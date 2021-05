Ben jij een pleaser? Een sorry-zegger van het hoogste niveau? Dan lijkt daar misschien niets mis mee, maar hoe langer je dat doet, hoe meer invloed het kan hebben. Niet alleen op de relatie die je hebt met je werkgever, maar ook op je zelfbeeld.

Iedere keer als je sorry zegt, ondermijn je je eigen kunnen. En laten we vooropstellen: natuurlijk, als je een grote fuck-up maakt, dan bied je daarvoor je excuses aan. Maar als je een minuut te laat bent, naar het toilet moet, iets wil zeggen of als je onterecht kritiek krijgt, hoef je daar echt geen excuses voor aan te bieden.

Sterker nog, als je dat wel blijft doen, kan dat slecht zijn voor je zelfvertrouwen. Je zet jezelf daarmee altijd onder de ander en dat komt zowel de werkrelatie als de relatie met jezelf niet ten goede.

5x: sorry zeggen op je werk als professional

Shadé Zahrai geeft dagelijks tips op het gebied van carrière via Instagram. Een van haar laatste filmpjes: sorry zeggen op je werk.

‘Bedankt voor het oppakken’ ‘Wat fijn dat je dat uitlicht. Ik zal het meteen veranderen’ ‘Dat heb ik denk ik over het hoofd gezien, bedankt voor het meelezen’ ‘Bedankt voor de markering, ik zal het meteen updaten’ ‘Bedankt dat je me daarop wijst, is er nog iets dat ik gemist heb?’

Pleasegedrag komt vaak voort uit weinig zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld, daarover maakte Shadé eerder al onderstaand filmpje. In de onderste video zie je de vijf tips voor sorry zeggen op je werk.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Shadé Zahrai MBA | LLB | Psyc (@shadezahrai)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Shadé Zahrai MBA | LLB | Psyc (@shadezahrai)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Instagram | Beeld: Getty Images