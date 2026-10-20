‘Waarom was die reünie van Love Is Blind Nederland zo térgend saai?’

Goed, dat is ook wel een tikkeltje makkelijk praten bij series die bewust op een bepaalde manier worden geëdit, want in het echte leven negeer ik naïef en vrolijk alle rode vlaggen die in mijn gezicht wapperen. Maar toen Love Is Blind Nederland werd aangekondigd, was ik natuurlijk helemaal in de gloria. En ook heel benieuwd: zou dit seizoen een beetje een goede weerspiegeling zijn van de Nederlandse datingmarkt?

Love Is Blind Nederland

Dat is volgens mij wel een beetje gelukt, maar dan niet op de meest positieve manier. 'Ons' seizoen ging al gauw viral op TikTok, waar buitenlandse creators bespraken hoe toxic bepaalde deelnemers waren. Tsja, dat is eigenlijk niet veel anders dan de andere seizoenen, maar het is toch pijnlijk dat een Jurriaan heel nonchalant laat zien dat geïnternaliseerd racisme behoorlijk aanwezig is bij veel Nederlanders en daar veel mensen over vallen – maar in de Nederlandse comments krijgt hij ook nog wel wat bijval. Onbegrijpelijk.

Daar is al genoeg over gezegd, maar ik benadruk het ook nog maar een keertje: het is echt treurig om te zien hoe genormaliseerd zo'n opmerking is, en dat zo'n vrouw als Mika er ook nog genoegen mee neemt. Dat zegt ook maar hoe vaak zij dergelijke opmerkingen misschien al wel niet heeft gehoord, dat ze dit zo makkelijk vergeeft.

Maar heel Nederland viel ook over Marc Vincent, die hier en daar (understatement) wat uit de bocht vloog met zijn opmerkingen richting Meinou. En dan hadden we natuurlijk Yasemin die switchte van Roël naar Miguel en vervolgens voor het altaar werd gedumpt, en Jasslyn die een andere verfsmaak had dan Ludo.

Kortom: genoeg om over bij te praten tijdens de reünie, zeker nu alle deelnemers ook hun seizoen hebben gezien.

Maar waarom was die reünie dan zo tergend saai?!

De reünie van Love Is Blind Nederland

Het is sowieso een terugkerend fenomeen tijdens dit seizoen Love Is Blind Nederland: ik had (zeker het tweede deel) continu het gevoel dat ik een stuk informatie miste. Een stel dat heel prima ging, zit tien seconden later ineens midden in een break-up, veel dingen gebeuren buiten de camera om maar worden wel op camera besproken; ik was redelijk vaak in de war van wat ik aan het kijken was. Ik miste een stuk context voor mijn gevoel, waardoor alles heel plots en van de hak op de tak aanvoelde.

Maar goed, daar heb je ook een reünie voor – daar wordt alles dan nog eens goed besproken. Behalve dat dat precies niet gebeurde. Bas en Nicolette zijn een vrolijk presentatieduo, maar echt kritische vragen? Neuh.

Zo wordt Marc Vincent met de grond gelijkgemaakt en laten ze dat gebeuren, duikt Mika er ook nog even bovenop, maar als zij zelf aan het woord is? Om de racistische vragen en opmerkingen van Jurriaan wordt snel heengewalst (te zwaar om het daarover te hebben?) en de reden van hun breuk wil Mika niet bespreken. Ik heb Mark Rutte tijdens zijn tijd minder vakkundig vragen zien ontwijken én minder politiek correcte antwoorden zien geven. Het was duidelijk: Mika wilde haar smetvrije imago intact houden en daar kon niemand verandering in brengen.

Maar daar zijn toch de hosts voor? Waarom nemen Bas en Nicolette genoegen met een slap antwoord over dat ze het niet over hun breuk wil hebben? Al helemaal bijzonder omdat Mika op social media very bad ass video's post over dat ze een microfoon nodig heeft om de tea te spillen. Mika, hier had je alle ruimte voor tijdens de reünie – het moment is voorbij.

Instagramvolgers

Als ik heel eerlijk ben, had ik vooral het gevoel dat ik naar een groepje mensen zat te kijken die stuk voor stuk graag influencer wilden worden. Ludo die nu dagelijks vage video's post over dat hij nonchalant over straat loopt (wie filmt dit voor hem? Alsjeblieft, ik wil zó graag een behind the scenes hiervan), Miguel die collabt met andere realitysterren en dansend op TikTok zwoel in de camera kijkt, Mika die dus geheimzinnig doet over de tea die ze oh zo graag wil vertellen en Meinou die ook dagelijks op TikTok zit met lipsyncing video's waarin ze verleidelijk de camera in kijkt.

Begrijp me niet verkeerd: als je influencer wilt worden, doe dat dan vooral lekker. Post lekker wat je wilt. Maar ga dan niet doen alsof je echt meedeed voor de liefde bij Love Is Blind, want bij sommige deelnemers vraag ik me inmiddels wel af of de liefde echt op één stond, of dat die Instagramvolgers misschien toch nét iets interessanter waren. Want op dit moment is Marc Vincent de enige die níet alles uit zijn deelname haalt als het aankomt op Instagramvolgers. Dus kijk nou wat dit me laat doen: ik neem het gewoon bijna op voor Marc Vincent.

Jasslyn en Ludo

Was de reünie dan alleen maar saai? Nee hoor, dat ook weer niet; Jasslyn hakte in op Ludo alsof hij haar cavia gisteren heeft overreden, om vervolgens te vertellen dat ze niet alleen dolverliefd is, maar ook nog eens verloofd met Roël. Ehm... Wat? Hoezo ben je dan nog zó boos op wat Ludo een jaar geleden wel niet heeft gedaan? Toegegeven: misschien is er buiten de camera's om van alles gebeurd wat wij niet hebben gezien, maar vooralsnog weten wij kijkers alleen dat Jasslyn een hekel heeft aan de kleur groen en daar ab-so-luut niet mee wil verven.

Dus ja, ik heb me hier en daar op zitten vreten dit seizoen. En ook tijdens de reünie. Maar... Dat is ook precies wat Love Is Blind moet doen natuurlijk. Het is de meest heerlijke trash tv die er bestaat, en ik kan nú al niet wachten tot volgend seizoen. Zal ik me toch maar opgeven dan? Kan ik net zo afgekraakt worden als ik nu net heb gedaan. Is misschien mijn verdiende loon ook wel.