10 kerstmarkten door heel het land die je dit jaar niet mag missen

Nu Sinterklaas weer in het land is, komt Kerst er sneller aan dan je denkt. Sterker nog, de eerste kerstmarkten zijn alweer van start gegaan. Dit zijn de leukste op een rij die je niet mag missen:

Wanneer: 16 november t/m 6 januari

Valkenburg heeft al meerdere keren in de top 10 van CNN Top 10 World Christmas Destinations gestaan en mag zich in 2018 de European City Of Christmas noemen. Genoeg reden om een kijkje te nemen, toch? De kerstmarkt in Valkenburg is onder verdeeld is zes kleinere kerstmarkten en er zijn nog veel meer activiteiten te doen.

Wanneer: 1 december t/m 31 december

Aan activiteiten geen gebrek: je kunt hier schaatsen, in het reuzenrad en alle kraampjes langs. En óók is er gedacht aan een heus wintercafé. Het kerstgevoel komt helemaal tot zijn recht met alle prachtige kerstversiering die hier te vinden is.

Wanneer: 5 t/m 9 december

Tijdens dit event wordt Ahoy Rotterdam omgetoverd tot een winterparadijs voor het hele gezin. Buiten het feit dat je wel even zoet bent met het brede aanbod van Sinterklaas- en Kerstartikelen, is er ook gezorgd voor het nodige entertainment. Zo is er bijvoorbeeld een bingo en een modeshow om inspiratie op te doen voor de feestdagen.

Wanneer: 8 en 9 december

In het weekend van 8 en 9 december vindt de 25ste editie van de Haarlemse kerstmarkt plaats. Vorig jaar werd deze uitgeroepen tot de gezelligste kerstmarkt van de Benelux, dat wil je zelf ook wel meemaken toch? Vrijdagavond 7 december wordt de kerstmarkt geopend met de spetterende kerstshow It’s Christmas Timemet in de hoofdrollen Jenna Lee-James en Steffen Morrison.

Wanneer: 9 december (kerstmarkt), 14 t/m 26 december (Ice Village)

Ook dit jaar is de kerstmarkt weer te vinden op het Amsterdamse Museumplein. Hier kun je terecht voor kunst, design, sieraden, keramiek en mode, én scoor je de meest bijzondere cadeaus. Je kunt gelijk je schaatsen weer uit de kast trekken, want vijf dagen later opent Ice Village weer op de prachtige locatie.

Wanneer: 14 t/m 23 december

Tien dagen lang wordt het Lange Voorhout omgetoverd tot The Royal Christmas Fair The Hague. Deze gratis, sfeervolle kerstmarkt viert dit jaar haar vijfjarig-jubileum. Kom langs voor bijvoorbeeld de Gospelnight en de Christmas Sing Along.

Wanneer: 14 t/m 16 december

Knus bestaat uit zeven markten die speciaal voor Kerst een winters jasje hebben aangetrokken. De binnenstad staat vol met marktkraampjes en vuurkorven, waar je kunt opwarmen met chocolademelk, glühwein en lekker eten.

Wanneer: 14 t/m 16 december

Dit jaar kunnen we weer genieten van een van de grootste kerstmarkten van Nederland. In de binnenstad van Dordrecht kom je volledig in de decembersferen met honderden kraampjes en podia. Hartstikke gezellig!

Wanneer: 15 en 16 december

De dagen naar de feestdagen toe kunnen zorgen voor de nodige stress. Je perfecte outfit vinden, cadeaus kopen, versieren, en ga zo maar door. Als jij dit herkent, is deze kerstmarkt op jouw lijf geschreven. Hier kun je namelijk personal gift shoppers inschakelen die de perfecte cadeaus voor je uitzoeken!

Wanneer: 21 t/m 30 december

De RAI-Amsterdam wordt omgedoopt tot een kerstmarkt met een hoop leuke activiteiten. Je kunt er schaatsen, curlen, in het reuzenrad, naar de bioscoop en nog veel meer. Ook staan er weer genoeg lekkere eettentjes voor je klaar. Kortom: het belooft weer een spektakel voor héél het gezin te worden.

Beeld: GettyImages