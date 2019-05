13 verschillende typen vriendinnen die élke vrouw heeft

Met de jaren die verstrijken, leren we onze (vaste) vriendenclubje steeds een beetje beter kennen. VIVA heeft voor jou een lijstje gemaakt met de verschillende type vriendinnen die elke vrouw heeft. Herken jij jouw vriendinnen?

1. De eeuwige jeugdvriendin.

Deze vriendin is (meestal) ook meteen je beste vriendin. Ze kent je al van kleins af aan en weet als geen ander hoe jij je voelt en hoe je denkt over de dingen in het leven. Je hoeft haar niet elke dag te spreken om te weten dat het goed zit tussen jullie. Eens in de zoveel tijd plannen jullie weer eens wat in, om gezellig een hapje te gaan eten, naar de film te gaan of ouderwets even bij te praten over de telefoon. Deze vriendin zal niet zo snel van je zijde afwijken.

2. De losbandige vriendin.

Zij is wild, gek en down for anything. Heb je zin om uit te gaan? Dan bel je haar. Heb je zin om lastminute ergens een terrasje te pakken? Dan bel je haar. Met haar heb je namelijk altijd en overal plezier. Maar je kunt ook gewoon bij haar terecht als je twijfelt over een moeilijke beslissing, want die weet ze altijd om te toveren tot een makkelijke beslissing.

3. De moeder.

Deze vriendin wordt ook wel gezien als het ‘moedertje’ van de groep, de zorgzame type. Tijdens een avondje stappen is zij degene die zich, ondanks dat het niet haar taak is, altijd een beetje inhoudt en precies op tijd stopt met drinken. Als een van jullie vriendinnen weereens te diep in het glaasje heeft gekeken, kunnen ze rekenen op haar. Daarnaast heeft ze ook altijd een soort van ‘Hoe overleef ik…’-pakket bij zich: een oplader, tissues, lippenbalsem en noem het maar op. Ze is voorbereid op alles!

4. De dating-expert.

Deze vriendin heeft alle soorten mannen gedate en kan dus al vanaf een afstand ruiken of iemand een player, cheater, liar or keeper is. Dit is ook wel de ‘Samantha’ (Sex and the City) van de groep. Ze kent alle datingtips en –tricks en is dan ook de ideale wing woman van jullie groep. Als je ook maar even twijfelt over je boy, kan je haar altijd om advies vragen.

5. De clown.

Deze vriendin komt altijd met alle grappen en bizarre verhalen aanzetten. Of ze het allemaal uit haar duim zuigt of ter plekke bedenkt, kan niemand pijlen. Maar feit is wel dat ze je elke keer weer een slappe lach bezorgt. Zij is degene bij wie je je terugtrekt als je even wilt ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Tegelijkertijd is ze ook vaak sarcastisch, maar van haar kan je het hebben. Ze komt ermee weg.

6. Miss Eerlijk.

Deze vriendin is keihard, maar wel altijd eerlijk. Je kunt altijd op haar rekenen, ook als je er even niet op zit te wachten. Ze zegt de dingen nou eenmaal straight in your face. Of je het leuk vindt of niet. Als iemand slecht over jou of je vriendinnen praat, is zij de eerste die er iets van zegt en niet schijnheilig achter je rug om roddelt. Als je verdrietig bent, omdat een of andere sukkel je heeft laten zitten, is zij degene die je even een flinke dosis waarheid voorschrijft, maar je tegelijkertijd ook laat inzien dat ze gelijk heeft en dat je veel beter verdient.

7. De partypooper.

Hebben jullie binnenkort een girlsnight gepland waarop iedereen kan? Maar is er altijd één iemand die op het laatste moment afzegt, met nog eens een super slecht excuus ook? Namelijk omdat ze te moe is, moet werken, de was moet doen of beter gezegd gewoon geen zin heeft? Dan hebben we het over de partypooper. Ze staat erom bekend vaak (bijna altijd) af te zeggen en ze komt daarvoor met de meest afgezaagde excuses ooit.

8. De hosselaar.

De hosselaar is degene die haar leven totaal op orde heeft. Ze ziet er altijd tiptop uit, heeft een toffe baan, maakt geen excuusjes voor de sportschool, kent elke sale en weet waar de hotste feestjes plaatsvinden. Doordat ze haar dingen goed voor mekaar heeft, heeft ze ook een aardige spaarpot opgebouwd en kan ze het zich veroorloven om regelmatig tripjes naar het buitenland te maken. Ze kent interessante mensen en krijgt dingen voor elkaar. Als je motivationtalk wilt, ga je naar deze vriendin.

9. De collega.

Op werk is ze jouw maatje. Jullie lunchen samen, roddelen over je baas en doen graag een after work borrel in de stad. Als een van jullie een nieuwe baan krijgt, blijven jullie contact houden en roddelen jullie graag over nieuwe collega’s en bazen.

10. De lang verloren tweeling.

Deze vriendin heb je onlangs leren kennen, maar het klikte meteen tussen jullie. Het lijkt alsof je haar al super lang kent en in veel opzichten lijken jullie op elkaar. Je hebt dan ook het gevoel alsof ze je tweeling is en dat jullie elkaar volledig begrijpen. Elke keer ontdek je weer iets nieuws wat jullie met elkaar gemeen hebben.

11. De settelaar.

Deze vriendin is het huisje-boompje-beestje-type. Daar komt ze ook voor uit. Ze wil het liefst zo snel mogelijk settelen: samenwonen, trouwen, kinderen krijgen. Je kunt natuurlijk op haar rekenen als je haar écht nodig hebt, maar haar gezin komt wel altijd op de eerste plek en dus slaat ze regelmatig stapavondjes af, omdat ze rekening moet houden met haar gezin.

12. De boy-friend.

Elke vrouw heeft naast vriendinnen ook een boy-friend. En nee, hierbij bedoelen we niet je vriendje, maar je beste vriend van het mannelijke geslacht. Naar hem ga je voor wat mannelijke advies of als je gewoon even wilt ontkomen aan alle vrouwendrama in je leven. Andersom geldt dat ook: hij kan ook altijd terecht bij jou. En het fijne is dat je ook gezellig met hem naar de film kunt of een keer kunt blijven crashen op de bank, zonder dat er ook maar iets ‘spannends’ hoeft te gebeuren tussen jullie.

13. De jaloerse bitch.

De naam zegt het al. Ze doet zich voor als een van je vriendinnen, maar diep vanbinnen is ze gewoon mega jaloers en gunt ze je niks. Of tenminse, niets wat ze zelf ook niet heeft. In feite kan je haar dan ook geen vriendin noemen, maar helaas hebben we allemaal wel zo’n ‘vriendin’.

