4 dingen die je beter niet (meer) kunt doen op de werkvloer

Je brengt een groot deel van je tijd door op de werkvloer, dus het is niet heel vreemd als je je volledig op je gemak gaat voelen bij je collega’s. Toch zijn er dingen die je anders zou moeten doen dan thuis of met je vriendinnen, en dingen die je beter kunt laten.

1 Te persoonlijk

Dat je wil vertellen wat je in het weekend hebt gedaan en hoe het dinertje met je schoonouders was, is natuurlijk prima. Maar let er wel op welke details je vertelt. Niet al je collega’s hoeven te weten hoe diep jij in het glaasje hebt gekeken en hoe fantastisch je Tinder-date was. Zulke dingen kunnen tegen je worden gebruikt.

2 Lucht niet je hart bij iedereen

Nee, niet iedere taak is even leuk en je hoeft ook niet met iedere collega beste vriendinnen te zijn. Hierover zeuren mag, maar wellicht kun je dit beter bewaren voor thuis. Heb je een serieus samenwerkingsprobleem met een van je collega’s? Stap dan naar je manager in plaats van de eerste de beste collega die je tegenkomt.

3 Roddelkoningin?

Je denkt misschien dat je vrienden maakt op de werkvloer als jij degene bent die altijd op de hoogte is van de meest juicy roddels, maar de sfeer zal eronder lijden. Door achter elkaars rug om te praten, stook je collega’s tegen elkaar op wat het teamverband niet ten goede zal komen. Enne, als je continu roddelt is het wachten op het moment waarop jij het gespreksonderwerp bent.

4 Geen initiatief tonen

Wachten tot je collega’s je gaan helpen, is niet de manier om dingen gedaan te krijgen. Als je iets niet in je eentje voor elkaar krijgt of niet weet hoe je een taak het beste kunt aanpakken, is het nooit verkeerd om van je te laten horen. Vind je het tijd voor een vergadering om nieuwe ideeën te delen? Toon initiatief; dat zal alleen maar gewaardeerd worden. En gaat er iets mis? Dat kan altijd gebeuren, maar kom er dan voor uit en geef aan hoe je het in het vervolg anders gaat doen.

Bron Het Laatste Nieuws | Beeld iStock