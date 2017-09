Lees jij wel eens tijdens het werk het nieuws? Of scroll je stiekem door je newsfeed op Facebook? En laat je graag je lunchpauze wat langer duren? Plus die rookpauze in de namiddag? Grote kans dat je daardoor heus niet de volle 8 uur op kantoor aan het werk bent. Sterker nog, uit nieuw Brits onderzoek blijkt dat we gemiddeld maar zo’n 3 uur per dag écht werken.

We zijn niet gemaakt voor een 8 uur durende werkdag

Dat klinkt schokkend, maar toch is dit gegeven niet nieuw. Verschillende studies hebben aangetoond dat mensen zich maar een korte periode kunnen concentreren. Ook is meer dan eens gebleken dat verschillende pauzes gedurende de werkdag bijdragen aan de productiviteit op de lange termijn. Met andere woorden: we zijn simpelweg niet gemaakt voor een acht uur durende werkdag (of in ieder geval: acht duur durende productiviteit).

Concentratieboog

“Wanneer je mensen dwingt om zich langer dan hun concentratieboog te concentreren, dan laat je hen waarschijnlijk slechte gewoontes ontwikkelen”, stelt werkpsycholoog Ericsson tegenover Business Insider. Dit gegeven motiveert veel bedrijven om de werkdag in te korten, naar bijvoorbeeld een vier uur durende werkdag.

Balans

Eén van die bedrijven is technologiebedrijf Treehouse, die de werkdag inkortte van 8 naar 6 uur. “Het gaat niet om meer familietijd of vrije tijd, of minder werktijd, het gaat om een betere balans in je leven”, zegt CEO Ryan Carson. “Wij zorgen in principe erg goed voor onze werknemers, omdat iedereen daar het meeste baat bij heeft.”

3 uur per dag

Over het algemeen geloven psychologen dat werknemers helderder, minder gestrest en productiever zijn wanneer de werkdagen korter zijn. “Werkgevers zouden veel meer profijt van hun werknemers kunnen hebben wanneer zij maar 50% of 70% van hun huidige aantal uren zouden werken”, concludeert Ericsson. Bijvoorbeeld dus 3 uur per dag. Hm, misschien toch maar eens met de baas praten…?

Bron: MyDomaine, beeld: iStock