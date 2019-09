5 veelgemaakte fouten tijdens een sollicitatiegesprek

Sollicitatiegesprekken voeren: het is onze hobby ook niet bepaald. Toch zal je je door de conversatie moeten worstelen, wil je je droombaan veroveren. Hoe zorg je dat je niet in de val trapt?

Uit zenuwen gedraag je je tijdens een sollicitatiegesprek misschien anders dan gehoopt. Je wilt je beste beentje voorzetten, maar flapt er op la moment suprême de stomste dingen uit.

Gelukkig is een goede voorbereiding het halve werk. Volgens recruitmentbureau Robert Walters moet je vooral voor de volgende vijf veelgemaakte fouten waken.

1. Onvoldoende research

Onderzoek doen naar het bedrijf waar je wil solliciteren kost tijd, maar is absoluut noodzakelijk om een goede indruk te maken tijdens het gesprek. Zorg ervoor dat je de belangrijkste informatie over de organisatie kent, zoals:

de geschiedenis van het bedrijf, de missie en de producten/diensten;

de markt waarin het bedrijf actief is

de belangrijkste concurrenten;

nieuwsberichten van de afgelopen tijd.

2. Onzekerheid en vage antwoorden

De kans is groot dat je wordt gevraagd om uit te leggen waarom jij geschikt bent voor de functie, en waarom je juist voor déze organisatie wilt werken. Zorg ervoor dat je een beknopt en concreet antwoord hebt op deze vraag. Als je niet helder kunt uitleggen waarom je de functie wil, haken werkgevers af.

Toon enthousiasme en ga specifiek in op aspecten van de organisatie die jou aanspreken, zoals de producten of de reputatie van het bedrijf, en vertel hoe de kerntaken van de functie aansluiten op jouw ervaring.

3. Niet precies weten wat er in je cv staat

Je hoeft je cv niet woord voor woord uit je hoofd te leren, maar je moet gemakkelijk kunnen praten over wat je hebt gedaan, wat je hebt bereikt en waarom je klaar bent voor een nieuwe baan. Ga er niet vanuit dat omdat de informatie in je cv staat, je gesprekspartner geen vragen zal stellen over je achtergrond, zoals je verantwoordelijkheden in eerdere functies en je opleiding.

Lees je cv dus voor je sollicitatiegesprek goed door en oefen wat je gaat antwoorden als naar aanleiding van je cv verdere vragen worden gesteld. Het belangrijkste is dat je hard kunt maken dat wat je tot nu toe hebt gedaan aansluit op de functie waar je naar solliciteert.

4. Kritiek op eerdere werkgevers of functies

Het kan verleidelijk zijn, maar het is nooit een goed idee om je negatief uit te laten over je huidige of vorige manager of over de bedrijven waarvoor je in het verleden hebt gewerkt. Je gesprekspartner hoort namelijk alleen jouw kant van het verhaal, dus je loopt het risico dat hij denkt dat jouw verhaal niet juist of volledig is. Ook kunnen er ongemakkelijke vragen worden gesteld. Probeer je dus gewoon op de positieve kanten van je vorige functies te richten.

5. Te informeel zijn

Ook al voel je je helemaal op je gemak, trap niet in de valkuil om te amicaal met je gesprekspartner te worden. Een sollicitatiegesprek is een formele gelegenheid en als je te joviaal wordt is de kans niet groot dat je de baan krijgt. Heb je een enorm goede klik met je gesprekspartner? Fantastisch, maar blijf altijd professioneel tijdens je sollicitatiegesprek.

LEES OOK: