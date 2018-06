15 dingen die je herkent als je ooit in een studentenhuis gewoond hebt

Schoonmaakroosters en irritaties, maar ook wilde feesten en vriendschappen voor altijd. Voor de een is het leven in een studentenhuis al jáááren geleden, de ander woont er misschien nog steeds. Hoe dan ook: de kans is groot dat je de onderstaande situaties herkent als je ooit op kamers hebt gewoond.

1. Je leert dat hygiëne een flexibel begrip is. Vond je het in je eerste week in het huis nog vies als er broodkruimels op het aanrecht lagen? Na drie maanden kijk je niet meer op van een beschimmelde boterham hier en daar.

2. Je houdt je alleen aan het schoonmaakrooster als de rest van het huis dat ook doet. Zo niet, dan geef je jezelf vrij.

3. Er gaat pas een nieuwe zak in de vuilnisbak als de oude compleet uitpuilt (en bijna uitscheurt omdat het afval al meerdere keren aangeduwd is).

4. Je kent alle onenightstands van je huisgenoten van gezicht, en weet op welke toonhoogte ze klaarkomen.

5. Er is altijd iemand met onmenselijk veel toiletspullen/voedselvoorraden die alle (koel)kasten in beslag neemt. Tot grote frustratie van de rest van het huis.

6. De koelkast ligt vol producten die over datum zijn, maar die niemand weggooit omdat ie niet weet van wie het is. Wat erop neerkomt dat je regelmatig beschimmelde pakjes geraspte kaas aantreft.

7. Samen koken met je huisgenoten? Reken er maar niet op dat het veel spectaculairder wordt dan een pastaatje pesto.

8. Er is altijd een gierige huisgenoot die zelfs een pakje aardappelpuree in de ‘wiebetaaltwat’ zet.

9. Als iemand spontaan belt dat ie over vijf minuten voor je deur staat krijg je een paniekaanval en begin je als een bezetene de ranzigste plekken in huis te poetsen.

10. Je leert leven met muizen in huis (en gaat hun gezelschap in uitzonderlijke gevallen zelfs waarderen).

11. Het is altijd één en dezelfde huisgenoot die met enige regelmaat iedereen op het matje roept omdat ‘het huis een teringzooi is’ en ‘iedereen écht weer even het schoonmaakrooster moet volgen’.

12. Om files en frustraties in de hal te voorkomen is er naast een schoonmaakrooster ook een doucherooster.

13. Snelle afwassessies voordat je ’s ochtends de deur uitgaat zijn eerder regel dan uitzondering. Hoe kom je anders aan schoon servies voor je ontbijt?

14. De helft van de post die jullie krijgen is gericht aan mensen waar jullie nog nooit van hebben gehoord – waarschijnlijk een van de vorige 67389 bewoners.

15. Je ontdekt dat ‘bevriend zijn met iemand’ niet altijd betekent dat jullie ook geschikte huisgenoten zijn. Sterker nog: in sommige gevallen blijkt samenwonen jullie slechtste idee ooit te zijn.

