Verkort je werkdag: zo ben je in 4 uur even productief als in 8 uur

Het is niet voor niks dat er steeds meer commentaar komt op een 40-urige werkweek. De druk wordt hoger, bereikbaar zijn in je vrije tijd lijkt de norm, maar moeten we niet gewoon weer terug naar een 9-tot-5 mentaliteit? En misschien kan het nóg beter: want wat als je in 4 uur werken evenveel gedaan krijgt als in 8 uur?

Lees ook:

Goodmorning! Stel jezelf elke ochtend deze drie vragen om je productiviteit te verhogen

4 uur werken

Nu horen we je denken, leuk en aardig, maar wat is dat dan nu? Nou, de bedoeling is dat je extreem geconcentreerd aan het werk bent. Dat betekent dus geen afleiding van allerlei randzaken, zodat je de maximale capaciteit van je brein optimaal kunt benutten. Zo zul je zien dat in de helft van de tijd die je normaal ergens aan besteedt, je veel meer gedaan kan krijgen.

‘Crack for media addicts’

De grootste verstoorder van je focus is waarschijnlijk toch wel je telefoon. Of het nu is omdat je appjes aan het checken bent, of even snel door Instagram wil scrollen, je vergeet naderhand toch weer even waar je mee bezig was. Newport noemt het dan ook ‘crack for media addicts’. Maar dat niet alleen. Ook even koffie halen of een sigaret roken, is uit den boze. Toch is het helemaal niet gek dat we naar deze afleiding zoeken: het is volgens onderzoek zelfs een van de vijf grootste verlangens. De oplossing is echter niet om slechts deze factoren te elimineren. ‘Je moet je aandacht behandelen met veel respect, net als een professionele atleet zijn lichaam behandelt bijvoorbeeld.’

Nieuwe gewoontes

Volgens de professor is het dan ook van belang om nieuwe gewoontes aan te leren. Als allereerste moet je vervelen te leren omarmen. Het is namelijk helemaal niet erg. Maar wat dan juist niet de bedoeling is, om je telefoon er bij te pakken. ‘Je hersenen verliezen de tolerantie om je te vervelen of geen prikkels meer te ontvangen. Als je dan gefocust wil werken, zal je meer last hebben om je te concentreren.’ Je moet je hersenen dus eigenlijk gaan trainen om lui te zijn, om gewoon even niks te doen. Het is misschien lastig, maar juist níet door Instagram gaan scrollen op een loos moment, is juist heel goed.

Wandelen

Wat dan wel te doen? Nou, probeer je hersenen te trainen om te focussen op slechts een onderwerp. Laat dus tijdens het blokje om niet van alles door je hoofd schieten, maar denk gericht aan één probleem. Houd dit een aantal minuten vol én probeer ook tot een oplossing te komen. Daarnaast kan het helpen om echt tijd te reserveren om aan iets te werken. Dat kan al simpelweg zijn door 90 minuten te blokken voor een bepaalde taak. Zo kun je het ook zien als een meeting, maar dan met jezelf.

No afleiding allowed

En ja, in deze periode is dus ook echt geen afleiding toegestaan. Hang briefjes op (ja, we’re looking at you Timtation), leg je mobiel aan de andere kant van de kamer, hoe dan ook, wees streng hierin. Key hierin is ook een goede voorbereiding. Zorg voor een opgeruimde werkomgeving en genoeg te drinken. Zo weet je zeker dat onderweg naar de keuken je niet allerlei hindernissen tegenkomt.

Doelen stellen

Door concrete doelen te stellen, kun je ook van tevoren goed bedenken hoe je dit streven wil bereiken. Wat moet af zijn tijdens de deep work sessie en wat kan nog wel wachten tot later? Hierbij kan het helpen om lichte stress te creëeren. Ja, dat klinkt absoluut niet prettig, maar het helpt wel om nét iets harder te werken omdat je maar beperkt de tijd hebt. En zo kun je dus uiteindelijk met 4 uur werken een stuk meer gedaan krijgen.

Nog meer tips voor een productieve werkdag?

Nu echt eens doorwerken: 5 praktische tips voor een geconcentreerde werkdag



Bron: Bedrock | Beeld: iStock