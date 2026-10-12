Wat is DARVO? Zo herken je deze manipulatietechniek in een relatie

Zeker in relaties kan DARVO (Deny, Attack and Reverse Victim and Offender) regelmatig voorkomen. Hoe het werkt? Stel: je ontdekt dat je partner tegen je heeft gelogen. Je confronteert hem of haar ermee, maar in plaats van een eerlijk gesprek krijg je te horen dat je het verkeerd hebt begrepen. Vervolgens wordt jou verweten dat je je partner nooit vertrouwt en eindigt het gesprek ermee dat jij je moet verontschuldigen omdat je de ander zo'n naar gevoel hebt gegeven.

En dan ben je dus ineens wel heel ver verwijderd van het oorspronkelijke gesprek, waarin jij juist wilde aankaarten waar jíj mee zat.

Het is een voorbeeld van hoe DARVO kan werken. De term werd in 1997 geïntroduceerd door de Amerikaanse psycholoog Jennifer Freyd, die onderzoek doet naar onder meer seksueel geweld, trauma en machtsmisbruik. Zij beschreef hoe plegers van grensoverschrijdend gedrag kunnen reageren wanneer ze ter verantwoording worden geroepen.

Wat betekent DARVO?

DARVO is dus een afkorting van Deny, Attack, Reverse Victim and Offender. Vrij vertaald betekent dat: ontkennen, aanvallen en de rollen van slachtoffer en dader omdraaien.

Volgens psycholoog Jennifer Freyd bestaat deze reactie uit drie onderdelen.

1. Deny (ontkennen)

De persoon ontkent dat er iets is gebeurd of probeert het gedrag te bagatelliseren. Als je vaker te maken hebt gehad met gaslighting, kan dit je ook weleens bekend voorkomen.

2. Attack (aanvallen)

Vervolgens wordt degene die het gedrag aankaart aangevallen. Hier wordt al van het oorspronkelijke gesprek afgeweken, want ineens ben jij het probleem. Misschien ben je te gevoelig, haal je van alles in je hoofd, ben je dingen aan het verzinnen of viel het allemaal wel mee. Hoe dan ook: you are the problem.

3. Reverse Victim and Offender (slachtoffer en dader omdraaien)

En dan komt het gedeelte waar DARVO om bekendstaat: de rollen worden omgedraaid. Degene die wordt aangesproken, presenteert zichzelf als slachtoffer en beschuldigt de ander ervan hem of haar onrecht aan te doen. Hoe zijn we hier beland? Nee, jij bent niet gek geworden, maar toch hoor je jezelf je verontschuldigen en heb je een enorm rotgevoel.

Waarom werkt DARVO zo goed?

Het ingewikkelde aan DARVO is dat het de aandacht volledig kan verleggen. Je begint een gesprek omdat iemand over jouw grenzen is gegaan, maar eindigt in een discussie over jouw reactie daarop. Dat kan behoorlijk verwarrend zijn. Zeker wanneer het gebeurt binnen een relatie met iemand van wie je houdt, die je vertrouwt of van wie je afhankelijk bent. En diegene houdt toch ook van jou, dus waarom zou de ander dat zomaar verzinnen? Voor je het weet, twijfel je aan jezelf en vraag je je af of je het wel goed hebt gezien.

Het is bovendien niet alleen iets wat tussen twee mensen gebeurt. Ook de omgeving kan door DARVO worden beïnvloed.

Dat blijkt uit onderzoek van Sarah Harsey en Jennifer Freyd uit 2020. In een experiment kregen 316 studenten fictieve situaties over partnergeweld voorgelegd. Wanneer de pleger in die situaties DARVO gebruikte, beoordeelden deelnemers het slachtoffer als minder geloofwaardig en meer verantwoordelijk voor het geweld. De pleger werd juist als minder verantwoordelijk en minder gewelddadig gezien.

Met andere woorden: DARVO kan niet alleen degene die wordt aangevallen aan zichzelf laten twijfelen, maar ook beïnvloeden hoe buitenstaanders naar een situatie kijken.

DARVO komt niet alleen voor in liefdesrelaties

Hoewel DARVO vaak wordt besproken in de context van emotioneel misbruik en partnergeweld, kan het patroon ook in andere situaties voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een familielid dat je aanspreekt op kwetsende opmerkingen, maar vervolgens zegt dat jij de familie kapotmaakt door erover te beginnen. Of een leidinggevende die wordt geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag en de aandacht verlegt naar hoe schadelijk de beschuldigingen voor zijn of haar reputatie zijn.

Freyd beschrijft zelfs institutional DARVO: situaties waarin organisaties of instellingen een vergelijkbare reactie vertonen wanneer ze worden aangesproken op misstanden.

Wel even een kleine side note: niet iedereen die boos wordt, iets ontkent of zich onterecht beschuldigd voelt, past automatisch DARVO toe. Mensen kunnen oprecht van mening verschillen over wat er is gebeurd. Ook is een defensieve reactie op zichzelf geen bewijs dat iemand schuldig is. Het is dus een fine line, dat zeker, maar wel een wezenlijk verschil.

Het gaat namelijk om de combinatie van ontkennen, aanvallen en het omdraaien van de rollen, waardoor de oorspronkelijke kwestie buiten beeld raakt.

Wat is het verschil tussen DARVO en gaslighting?

Ik noemde het al even eerder: als je ervaring hebt met gaslighting, kan dit je weleens bekend voorkomen. Bij gaslighting probeert iemand je aan je eigen waarneming, herinneringen of beoordelingsvermogen te laten twijfelen. Bijvoorbeeld door gebeurtenissen consequent te ontkennen of je ervan te overtuigen dat je dingen verkeerd onthoudt.

Dat kan dus ook een onderdeel van DARVO zijn, maar bij DARVO gaat het specifieker om de reactie op een beschuldiging of confrontatie. De persoon ontkent het gedrag, valt de ander aan en presenteert zichzelf vervolgens als het slachtoffer.

Beide vormen van manipulatie kunnen samengaan. Iemand kan bijvoorbeeld eerst ontkennen dat een gebeurtenis heeft plaatsgevonden, vervolgens jouw geheugen in twijfel trekken en daarna beweren dat jij hem of haar mishandelt door zulke beschuldigingen te uiten. Gaslighting meets DARVO, een bijzonder toxische combinatie.

Hoe herken je DARVO en wat kun je doen?

Misschien heb je dit stuk gelezen en komt het je allemaal iets te bekend voor. Misschien is dit wel een aanleiding om eens kritisch naar de dynamiek te kijken. Zéker als het vaker gebeurt en je merkt dat je steeds minder durft aan te kaarten en steeds meer aan jezelf twijfelt.

Een paar kleine tips die je wellicht kunnen helpen:

Blijf bij het oorspronkelijke onderwerp. Je hoeft niet op iedere beschuldiging of persoonlijke aanval in te gaan. Probeer voor jezelf helder te houden wat je wilde bespreken.

Je hoeft niet op iedere beschuldiging of persoonlijke aanval in te gaan. Probeer voor jezelf helder te houden wat je wilde bespreken. Schrijf op wat er is gebeurd. Dit is een van mijn go-to-tips, want zo heb je altijd helder voor je liggen hoe jij erin staat. Zeker wanneer gesprekken je aan jezelf laten twijfelen, kan het helpen om gebeurtenissen en je eigen ervaringen vast te leggen.

Dit is een van mijn go-to-tips, want zo heb je altijd helder voor je liggen hoe jij erin staat. Zeker wanneer gesprekken je aan jezelf laten twijfelen, kan het helpen om gebeurtenissen en je eigen ervaringen vast te leggen. Bespreek het met iemand die je vertrouwt. Een buitenstaander kan helpen om de situatie vanuit een ander perspectief te bekijken.

Een buitenstaander kan helpen om de situatie vanuit een ander perspectief te bekijken. Stel grenzen aan het gesprek. Je hoeft niet door te praten wanneer iemand je uitscheldt, intimideert of voortdurend persoonlijk aanvalt. Je bent dan ook niemand verplicht om dit gesprek af te maken en het is helemaal oké om je terug te trekken.

Je hoeft niet door te praten wanneer iemand je uitscheldt, intimideert of voortdurend persoonlijk aanvalt. Je bent dan ook niemand verplicht om dit gesprek af te maken en het is helemaal oké om je terug te trekken. Zoek ondersteuning als je je onveilig voelt. Bijvoorbeeld bij een psycholoog, huisarts of een organisatie die gespecialiseerd is in huiselijk geweld.

En de kans is ook aanwezig dat alleen kennis over DARVO al een verschil kan maken. In een tweede experiment uit het onderzoek van Harsey en Freyd, met 360 studenten, bleken deelnemers die vooraf uitleg hadden gekregen over DARVO het slachtoffer geloofwaardiger en de pleger minder geloofwaardig te beoordelen dan deelnemers zonder die uitleg.

Dat DARVO niet alleen achter gesloten deuren kan plaatsvinden, blijkt ook uit de discussie rondom bekende rechtszaken. Zo werd de veelbesproken rechtszaak tussen Johnny Depp en Amber Heard in 2022 door deskundigen aangehaald als mogelijk voorbeeld van DARVO. De beschuldigingen van huiselijk geweld, de tegenbeschuldigingen en de enorme publieke campagne tegen Heard zorgden ervoor dat de vraag wie slachtoffer en wie dader was, centraal kwam te staan. Met succes; online werd Heard als de grootste aanstichter gezien (nog steeds).

Ook de Amerikaanse zanger R. Kelly liet gedrag zien dat aan DARVO doet denken. Toen hij werd geconfronteerd met beschuldigingen van seksueel misbruik, ontkende hij die, beschuldigde hij de vrouwen van liegen en presenteerde hij zichzelf als slachtoffer van een campagne om zijn carrière te vernietigen.

Later werd hij veroordeeld voor onder meer seksueel misbruik, waarvoor hij nog altijd vast zit. Beide zaken laten zien hoe beschuldigingen en tegenbeschuldigingen de aandacht kunnen verleggen van het oorspronkelijke verhaal naar de geloofwaardigheid van degene die naar buiten treedt. En precies daarom is het zo belangrijk om deze kennis te hebben: niet degene die het hardst roept dat hem onrecht is aangedaan, heeft automatisch gelijk.