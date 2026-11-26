Stel, je bent op zoek naar een nieuwe föhn, elektrische tandenborstel of ander beautyproduct. Tijdens het shoppen kom je twee exemplaren tegen: eentje is gloednieuw, de ander refurbished. Welke kies je? Uit het onderzoek van Philips blijkt dat veel mensen toch huiverig zijn om voor de tweede optie te gaan. Best onterecht, want zie je het verschil überhaupt? En los van de looks, merk je er echt iets van als jouw Philips Lumea IPL refurbished is?

Refurbished: wat betekent het eigenlijk?

Hoewel maar liefst 91 procent van de Nederlanders weleens van de term refurbished heeft gehoord, blijkt uit onderzoek van Philips dat er nog behoorlijk wat onduidelijkheid over bestaat. Zo associeert 76 procent refurbished met tweedehands en denkt 70 procent aan gebruikt. En dat beïnvloed ook de keuzes qua aanschaffen. Een Philips Lumea IPL bijvoorbeeld, of een scheerapparaat: je gebruikt het op je lichaam en dan kan het best onhygiënisch aanvoelen als je bedenkt dat het eerder op een ander lichaam heeft gezeten, toch? Dit is wederom best kort door de bocht, want dat is niet waar een refurbished product om draait.

Een refurbished product is inderdaad eerder bij iemand anders geweest. Maar er komt meer bij kijken dan simpelweg een gebruikt product opnieuw verkopen.

Bij Philips gaat het hierbij namelijk om geretourneerde producten die eerst uitgebreid worden gecontroleerd. Ze worden geïnspecteerd, getest en gereinigd volgens de kwaliteitsnormen van Philips. Waar nodig worden onderdelen vervangen (omdat die niet meer naar behoren werken of vanwege de hygiëne of andere redenen) en daarna wordt het product opnieuw verpakt. Bovendien krijg je dezelfde garantie en klantenservice als bij een nieuw Philips-product. Maar ja, je merkt het wel in de prijs, het is stukken duurzamer én qua gebruik niet te onderscheiden van eentje die net uit de fabriek gerold komt.

Waarom kiezen we dan toch liever nieuw?

Toch zijn we in Nederland nog behoorlijk gehecht aan nieuwe spullen. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 53 procent van de Nederlanders liever een nieuw product koopt. Zelfs onder mensen die bewust proberen duurzamere keuzes te maken, geeft 41 procent de voorkeur aan nieuw, tegenover 35 procent die liever refurbished koopt.

Wat zou ons dan wél over de streep trekken? Vooral de prijs, zo blijkt. Maar liefst 71 procent noemt een lagere prijs als reden om refurbished te overwegen. Ook garantie (68 procent), zekerheid over de kwaliteit (62 procent) en de wetenschap dat een product professioneel is getest (55 procent) spelen een belangrijke rol.

Opvallend genoeg noemt slechts 16 procent de duurzaamheidsvoordelen als belangrijke motivatie.

Kun jij het verschil zien?

Met de campagne Refurb Friday – Better Than New wil Philips laten zien dat refurbished een aantrekkelijk alternatief kan zijn voor nieuw. Inmiddels heeft het merk sinds 2023 meer dan 100.000 refurbished producten verkocht.

En misschien is dat ook wel de belangrijkste vraag om jezelf de volgende keer tijdens het shoppen te stellen: als een product professioneel is gecontroleerd, getest en gereinigd, dezelfde garantie heeft én voordeliger kan zijn, waarom zou je dan automatisch voor nieuw kiezen?

Benieuwd welke producten Philips een tweede leven geeft? Je vindt het assortiment op de website van Philips. Leuk: met de code REFURB10 krijg je nog eens 10 procent extra korting op je refurbished item (geldig t/m 30 november).

Als je het liever met je eigen ogen ziet, check dan onderstaande video. Had jij er veel goed?