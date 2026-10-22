Waarom gaan we nog steeds zonder oordoppen naar concerten?

Het stomme is, ook ik maak me er schuldig aan. Een poos geleden ging ik naar een concert van Daft Funk. Helaas niet te verwarren met Daft Punk, al kwam deze coverband aardig in de buurt. Twee mannen verkleed als de iconische robots die hun greatest hits live speelden. Geweldig was het. Alleen: ik was mijn oordoppen gewoon glad vergeten mee te nemen.

'Ach', dacht ik, 'Moet kunnen. Als ik niet pal voor de speaker sta, overleef ik het wel. Ik ga echt geen dertien euro voor tijdelijke oordoppen betalen'. Nou Robyn, gaat het even!? Hoe kan ik zo gierig zijn om iets zo onbetaalbaars als mijn gehoor? Gelukkig kwam ik na een aantal minuten tot inkeer en haalde ik ze alsnog. Maar ik zag alsnog tientallen mensen zonder.

Deze week las ik in Psychology Today over de vraag waarom zo weinig concertbezoekers hun gehoor beschermen. Blijkbaar onderschatten de meeste mensen het risico, willen ze niet voor gek staan of zijn ze bang dat oordoppen de kwaliteit van de muziek verpesten. Dat laatste gebeurt zelfs met de beste oordoppen, maar toch is het nogal ironisch. Je gaat naar een concert omdat je van muziek houdt, maar neemt ondertussen het risico dat je er de rest van je leven minder goed van kunt genieten.

Dat is geen overdreven bangmakerij. Bij een onderzoek op een muziekfestival in Amsterdam, waar het geluidsniveau gemiddeld 100 decibel bedroeg, werd bij 42 procent van de onbeschermde oren na afloop tijdelijk gehoorverlies gemeten. Bij oren die met oordoppen waren beschermd, was dat 8 procent. Ook oorsuizen kwam aanzienlijk minder vaak voor bij mensen met gehoorbescherming.

Ik schrijf veel over muziek, bezoek clubs en festivals en sta regelmatig vooraan bij de speakers. Juist daarom vind ik het zo bizar dat we (en ik zelf dus ook) hier nog altijd zo nonchalant mee omgaan. Ik hou van het gevoel dat de bas soms in je borst geeft, het horen van de muziek zoals deze door de artiest is bedoeld. Maar ik wil over dertig jaar ook nog steeds naar muziek kunnen luisteren.

Want gehoorschade is niet iets dat na een paar dagen weer verdwijnt. Als de haarcellen in je binnenoor beschadigd zijn, dan herstellen zich niet zomaar. En tinnitus, die piep, suis of brom die je hoort terwijl er helemaal geen geluid is, kan dus echt chronisch worden.

Stel je eens voor: een constant aanwezig geluid of gebrom in je oor dat je oor volledig beheerst. Niet rustig meer in slaap kunnen vallen, je moeilijk concentreren en of altijd pijn in je oor. En misschin nog wel het engste naar mijn mening: nooit meer volledige stilte ervaren.

Gelukkig zie ik echt wel steeds vaker mensen met oordoppen op de dansvloer. Veel meer dan vroeger. Dat is winst. Maar dan nog: koop alsjeblieft fatsoenlijke gehoorbescherming. Ik hoorde laatst een verhaal over iemand die oordoppen via een goedkope webshop had besteld. Natuurlijk betekent duur niet autoamtisch beter, maar bij zoiets belangrijks als je gehoor zou ik niet blind vertrouwen op een paar dopjes waarvan je niet weet hoeveel geluid ze daadwerkelijk tegenhouden. Kies oordoppen met een betrouwbare dempingswaarde en zorg dat ze goed passen. Want ook de beste oordoppen beschermen onvoldoende als je ze verkeerd draagt.

Wat ik trouwens minstens zo belangrijk vind: we moeten niet alle verantwoordelijkheid bij de bezoeker neerleggen. Waarom vinden we het überhaupt normaal dat concerten zo hard staan dat je gehoorbescherming nodig hebt? Stichting OORMERK stelt precies die vraag. Het initiatief pleit voor lagere geluidsniveaus bij liveconcerten, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de muziekbeleving.

Dat vind ik een minstens zo interessante discussie. Is het idee dat harder automatisch beter is, niet een tikkeltje achterhaald? Een goed concert draait om de muziek, de dynamiek, de sfer de emotie. Niet om hard. Wellicht wel als je naar een death metal concert gaat, maar daar ben ik niet in thuis.

Dus neem voortaan alsjeblieft oordoppen mee. Ik heb ze nu vastgemaakt aan mijn sleutelhanger. Dan heb ik ze altijd bij me. En doe ze ook in voordat het concert begint, niet pas wanneer je oren pijn doen. Want als het kwaad eenmaal geschied is...