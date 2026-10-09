‘Waarom reageert-ie niet?’ Als afwijzing je hoofd compleet overneemt

Sinds een jaar ben ik, na een lange relatie, weer aan het daten. En in dat jaar ben ik naar schatting zo’n veertig keer geghost. Ja, veertig. Soms al op een datingapp, soms nadat we waren verhuisd naar WhatsApp. Je zou denken dat ik inmiddels een diploma in afgewezen worden heb, maar vooral in het begin kon zo'n plotselinge radiostilte behoorlijk binnenkomen. Had ik iets verkeerd gezegd? Was ik te enthousiast? Te beschikbaar? Ik las hele gesprekken terug, op zoek naar het moment waarop iemand blijkbaar besloot dat ik toch niet zo leuk was. Ondertussen gierde de onrust door mijn lijf, vooral door mijn buik en bovenarmen. In mijn hoofd draaide een film waarvan ik zelf de scenarioschrijver was. Uiteraard zelden een feelgoodmovie.

Herkenbaar? Misschien ben je dan ook weleens de term rejection sensitive dysphoria tegengekomen. Afgekort RSD: een benaming voor extreem intense emotionele reacties op afwijzing of kritiek. Zelfs het vermoeden dat iemand je afwijst, kan genoeg zijn.

Afwijzing op standje tien

De meeste mensen gaan niet lekker op afwijzing. Of je nu wordt afgewezen voor een baan, kritiek krijgt op je werk of je beste vriendin zonder jou plannen maakt. Maar bij wat RSD wordt genoemd, kan de reactie overweldigend zijn: verdriet, schaamte, boosheid of het gevoel niet goed genoeg te zijn. Dat kan ook lichamelijk voelbaar zijn. In een kleinschalig kwalitatief onderzoek onder vijf studenten met ADHD kwamen lichamelijke reacties, het verbergen van emoties en terugtrekgedrag naar voren in hun ervaringen met afwijzingsgevoeligheid. Je verstand weet misschien dat je partner gewoon moe is, maar je gevoel fluistert: vindt die me eigenlijk nog wel aantrekkelijk?

Heeft tegenwoordig alles een naam?

RSD werd vooral bekend via sociale media, onder meer binnen ADHD- en autismegemeenschappen. De term wordt vaak gekoppeld aan de Amerikaanse psychiater William Dodson, die intense emotionele reacties op kritiek en afwijzing bij mensen met ADHD beschreef. Sommige mensen met ADHD hebben moeite met emotieregulatie. Maar niet iedereen met ADHD ervaart dit en afwijzingsgevoeligheid komt ook zonder ADHD voor.

Voordat we massaal een nieuwe diagnose aan onszelf toevoegen: RSD is geen officieel erkende, afzonderlijke psychiatrische diagnose. Afwijzingsgevoeligheid is wél onderzocht, maar overtuigend bewijs dat RSD een aparte aandoening is, ontbreekt.

De Nederlandse onderzoeker Alvin van Asselt schreef hierover in 2026 een kritische beschouwing in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Hij herkende zich aanvankelijk in de term, maar ging er tijdens zijn onderzoek genuanceerder naar kijken. Een label kan erkenning bieden, maar ook het risico vergroten dat je jezelf als afwijkend gaat zien. De gevoelens zijn echt; de verklaring ervoor is niet automatisch bewezen.

Je eigen hoofd als onderzoekscommissie

Afwijzingsgevoeligheid beperkt zich niet tot de liefde. Je zit in een vergadering, vertelt enthousiast over een idee en een collega onderbreekt je. Het gesprek gaat verder, maar jij komt niet meer aan het woord. Misschien was het een chaotische vergadering. In jouw hoofd staat het oordeel al vast: niemand vindt mijn bijdrage interessant. Of je baas vraagt of je straks even vijf minuten hebt. Een normale vraag, maar jij hebt in gedachten je ontslagbrief al geschreven.

Buiten kantoor liggen de mogelijke afwijzingen ook voor het oprapen. Je stuurt iets grappigs in de groepsapp en vijf uur later ben je nog steeds de enige die het grappig vindt. Je volgt een nieuwe kennis op Instagram, maar die volgt je niet terug. Of je ziet foto's van een etentje waarvoor jij blijkbaar niet was uitgenodigd. En ineens knaagt de vraag: hoor ik er eigenlijk wel bij?

Dat eindeloos herkauwen van gedachten heet rumineren. Je probeert te begrijpen wat er gebeurd is, maar draait jezelf vooral verder vast.

Ik heb inmiddels geleerd om niet meer achter iemand aan te appen wanneer het contact stilvalt. Maar dat betekent niet dat mijn vriendinnen nooit meer screenshots ontvangen. Laten we zeggen dat er in sommige WhatsApp-groepen nog regelmatig een kleine onderzoekscommissie bijeenkomt.

Bang om afgewezen te worden? Dan doe je soms gekke dingen

Afwijzingsgevoeligheid kan ook doorwerken in relaties. Een meta-analyse uit 2023 bundelde zestig studies met bijna 17.000 deelnemers. Een grotere gevoeligheid voor afwijzing hing samen met onder meer minder relatietevredenheid, meer jaloezie en meer conflicten. Let wel: het onderzoek ging over afwijzingsgevoeligheid in het algemeen, niet specifiek over RSD. En een verband is nog geen bewijs van oorzaak en gevolg.

Wie afwijzing vreest, kan proberen die vóór te zijn. Je pleast, houdt je behoeften voor je of trekt je terug voordat iemand anders dat kan doen. Liever zelf de deur dichtgooien dan wachten tot de ander dat doet.

Maar soms word je ook gewoon écht afgewezen. Ghosting bestaat. En als een collega je structureel onderbreekt of jouw ideeën negeert, ligt dat niet automatisch aan jouw gevoeligheid. Niet iedere negatieve gedachte is een verzinsel van je eigen hoofd.

Kun je leren om afwijzing minder persoonlijk te nemen?

Gelukkig hoef je niet bij ieder onbeantwoord appje emotioneel uit de bocht te vliegen. Een eerste stap is onderscheid maken tussen feiten en interpretaties. Dat iemand niet reageert, is een feit. Dat diegene je niet interessant of goed genoeg vindt, is een aanname.

Probeer niet meteen vanuit je emotie te reageren. Neem afstand, schrijf je gedachten op of bedenk welke andere verklaringen mogelijk zijn. Bij hardnekkige patronen kan een psycholoog helpen, bijvoorbeeld met technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Specifiek onderzoek naar behandelingen voor RSD is nog beperkt.

Je hoeft niet te wachten tot iets een officiële diagnose heeft voordat je er hulp voor mag zoeken. Als de angst voor afwijzing je relaties beïnvloedt, je op je werk belemmert of je zoveel energie kost dat je er dagelijks last van hebt, is dat reden genoeg om ermee aan de slag te gaan. Of dat nu met een psycholoog is of door eerst eens goed naar je eigen patronen te kijken. Niet alles hoeft een label te hebben om serieus genomen te worden.

Zelf merk ik dat mijn verhouding tot afwijzing veranderd is. Niet omdat ik immuun ben voor teleurstelling, maar omdat ik door ervaring anders ben gaan kijken. De meeste mannen die ik op datingapps tegenkom, zijn uiteindelijk geen match. Prima. Liever dat we daar vroeg achter komen dan wanneer ik emotioneel al een complete toekomst heb ingericht, inclusief gezamenlijke vakanties en een nieuwe bank.

Ook zakelijk besef ik hoe belangrijk de gunfactor is. Je kunt goed zijn in wat je doet en toch niet worden gekozen. Niet iedereen vindt je leuk, interessant of geschikt. En het antwoord op de vraag waarom heeft lang niet altijd iets met jou te maken.

Op social media kom ik regelmatig de uitspraak rejection is redirection tegen. En hoe cliché die misschien ook klinkt, ik ben er steeds meer in gaan geloven. Niet iedere afwijzing is een gemiste kans. Soms maakt een afwijzing juist ruimte voor iets wat wél bij je past.