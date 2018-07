10 Redenen waarom we denken dat Temptation Island in scène is gezet

Tot nu toe worden de seizoenen van Temptation Island gekenmerkt door sensatie en verbazing, met vooral één gedachte die overheerst: hoe kunnen mensen zo dom zijn?

Dom zijn in de zin van (on-)geloof in je partner, in het reageren op je partner, in sneaky doen, in hysterie, in het bijzijn van camera’s, in het testen van je relatie en bovenal: dom genoeg om mee te doen aan reality tv in haar meest sensationele vorm. Zo dom, of misschien is naïef wel een beter woord, kan toch niemand zijn? Met aflevering 9 van Temptation Island VIPS heeft de geloofwaardigheid van het programma dan ook een dieptepunt bereikt. Waarom? We leggen het je even uit.

Scripted reality

Massaal keken we met z’n allen naar hoe de koppels en verleiders de ultieme relatietest aan gingen. Temptation Island sloeg tot drie keer toe in als een kijkcijferkanon. En laten we voorop stellen dat we niet zeggen dat alle seizoenen van Temptation Island nep zijn. Neem nou Lize en Ken, die zijn nog steeds bij elkaar. En gekke Tim? Die was gewoon echt verliefd op Cherish. Maar nu wil, moet, RTL de strijd aan gaan met streamingdienst Netflix. Daarom is Videoland in het leven geroepen, maar hoe trek je kijkers naar een betaalde streamingdienst? Nou zo: je neemt je best bekeken programma van afgelopen jaar en voegt er een aantal speciale effecten aan toe: VIPS, vuurwerk en Zwanetta. Voilà, het recept voor nog meer sensatie.

Maar kon het eigenlijk nóg sensationeler dan de voorgaande seizoenen? Is zo veel sensatie eigenlijk niet te mooi om waar te zijn? Hebben er bij RTL niet verschillende vergaderingen plaatsgevonden over hoe ze de vorige seizoenen konden overtreffen? En stak toen niet iemand zijn hand op en zei: ‘Laten we er scripted reality van maken!’ En knikten toen misschien de voltallige vergaderzaal ‘ja’? Het zou zo maar kunnen, want nu er negen afleveringen zijn verschenen, begint dit seizoen steeds meer op een doorgestoken kaart te lijken. En wel hierom:

Rosanna en Niels doen voor de tweede keer mee aan Temptation Island. Waarom zou je dat als koppel doen als je tijdens de eerste keer elkaar volledig gekwetst en vernietigd hebt? Dat brengt ons bij het tweede punt: Rosanna en Niels doen voor de tweede keer mee. Hoe kan het dan dat Niels nog steeds niet snapt dat Rosanna óók beelden van hem te zien krijgt. Pas op spoiler: hij slaapt al een paar dagen met Fabiola in bed maar zou ‘niet weten waarom Rosanna nou boos kan zijn.’ Tijdens zijn dream date met Rosanna vraagt Alex, terwijl ‘ie naar de camera kijkt voor bevestiging, tot drie keer toe of Rosanna nou echt gek op hem is. Gevalletje: ik-moet-van-de-productie-op-beeld-krijgen-dat-Rosanna-zegt-dat-ze-gek-op-me-is. En over Rosanna en Niels gesproken, hoezo ging er geen vuurwerk op het eiland van de mannen af toen zij samen in één bed sliepen? Zwanetta kreeg gisteren een Adidas shirtje van Stefano cadeau. Echter had ze dit de vorige afleveringen ook al aan. Hm, verkeerd geknipt en geplakt..? Het speelt zich overigens gewoon af in een studio in Hilversum, want Stefano kleedt zich steeds in een winter-outfit tijdens het kampvuur. Rosanna houdt haar kittige pumps aan tijdens het slapen (kijk maar hoe ze uit bed stapt als Alex bij haar komt liggen) en tijdens haar massage. Slapen tot daar aan toe, MAAR WIE HOUDT HAAR SCHOENEN AAN TIJDENS EEN ONTSPANNENDE MASSAGE? Alle zoetsappige liefdesquotes van Tim zorgden voor zoveel ophef afgelopen seizoen, dat Niels deze nu mag oplezen (“Ik zie echt een toekomst met Fabiola). Rosanna huilt continu met haar handen voor haar ogen. Like, vrouw, show die tranen! Bij de vuurpijl van de vrouwen zegt Donny: ‘Dat dan pas het vuurwerk afgaat’, waarmee hij dus impliceert alsof hij ervan op de hoogte is dat de ‘overtreding’ al eerder heeft plaats gevonden. Bonuspunt: de woede aanval van Niels. Haha.

En dan mogen we de belangrijkste hint voor scripted reality niet vergeten: op social media stromen de paparazzi foto’s binnen van mensen die de koppels ergens samen hebben gezien. Rosanna en Niels zijn gespot in Scheveningen, Ruud en Rowena deden samen een dansje op een festival, Donny en Amijé knuffelden elkaar op Amsterdam Open Air en ook Gelina en Stefano zijn samen gespot. Desalniettemin hebben we ook The Hills tot de laatste aflevering gekeken, dus geen zorgen Niels, we blijven kijken!