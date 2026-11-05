Voor iedereen die ook liters bruiswater drinkt: dit scheelt zóveel gesleep

Ja, ik heb zo mijn verslavingen. Ik zeg altijd grappend dat ik chronisch online ben, maar mijn schermtijd verraadt elke dag maar weer dat het toch neigt naar een serieuze telefoonverslaving. Nee, dan is mijn bruiswaterverslaving een stuk gezonder. Ik kom elke dag aan mijn waterinname (dat was vroeger wel anders, en oprecht: sinds ik genoeg water drink is mijn huid zóveel beter geworden), maar de hoeveelheid plastic flessen die er hier wekelijks doorheen ging, werd echt buitensporig.

Bruisverslaving

Op een gegeven moment begon ik me oprecht een beetje te generen voor de hoeveelheid lege flessen die ik iedere keer weer bij de supermarkt stond in te leveren. Elke. Dag. Weer. En dan was er nog een ander probleem: de opslag. Mijn Amsterdamse koelkast is niet bepaald van Amerikaans formaat en als ik voldoende bruiswater koud wilde hebben voor een paar dagen, kon ik er ongeveer niets anders meer in kwijt.

Al helemaal niet als er mensen kwamen eten. Want ik ben bepaald niet de enige in mijn omgeving

met een bruiswaterverslaving. Hoeveel flessen ik ook dacht nodig te hebben, halverwege de avond stond er altijd wel iemand beteuterd voor de koelkast met de vraag: “Is er nog een fles bruis ergens?”

WMF Element One

Een bruiswatermaker was dus eigenlijk de nogal voor de hand liggende oplossing — dat had ik al een tijd eerder bedacht. Minder gesleep, minder plastic flessen, minder ruimte nodig in mijn koelkast en ik kan bruiswater maken wanneer ik maar wil. Toch duurde het even voordat ik overstag ging. De voornaamste reden is eigenlijk heel oppervlakkig: ik vond maar geen apparaat dat goed werkte en er ook nog eens knap uitzag. Jep, het oog wil ook wat, zeker als je iets aanschaft wat continu op je aanrecht staat.

Na flink wat research kwam ik uiteindelijk uit bij de WMF Element One. En gelukkig heeft deze niet alleen de looks (ik hou ervan, een modern en strak design en roestvrij staal), maar ook het juiste innerlijk. Zó oppervlakkig ben ik dan ook weer niet.

Hoeveel bubbels?

Dit apparaat heeft namelijk drie verschillende bruisniveaus en dat vind ik toch zo heerlijk luxe klinken, alsof ik mijn eigen vijfsterrenhotel heb. En nee, voordat ik dit apparaat had, wist ik ook niet dat ik behoefte had aan verschillende gradaties bubbels in mijn leven. En ja, inmiddels kan ik vertellen dat het niet alleen echt verschil maakt, maar ook écht een aanwinst is. En die eetgasten vinden het overigens ook een ongekende luxe. Hoeveel bubbels wil je? Ik regel het voor je.

Die Michelinster heb ik nog niet, maar dit komt in de buurt, hoor.

Kind kan de was doen

Ook wel handig: het is een foolproof apparaat. Het proces gaat volledig automatisch. Je klikt de fles eenvoudig in het apparaat, kiest een van de drie niveaus en drukt op de knop. Dat is het. Geen gedoe met zelf inschatten hoelang je moet drukken om precies de juiste hoeveelheid koolzuur te krijgen — daar ben ik bij vrienden weleens mee de mist in gegaan, namelijk. Of dat ik net de fles er niet goed in klikte. Klunzig ben ik zeker, en zelfs ík kan hiermee omgaan.

De Element One van WMF is trouwens compact, wat top is voor de ruimte in mijn Amsterdamse keukentje, maar het is sowieso prettig dat het niet een groot gevaarte is dat je hele keuken in beslag neemt. Dat is een argument dat een vriendin van mij namelijk telkens gebruikte toen ik haar wees op haar verzameling flessen en voorzichtig aankaartte dat er alternatieven zijn waarbij je niet continu nieuwe plastic flessen hoeft te kopen. Leuk: zij spotte deze bij mij en heeft er nu zelf ook eentje in huis staan. Noem me een bruisfluencer if you will.

Daarom tip ik 'm ook met alle liefde aan jullie. Als je net zo'n bruiswaterverslaving hebt als ik, je gasten voortaan zeer chic wilt vragen hoeveel bubbels ze wensen óf simpelweg klaar bent met het continu kopen, opslaan en inleveren van flessen. Ik ben inmiddels vooral heel blij dat ik niet meer dagelijks met mijn tas vol statiegeld naar de supermarkt hoef. Mijn bruiswaterverslaving is er namelijk geen spat minder op geworden. Ik heb 'm alleen een stuk praktischer gemaakt.