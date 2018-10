Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Nederlandse vrouwen moeten meer gaan werken.

Hoewel zeventig procent van de Nederlandse vrouwen werkt, is er in veel gezinnen nog sprake van een traditionele rolverdeling waarbij de vrouw parttime werkt en de zorg voor de kinderen op zich neemt. Sterker nog: Nederlandse vrouwen werken zo weinig dat we van alle West-Europese landen het minst bijdragen aan de staatskas.

Als vrouwen in Nederland gemiddeld 31 uur gaat werken in plaats van 27, levert dat maar liefst 114 miljard euro op. Maar zouden we dat ook echt moeten doen? Dit vinden de VIVA-forummers van de stelling.

Florence13: ‘Ik vraag me altijd af waarom dat zou moeten, waarom een vrouw niet zelf de keuze mag maken voor minder geld en meer eigen tijd. Als iemand het niet erg vindt om afhankelijk te zijn van haar partner, wat is dan het probleem?’

‘Ik vraag me altijd af waarom dat zou moeten, waarom een vrouw niet zelf de keuze mag maken voor minder geld en meer eigen tijd. Als iemand het niet erg vindt om afhankelijk te zijn van haar partner, wat is dan het probleem?’ Nitflix: ‘Ik ben helemaal voor meer werken. Maar uiteindelijk leiden mensen hun eigen leven en niet dat van de maatschappij.’

‘Ik ben helemaal voor meer werken. Maar uiteindelijk leiden mensen hun eigen leven en niet dat van de maatschappij.’ Backpack10: ‘En ik ben zo blij dat ik drie dagen werk! Als mijn kinderen wat groter zijn, dan ga ik wel weer meer werken trouwens. Maar de eerste twaalf jaren van hun leven wil ik graag zoveel mogelijk meemaken, dat is pas rijkdom.’

‘En ik ben zo blij dat ik drie dagen werk! Als mijn kinderen wat groter zijn, dan ga ik wel weer meer werken trouwens. Maar de eerste twaalf jaren van hun leven wil ik graag zoveel mogelijk meemaken, dat is pas rijkdom.’ Ghost79: ‘Ik vind dat ieder z’n eigen keuze moet maken. Wel vind ik dat je financieel onafhankelijk moet zijn. Ik werk zelf deeltijd, maar kan daar ook van rondkomen als mijn man wegvalt.’

‘Ik vind dat ieder z’n eigen keuze moet maken. Wel vind ik dat je financieel onafhankelijk moet zijn. Ik werk zelf deeltijd, maar kan daar ook van rondkomen als mijn man wegvalt.’ Andersom: ‘Ik vind het vooral belangrijk dat vrouwen economisch zelfstandig zijn. Als je met drie dagen een (meer dan) modaal salaris binnen harkt waarom dan meer gaan werken?’

‘Ik vind het vooral belangrijk dat vrouwen economisch zelfstandig zijn. Als je met drie dagen een (meer dan) modaal salaris binnen harkt waarom dan meer gaan werken?’ Lucifer2018: ‘Laat mannen wat minder werken en dingen overnemen. Of laat dat binnen een gezin lekker zelf bepalen.’

‘Laat mannen wat minder werken en dingen overnemen. Of laat dat binnen een gezin lekker zelf bepalen.’ Juul2014: ‘Waarom zou ik zelf niet mogen kiezen hoeveel ik werk en of ik werk? Emancipatie is toch zelf mogen kiezen in plaats van onder druk een bepaalde richting in geduwd worden?’

‘Waarom zou ik zelf niet mogen kiezen hoeveel ik werk en of ik werk? Emancipatie is toch zelf mogen kiezen in plaats van onder druk een bepaalde richting in geduwd worden?’ Pietjexxxx: ‘Er zijn nog heel veel gezinnen in Nederland waarin niemand werkt. Het lijkt mij logischer om ervoor te zorgen dat in ieder geval iedereen die kan werken eens aan de slag gaat.’

‘Er zijn nog heel veel gezinnen in Nederland waarin niemand werkt. Het lijkt mij logischer om ervoor te zorgen dat in ieder geval iedereen die kan werken eens aan de slag gaat.’ Nessemeisje: ‘Iemand met een baantje voor twee dagen moet dat prima zelf weten, zolang ze niet met onzin komen als dat zij ‘zelf’ voor hun willen kinderen zorgen en graag een sociaal leven hebben.’

‘Iemand met een baantje voor twee dagen moet dat prima zelf weten, zolang ze niet met onzin komen als dat zij ‘zelf’ voor hun willen kinderen zorgen en graag een sociaal leven hebben.’ Dikkoppie: ‘Dan mogen de werkgevers de mannen ook wel eens wat meer ruimte geven om naar een 4 daagse werkweek te gaan, vaak doen die ook nog moeilijk. Op de kantoren gaat het wel maar in de technische wereld is het hier in de omstreken echt een no-go om als kerel 4 dagen te werken.’

