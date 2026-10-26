Vier mannen vertellen over hun voetenfetisj: ‘Ik wil ze alleen maar nog meer liefde geven’

De namen Bas en Carlo zijn gefingeerd. Echte namen zijn bekend bij de redactie.

“Ze had een hele lange dag gehad en ze was ook nog naar de gym geweest, dus ik wist dat haar voeten een sterk smaakje hadden die avond, wat ik extra lekker vind.” Aaron (26) haalt zijn meest intieme voetensessie op: thuis maakte ze een romige, rode pasta. Ik hou wel van dingen uitproberen en kwam op het idee om mij te laten voeren door haar, door haar voeten als lepel te gebruiken. Ze stampte eerst het eten fijn en smeerde daarna haar voeten ermee in. En toen mocht ik dat allemaal eraf likken. Ik stopte haar voeten in m’n mond, zoog aan haar tenen, likte tussen haar tenen, alles. Het was één grote high.”



Podofilia

Dit klinkt misschien niet als een potje vanilla-seks, maar dat Aaron wild wordt van voeten is zeker niet uitzonderlijk. Hoeveel mensen precies een seksuele voorkeur voor voeten hebben, weten we niet: betrouwbare wereldwijde cijfers ontbreken. Een Belgisch onderzoek geeft wel een indicatie. Van de ruim duizend volwassenen die werden ondervraagd, gaf bijna één op de tien aan seksueel geïnteresseerd te zijn in voeten, waarbij die interesse onder mannen vaker voorkwam dan onder vrouwen. Onder mannen was dat ongeveer 17 procent, tegenover 4 procent van de vrouwen.

Eerst even de basics weten? Lees ook 'Een voetfetisj, vernedering of BDSM: wanneer wordt jouw voorkeur kinky?

Voetenliefde, ook wel podofilia genoemd, kan alle kanten. De één wordt al warm van een mooie wreef, de ander kan niet klaarkomen zonder een stel tenen in de mond. Maar toch: wat ís er toch met voeten?

Een voetentype

Vraag Bas (41) wat hij zo sexy vindt aan voeten en hij gaat gelijk los. Natuurlijk heeft hij een type. “Niet te groot, verzorgd, en het liefst in combinatie met een dunne panty waardoor je de voet nog goed kunt zien.” Ik vind een voet in combi met nylon een van de meest opwindende manieren waarop ik vrouwelijke elegantie ervaar. De aantrekkingskracht omschrijft hij als “een vorm van adoratie die uitmondt in geilheid”.

De voorkeuren verschillen nogal. Carlo (34) is naar eigen zeggen niet heel kieskeurig: als een voet maar vrouwelijk en verzorgd is. Aaron kijkt juist naar de vorm en verzorgde nagelriemen. “Als je voeten eruit zien alsof ze veel liefde krijgen, wil ik ze alleen maar nog meer liefde geven.”

Dealbreaker

Maar gaat het dan alleen nog maar om voeten? Zeker niet. Bas: “Het gaat wel om het complete plaatje.” Er zit voor hem ook iets van overgave in. “Niet zozeer aan de voet zelf, maar aan de schoonheid van de vrouw die bij de voet hoort.” Aaron is ook niet uitsluitend op voeten gefixeerd: ik wil mijn partner ook laten zien dat ik niet vies van haar ben, dus ook niet van haar voeten. Het gaat mij om de vrouw, maar de voeten komen meteen daarna.”

Voetenseks

Aaron kijkt tijdens de daad graag naar een mooi stel voeten. “Ik ga er fokking lekker op. Het maakt de seks duizend keer beter en ik kom makkelijker klaar”.



Voor Carlo horen voeten bij voorspel. Hij kriebelt en masseert graag de voeten van zijn vriendin. Toch kan hij ook prima seks hebben zonder dat er voeten in het spel zijn. “Ik heb het niet nodig om een hoogtepunt te bereiken. Het helpt heel erg, maar het is een plus.” Dat is net zo voor Bas. Strelen, sabbelen, kusjes geven behoren tot zijn erotische repertoire. “Het is ook een manier om niet meteen patsboem tekeer te gaan.”

Voor Djorgain is de voet wél de main character tussen de lakens. Net als Carlo noemt hij zichzelf vanilla: “het blijft vooral bij likken, ruiken en masseren.”

Aaron zoekt soms ook de BDSM-kant op. “Pijn is fijn. Als ik zie dat ik je lichtelijk pijn doe en je tegelijk geniet, ben ik daar wel down voor. Andersom heb ik er geen behoefte aan dat je mij in m’n ballen trapt of mij pijn doet.”

Bij de juf onder de tafel

Waar hun sterke voorkeur vandaan komt weten de mannen zelf ook niet. Bas heeft er wel een theorie over. Zijn liefde voor voeten is altijd sterk verbonden geweest met die voor nylon. Misschien, denkt hij, ontstond die link al bij een van zijn vroegste herinneringen aan zijn moeder in een panty.

Carlo heeft naar eigen zeggen altijd iets met voeten gehad. Zijn eerste herinneringen gaan terug naar zijn kleuterjaren. Zijn juf dreigde hem onder de tafel bij haar voeten te zetten, maar voor hem voelde dat helemaal niet als een straf. “Ik keek altijd al naar haar voeten, ze droeg vaak van die ballerina’s.”

Ook Djorgain was piepjong. “Ik was een jaar of vijf toen ik de juf vroeg of ik haar voeten mocht masseren." Ze vond dat wel schattig. Het was toen ook nog niet iets seksueels voor hem. “Ik masseerde ook graag de voeten van mijn moeder en tantes”. Pas jaren later begon hij zich af te vragen waarom voeten iets met hem deden. Op zijn zestiende ging hij online op onderzoek uit. Toen begreep hij: ik heb een voetenfetisj.

Hersenkaart

Maar waar komt zo’n voetenfetisj vandaan? Beetje flauw, maar dat weten we niet. Er zijn wel theorieën over te vinden. Zo kunnen associaties die vroeg ontstaan mogelijk een rol spelen. Een prikkel die eerst neutraal is, kan door ervaringen een seksuele lading krijgen. Een andere verklaring die je online tegenkomt is dat voeten en genitaliën op onze hersenkaart naast elkaar liggen en de bedrading daarom in de war kan raken. Overtuigend bewezen is het allemaal niet. Het blijft dus gissen. En het antwoord verandert uiteindelijk ook niks aan het feit dat heel veel mensen gewoon lekker gaan op voeten.

Uit de voetenkast

Naar voeten staren is één ding. Hardop zeggen dat je er horny van wordt, is iets anders. Carlo hield zijn voorkeur als tiener vooral voor zichzelf. Niet per se uit schaamte, maar hij begon er ook niet over. “Er hangt sowieso een stigma aan.” Toen hij achttien was en met zijn vriendin in bed lag, stopte zij ineens zíjn voet in haar mond. Carlo wist niet wat hem overkwam. “Toen dacht ik: het ijs is gebroken. Nu kan ik het doen.” Langzaam ging hij ook haar voeten meer bij hun seksleven betrekken.

Bas was vroeger terughoudender dan nu. Hij merkte dat het hielp om er open over te zijn en kreeg nauwelijks negatieve reacties. Toch wil hij niet onder zijn eigen naam in het artikel. Hij is artiest en staat daardoor al wat meer in de schijnwerpers, en zijn verhaal vertelt ook automatisch iets over het intieme leven van zijn partners. Hij werkt wel mee, omdat hij het taboe wil doorbreken: “We moeten gewoon over dingen kunnen blijven praten.”

IJsbreker

Dat laatste vindt Aaron ook belangrijk. Hij praat openlijk over seks, met vrienden, op werk en met wie dan ook. “Over de gekste dingen die ik meegemaakt heb. Ik heb vroeger nooit iemand gehad bij wie ik terechtkon met mijn vragen over seks. Ik heb alles zelf moeten ontdekken. Nu probeer ik mijn neefjes te schoolen.”

Voor Aaron is die openheid een ijsbreker. “Mensen vinden praten over seks heel eng, maar ze zijn altijd nieuwsgierig naar sekservaringen. Hoe je het doet, wat je doet. En daardoor durven zij ook meer uitgesproken te zijn.”

Dat merkt hij ook bij zijn kink. “Vijf jaar geleden riep ik: voeten, that’s my shit! Toen keken mijn vrienden me raar aan. Maar nu geven sommigen toe dat ze zelf ook weleens een teen in hun mond stoppen.”



Djorgain steekt zijn voetenfetisj al helemaal niet onder stoelen of banken. Wie op zijn Instagram belandt, hoeft niet lang te raden wat zijn kink is. Opgeteld volgen zo'n 28.000 mensen zijn accounts met voetencontent en volgens zijn bio is hij, voor zover hij weet, de enige Nederlandse feet admirer die daarbij openlijk zijn gezicht laat zien. Wekelijks deelt hij korte video’s waarin hij de voeten van vrouwen likt en in zijn mond neemt.

Dat begon niet lang na zijn eerste ‘voetensessie’. Hij was negentien toen hij een voetmodel dm’de die betaalde voetensessies deed. Tot die tijd kende hij dat vooral van Amerikaanse content online. Voor honderd euro mocht hij haar voeten beminnen. Hij reed van Amsterdam naar Arnhem met een buik vol zenuwen. Eenmaal binnen was hij op z’n gemak. “Ik deed na wat ik in de video’s online had gezien”. Al snel was hij “in een andere wereld”. Het model was onder de indruk en vroeg of hij samen content wilde opnemen.

Niet lang daarna zijn begon hij zijn Insta-account. Eerst nog anoniem, maar op een gegeven moment vroeg hij zich af waarom hij zichzelf eigenlijk verborgen hield. Op dit moment verdient Djorgain niets met zijn account. Vrouwelijke voetenmodellen geeft hij gratis shout-outs, zodat ze bij meer mannen in beeld komen. Ook sliden er genoeg mannen in zijn dm. Ze vragen dan om tips, die hij met alle liefde geeft. “Ik ben het account ooit begonnen om mijn ervaringen te delen. Je hoeft je niet te schamen voor waar je van houdt.”

Viespeuken

Toch wordt een man die op voeten valt nog vaak een ‘viespeuk’ genoemd. Dat komt misschien doordat we vooral de verhalen horen van rare guys die vrouwen lastigvallen via Vinted of Marktplaats om gedragen sokken te ontfutselen.

Volgens schrijver en kinkkenner Tina Horn speelt de geschiedenis van de psychiatrie een rol in het stigma rond voetenfetisjen. In de podcast Taboo Science legt ze uit dat fetisjen binnen de psychiatrie lange tijd als stoornissen werden beschouwd. Dat beeld werkt volgens haar nog altijd door.

Carlo denkt dat het ook te maken heeft met een ander vooroordeel: dat elke voetenfetisjist onderdanig is. “Ik denk dat veel mannen het on the down low houden uit angst om een ‘simp’ (sulletje) genoemd te worden. Terwijl het ook gewoon een manier kan zijn om je vriendin na een lange dag te verwennen.”

Natuurlijk zijn er ook voetenliefhebbers voor wie onderdanigheid, geur of voetencontent kopen onderdeel is van de kink. Carlo kocht vroeger bijvoorbeeld weleens clips. Voor sommigen zit de kick juist in iets exclusiefs: een foto of video die speciaal voor jou, of op jouw verzoek, wordt gemaakt.

Keerzijde

Ook als iemand wél opgewonden raakt van onderdanigheid, vieze voeten of expliciete feetporno, hoeft daar binnen consensuele seks niets mis mee te zijn. Een kink wordt pas problematisch als iemand er ernstig onder lijdt of anderen er schade door ondervinden. Meer over het verschil tussen een kink en een stoornis lees je in hier.

Bas merkt zelf dat zijn kink soms ook een keerzijde heeft. De drang om zijn seksuele behoefte te bevredigen kan bij hem obsessief worden en daar praat hij over in therapie. “Ik wil niet dat het mijn vriendin schaadt.”

Afspraken maken

Djorgain maakt vooraf duidelijke afspraken met dames met wie hij content maakt. “Ik zeg wat ik allemaal doe en daar hou ik me ook aan. En ik vraag ook gewoon: “Wat zijn jouw grenzen? Wat moet ik niet doen bij jou?”

Aaron doet niet aan one-nightstands. Voor hem is een gevoel van veiligheid belangrijk voordat hij seks met iemand heeft. Bij BDSM trekt hij die lijn nog scherper. Zodra pijn onderdeel wordt van seks, wil hij zijn sekspartner al goed kennen. Hij wil weten wat zij prettig vindt, waar haar grenzen liggen en erop kunnen vertrouwen dat ze iets doet omdat ze dat zelf wil.

Uiteindelijk zouden de mannen vooral willen dat er wat minder ingewikkeld wordt gedaan over wat een ander opwindt. Carlo: “De een wil geplaagd worden, de ander in z’n ballen getrapt, iedereen heeft z’n ding. Laten we elkaar gewoon in onze waarde laten. “Zo lang het consensueel gebeurt, do you.”