5 ongeschreven etiquetteregels in het vliegtuig die je moet weten

Of het nu voor werk of een fijne vakantie is: in het vliegtuig hebben we (bijna) allemaal weleens gezeten. Dat je je moet houden aan de zitplek die op je ticket staat, is een bekende regel. Maar er zijn meer ongeschreven etiquetteregels die je moet weten.

Terwijl sommige mensen het de normaalste zaak van de wereld vinden om hun schoenen uit te doen in het vliegtuig, vinden andere het vreselijk. Maar ‘mag’ het? British Airways zocht het in samenwerking met onderzoeksbureau ProdegeMR uit. Samen ondervroegen ze 1.500 Amerikaanse, Britse, Franse, Duitse en Italiaanse vliegtuigpassagiers en daar kwam een handig lijstje uitgerold.

Armleuning

De leuning scheidt twee zitplekken, maar wie mag ‘m nu eigenlijk gebruiken? Van de ondervraagden vindt 67 procent het netjes om er één zelf te gebruiken en de andere vrij te laten voor degene ernaast. Over de armleuningen in het midden zijn de meningen verdeeld: ongeveer de helft van de Britse en Amerikaanse passagiers vindt dat degene in het midden beide armleuningen mag gebruiken. De helft van de Italianen, Fransen en Duitsers vindt dat degene die erom vraagt ‘m mag gebruiken.

Schoenen uit

Soms kunnen je voeten nogal opzwellen in het vliegtuig; heerlijk om je schoenen dan uit te trekken. Geen probleem, wat betreft het overgrote deel van de ondervraagden. Als het om je sokken gaat, is het een ander verhaal: 87 procent vindt dit not done.

Praatje maken

Ga je in je eentje op reis, dan kun je soms geneigd zijn om een gesprek aan te knopen met degene naast je. Echter zit niet iedereen hierop te wachten: 83 procent vindt dat het niet verder moet gaan dan een begroeting en glimlach.

Wakker maken of niet?

Als je bij het raam zit, kan het soms een uitdaging zijn om van je plek te komen wanneer je naar het toilet moet. Vooral als degene naast je zit te slapen. Is het dan oké om die persoon wakker te maken of niet? 80 procent van de ondervraagden vindt het prima.

Helderheid laptop/tablet

Wat werk verrichten in het vliegtuig of een film kijken: een tablet of laptop is bijna onmisbaar wanneer je onderweg bent. Het is alleen wel gewenst om rekening te houden met degene naast je; zo vindt 92 procent van de ondervraagden dat je de helderheid van je scherm moet dimmen wanneer de lichten in het vliegtuig uitgaan.

Bron Business Insider | Beeld iStock