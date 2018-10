10 redenen om blij te zijn dat het weer herfst is

Het weer wordt slechter, de truien worden dikker en de dranken worden heter: jep, de herfst is officieel begonnen. En hoewel we de zomer nu al missen, is het dit seizoen ook best een feestje. Wij zetten voor jou 10 redenen op een rijtje om blij te zijn dat de herfst weer is begonnen.

1. Series bingewatchen

Dit slechte herfstweer zorgt ervoor dat jij zonder schuldgevoel Netflix kan kijken. En niemand kan jou vertellen dat het te mooi weer is om binnen te zitten. Sterker nog, met het aangevulde aanbod op Netflix wil je dat niet eens.

2. Cocoonen

Op de bank kruipen met een dekentje, warme chocomel en kaarsjes: dat is wat ons betreft toch echt het ultieme herfstgevoel. En dat je dan die ene film aanzet die je al minstens vijftig keer gezien hebt, hoort er natuurlijk ook een beetje bij.

3. Pompoenen

Denken we aan de herfst, dan horen daar natuurlijk pompoenen bij. We vinden ze terug in drankjes (denk bijvoorbeeld aan de pumpkin spice lattes bij Starbucks) en kunnen weer genieten van de lekkerste pompoengerechten. Ook komt Halloween er weer aan, wat natuurlijk ook onlosmakelijk verbonden is met geknutselde pompoenen.

4. Geen muggen meer

Er zijn nog een paar muggen over, maar die zullen binnenkort ook allemaal weg zijn. En dan kunnen we ein-de-lijk genieten van avonden en nachten zonder dat we lek geprikt worden.

5. Winterbody

Onze zomerbody kunnen we nu weer verruilen voor onze winterbody. Dat betekent zonder schuldgevoel veel eten, want dat extra kilootje verstop je gewoon onder die dikke trui. En wat dacht je ervan dat je je benen niet hoeft te scheren? Zo fijn.

6. Boswandeling

Oranje gekleurde bladeren, krakende takjes en de heerlijke geur van de bomen: het bos is dé plek waar je moet zijn in de herfst. Maak een fijne wandeling en geniet van de frisse lucht, heerlijk toch?

7. Sweater weather

De temperaturen dalen, wat betekent dat de warme truien weer uit de kast getrokken mogen worden én we naar hartenlust mogen shoppen voor nieuwe. En niet vergeten: hoe dikker en wolliger de trui, hoe beter.

8. Tegen elkaar aankruipen

Nu de zomer voorbij is kan je weer tegen je geliefde aankruipen zónder je kapot te zweten. En dat is natuurlijk altijd fijn.

9. Nieuw tv- en bioscoopseizoen

Met ‘Boer zoekt vrouw’, ‘Expeditie Robinson’ en ‘Kroongetuige‘ is het nieuwe televisieseizoen officieel van start gegaan. Liever een avondje uit? Ook in de bios draaien weer een hoop nieuwe films, zoals ‘A star is born’ met Bradley Cooper en Lady Gaga in de hoofdrol.

10. Pepernoten

Wie houdt er niet van pepernoten? Ze lagen al in augustus in de winkel, maar de regenachtige en koude herfst geeft pas echt het daadwerkelijke startsein om ze te eten. Vind je niet? Ook dit jaar zijn de pepernoten in veel verschillende smaken te proeven, denk aan Nutella, sinaasappel en karamel zeezout. Yum!

