it? Kan iemand een update geven hoe het nu met die voet is? Want vanwege een kneuzing afhaken, dat pikken we niet, hè. Maxime, we were rooting for you. WE WERE ALL ROOTING FOR YOU!