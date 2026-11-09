VIVA’s Napraat van Expeditie Robinson afl. 2: ‘Serieus, weten ze echt wel wat dit programma inhoudt?’

De kop is eraf: Expeditie Robinson is TERUG. En het mag gezegd worden: het was gelijk weer ouderwets. Hier en daar wat plottwists, compleet oneerlijk verdeelde kampen en negentien deelnemers van wie we nu eigenlijk nauwelijks de namen weten. Maar daar komt natuurlijk de komende weken verandering in: nog even en we hebben ze allemaal in ons hart gesloten. Of ergeren we ons groen en geel aan een aantal. Tsja, ook dát is het risico van meedoen aan Expeditie Robinson.